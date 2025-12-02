Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave La posible integración de anuncios en ChatGPT confirma que la industria de la IA se dirige hacia modelos de monetización más tradicionales, donde la publicidad podría convertirse en un componente clave para sostener el crecimiento y la operación de estas herramientas.

No es ningún secreto que los anuncios publicitarios son el principal modelo de negocio de los servicios digitales que utilizamos en el día a día. Ahora que millones de personas utilizan chatbots de inteligencia artificial (IA), estas plataformas se convierten en otro lugar ideal para vender publicidad y generar millones de dólares en ingresos.

Una actualización beta de la aplicación de ChatGPT para Android podría haber adelantado un cambio significativo en el modelo de negocio de OpenAI. El desarrollador Tibor Blaho reveló en una publicación de X que la versión 1.2025.329 incluye referencias explícitas a funciones relacionadas con publicidad, como “ad feature”, “search ad” y “ad target”, elementos que no aparecen en la app pública.

ChatGPT Android app 1.2025.329 beta includes new references to an "ads feature" with "bazaar content", "search ad" and "search ads carousel"

Estos hallazgos refuerzan la posibilidad de que la compañía esté ultimando la integración de anuncios en su servicio, algo que ya había sido adelantado a principios de mes por un reporte de The Information. Ese informe señalaba que OpenAI evaluaba mostrar publicidad tomando como base la memoria o los historiales de conversación de los usuarios.

Sam Altman y la publicidad como último recurso

La incorporación de anuncios ha sido un tema recurrente en las declaraciones de Sam Altman. El CEO de OpenAI ha reconocido en varias ocasiones que la idea le genera inquietud.

Durante un evento en la Escuela de Negocios de Harvard el año pasado, Altman afirmó que mezclar IA y publicidad le parece “especialmente inquietante”, y describió esta vía como “un último recurso” en términos de modelo de negocio, aunque sin descartarla por completo.

Meses más tarde, en el episodio inaugural del podcast de OpenAI, Altman reiteró que la empresa no se opone a introducir anuncios, pero admitió que aún no ha encontrado la forma correcta de hacerlo.

Por ahora, el código filtrado no deja claro en qué espacios podrían aparecer. No obstante, es posible que OpenAI esté considerando integrarlos en la versión gratuita de ChatGPT, que ya opera con límites en mensajes, memoria y capacidades de razonamiento.

Tomando en cuenta los retos financieros que OpenAI enfrenta para alcanzar la rentabilidad, la presencia de anuncios publicitarios en ChatGPT, sin duda, es una posibilidad.

