Conclusiones Clave La decisión marca un giro en la estrategia de moderación de OpenAI y abre el debate sobre los límites del contenido adulto en la inteligencia artificial.

OpenAI realizará un cambio importante con ChatGPT dando más libertad a los usuarios adultos verificados para generar contenido, incluyendo material erótico, informó TechCrunch.

Sam Altman, el director de OpenAI, explicó en una publicación en X que esta medida busca darles a los adultos lo que necesitan en la plataforma sin restricciones.

“Tratamos a los usuarios adultos como adultos”, comentó Altman, explicando que la actualización llegará pronto, permitiendo a los usuarios pedir respuestas que se asemejen más a una conversación humana.

El contenido erótico se lanzará en diciembre de 2025, pero solo para usuarios verificados.

El cambio es un contraste con lo que sucedió en agosto de 2025, cuando OpenAI decidió endurecer las restricciones de ChatGPT por preocupaciones de salud mental.

En ese momento, según The New York Times, la empresa puso en marcha medidas estrictas para evitar que la IA generara contenido que pudiera afectar emocionalmente a los usuarios. Esto fue motivado en parte por un incidente en el que los padres de un joven de 16 años demandaron a OpenAI, alegando que el chatbot había ayudado a su hijo a planificar su suicidio.

Sam Altman explicó que en ese momento se tomaron decisiones difíciles, aunque necesarias: “Hicimos que ChatGPT fuera bastante restrictivo para asegurarnos de ser cuidadosos con los problemas de salud mental”.

Relacionado: Ahora puedes usar apps dentro de ChatGPT: ¿cómo funcionan?

Ahora, OpenAI siente que ha logrado mitigar esos problemas de salud mental y tiene nuevas herramientas para garantizar la seguridad, como controles parentales más estrictos, que incluyen la opción de vincular cuentas y limitar el acceso a contenido sensible.

Altman aseguró que, gracias a estos avances, la empresa se siente segura de relajar las restricciones de manera controlada.

“Sabemos que esto lo hizo menos útil para muchos usuarios sin problemas de salud mental, pero queríamos solucionar esos riesgos primero”, explicó.

OpenAI no es la única empresa que permite ese contenido, pues xAI, la empresa de Elon Musk, ya ha lanzado chatbots con contenido sexualmente explícito en su plataforma Grok.

La diferencia es que OpenAI planea hacerlo de una manera más controlada y con verificación de edad.

Aunque OpenAI no ha detallado el tipo de contenido que permitirá, se espera que la nueva política se enfoque en experiencias narrativas o conversacionales entre adultos, sin llegar a material explícitamente pornográfico. La compañía ha insistido en que habrá controles estrictos y filtros activos para evitar abusos, priorizando siempre la seguridad y el consentimiento. Con ello, busca abrir un espacio más libre dentro de ChatGPT, pero bajo un marco responsable y regulado.

Relacionado: Los primeros 1,000 días de ChatGPT: lecciones clave de IA para líderes empresariales