Los podcast en video llegan a Netflix con colaboración de Spotify

Conclusiones Clave La plataforma de “streaming”sumará a su catálogo 16 podcast de diversos temas.

Netflix firmó una colaboración con Spotify que llevará podcast en formato de video a su plataforma. A partir de principios de 2026, los usuarios podrán disfrutar de una variedad de contenido en video sobre deportes, cultura, estilo de vida y crímenes reales, entre otros temas, informó The New York Times.

Gracias a esta alianza, Netflix sumará a su catálogo 16 podcast de Spotify Studios y The Ringer. Algunos de los títulos destacados incluyen The Bill Simmons Podcast, Conspiracy Theories, y otros programas relacionados con deportes como la NFL, la NBA y la F1. Además, habrá podcast de cultura, estilo de vida y gastronomía, como The Rewatchables, The Big Picture, El show de Dave Chang, Recipe Club y Dissect.

Relacionado: Así es como mi podcast se convirtió en mi herramienta de marca más poderosa (y cómo puedes comenzar el tuyo)

¿Qué busca Netflix incorporando podcasts a su catálogo?

Con esta nueva propuesta, Netflix busca ofrecer a sus usuarios más opciones para disfrutar del contenido que ya consumen. Los podcast ahora podrán verse en video, lo que da una nueva perspectiva a los oyentes.

Según un comunicado, Lauren Smith, vicepresidenta de Licencias de Contenido de Netflix, comentó que esta alianza les permitirá ofrecer a los usuarios versiones completas de los podcast en video.

Este formato dará a los suscriptores de Netflix más maneras de disfrutar sus programas favoritos. Por su parte, Spotify ve este acuerdo como una forma de llegar a más personas con los podcast, permitiendo que los fanáticos se conecten de manera más profunda con los contenidos que disfrutan.

Aunque los podcast en video estarán disponibles para todo el mundo, el lanzamiento comenzará en los Estados Unidos a principios de 2026. Desde ahí, la función se irá expandiendo a otros mercados internacionales. Esto permitirá que los usuarios de diferentes países accedan a los podcast de video en la plataforma de Netflix.

Los suscriptores de Netflix podrán continuar disfrutando de sus podcast en audio, pero ahora tendrán la posibilidad de hacerlo también en video.

Relacionado:Por qué todo emprendedor debería considerar comenzar un podcast