Ahora puedes usar apps dentro de ChatGPT: ¿cómo funcionan?

Conclusiones Clave Con esta actualización, OpenAI busca transformar a ChatGPT en un centro operativo donde los usuarios puedan hacer todo —buscar, crear, reservar o comprar— sin abandonar la conversación.

OpenAI lanzó una nueva función de ChatGPT que permitirá a los usuarios interactuar directamente con aplicaciones de terceros sin salir de la conversación, informó la compañía en su blog oficial.

Esta actualización llega junto con un kit de desarrollo de software (SDK), que facilitará a los programadores adaptar sus aplicaciones al sistema de ChatGPT. Ahora, los usuarios podrán utilizar diversas plataformas como Booking.com, Spotify, Figma, Coursera, entre otras, todo dentro de la misma ventana de chat.

De momento, esta función está disponible para usuarios fuera de la Unión Europea que tengan acceso a los planes Free, Go, Plus y Pro.

¿Qué apps puedes usar en ChatGPT y qué puedes hacer con ellas?

Las aplicaciones que se pueden usar actualmente en los mercados de habla inglesa incluyen grandes nombres como Expedia, Canva, Zillow, y más. Además, OpenAI señaló que está en conversaciones con otros desarrolladores para ampliar el catálogo, lo que incluiría aplicaciones como DoorDash, Instacart, Uber y AllTrails.

Los usuarios pueden mencionar las aplicaciones directamente en el chat, como por ejemplo: “Spotify, crea una lista de reproducción para una cena familiar”.

ChatGPT también puede sugerir automáticamente algunas opciones, como cuando se le pide ayuda para encontrar alojamiento, y mostrar directamente las ofertas de Booking.com.

La nueva función de ChatGPT está respaldada por el Modelo de Contexto de Protocolo (MCP), una arquitectura diseñada para conectar aplicaciones con el sistema de inteligencia artificial de ChatGPT. Este protocolo permite que las aplicaciones integradas ejecuten tareas como reproducir videos, hacer ediciones o mostrar interfaces interactivas sin tener que salir del chat.

Muy bien. ¿Qué busca OpenAI con esto?

En el futuro, OpenAI planea permitir que estas aplicaciones acepten pagos a través de la función Instant Checkout. Esta novedad permitirá a los usuarios comprar productos directamente desde una conversación, sin tener que cambiar de plataforma.

Hay dos formas de activar estas aplicaciones dentro del chat. La primera es mencionando directamente el nombre de la aplicación. De esta forma, ChatGPT abrirá la aplicación en la conversación y la ajustará al contexto que le proporcionen. La segunda opción es a través de sugerencias automáticas.

Si un usuario pide ayuda para encontrar alojamiento, por ejemplo, ChatGPT podría mostrar las opciones de Booking.com, sin necesidad de que el usuario busque manualmente. Con esta integración, OpenAI da un paso más hacia su objetivo de convertir a ChatGPT en una plataforma central, donde los usuarios puedan realizar todas sus actividades digitales —desde aprender o planear un viaje, hasta comprar o crear contenido— sin salir de la interfaz.