¿A qué hora deberías salir del trabajo? Un TikTok se viraliza y desata el debate sobre lo que realmente significa salir a las 5

Conclusiones Clave ¿A qué hora deberías salir del trabajo si tienes un empleo asalariado de 9 a 5?



Un TikTok viral, con más de 20 millones de vistas, está generando debate en línea.



Años de trabajo remoto han desdibujado los límites del horario tradicional de 9 a 5.

Si tu jornada laboral termina a las 5 de la tarde, ¿te vas de la oficina justo cuando el reloj marca la hora?

Un TikTok viral ha reavivado el debate sobre la etiqueta al momento de salir de la oficina. En el clip, con más de 20 millones de vistas hasta ahora, una aparente empleada de la Generación Z entra a la oficina de un líder de la empresa (como lo demuestra el hecho de tener oficina propia, y el hecho de que lleva traje y tiene los pies sobre el escritorio) y le dice que ya se va.

El jefe le responde de manera sarcástica: “Vaya, las cinco en punto, justo a tiempo. Me encanta tu equilibrio entre la vida y el trabajo.”

Ella responde: “La jornada laboral termina a las cinco.”

A lo que el jefe contesta: “Dejamos de trabajar a las cinco, pero eso no significa que nos vayamos a casa a las cinco.”

Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Las 5 pm es la hora en que empiezas a recoger tus cosas o el momento en que ya estás saliendo por la puerta?

La mayoría de los comentarios en el video fueron tajantes: irse justo a las cinco en punto es perfectamente aceptable.

“Te pagan hasta las 5, te vas a las 5”, dice un comentario.

“A las 5:01 ya estoy lejos del edificio”, se lee en otro.

Algunos cuestionaron incluso si era necesario avisarle al jefe que te vas.

Pero quizás no sea tan simple.

Años de trabajo remoto han desdibujado el horario de oficina (de 9 a 5) y han transformado la manera en que entendemos los límites saludables entre la vida personal y laboral.

Por ejemplo, en 2024, una encuesta anual de la agencia de reclutamiento Randstad —realizada a 26,000 trabajadores— reveló por primera vez que el equilibrio entre la vida y el trabajo fue un mayor motivador para los empleados que un salario alto, según Fast Company.

