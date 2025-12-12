Conclusiones Clave El acuerdo marca un giro histórico: Hollywood empieza a ver a la IA como aliada, no como amenaza.

Hablar de inteligencia artificial (IA) y derechos de autor puede encender cualquier conversación.

Desde la irrupción de ChatGPT en la esfera pública en noviembre de 2022, los escritores, artistas, cineastas, músicos y diseñadores han mirado atónitos el avance de una tecnología capaz de citar, imitar, replicar y transformar sus obras en cuestión de segundos.

Con la llegada de la IA generativa vinieron también las batallas legales y una lucha por ser retribuidos cuando un modelo utilice su obra o fragmentos de esta para satisfacer las necesidades de un prompt redactado por un usuario.

El camino ha sido largo y aunque falta mucho por andar, tras demandas y contrademandas, las empresas de IA han comenzado a firmar acuerdos para retribuir a los artistas que hacen posible que Midjourney o Nano Banana puedan recrear el estilo de una fotografía de David LaChapelle.

Pero no solo ha cambiado el enfoque de las empresas para compensar a los artistas, creadores y compañías poseedoras de derechos de autor y propiedad intelectual. Ellos también han comenzado a mirar a la IA como un amplificador de su talento más que como un rival a vencer.

Aunque los diversos gremios de Hollywood han levantado la voz en contra de la nueva tecnología, hay señales de que las cosas empiezan a cambiar.

Pese a que tanto Disney como Universal Pictures, dos de los estudios cinematográficos con mayor legado presentaron una demanda en junio en contra de MidJourney acusando a su modelo de plagio, Disney acaba de anunciar un acuerdo millonario con OpenAI y Sora, su herramienta de IA generativa para la creación de video.

La compañía cinematográfica anunció la compra de una participación de $1,000 millones de dólares en OpenAI. Además, explicó que llevará a algunos de sus legendarios personajes a Sora.

Disney creará una serie de videos cortos basados en sus personajes que podrán verse exclusivamente en su plataforma de streaming, Disney+, en un claro intento por cautivar a las nuevas generaciones acostumbradas a contenidos breves en formato vertical.

Pero eso no es todo: a partir de principios del próximo año los usuarios de Sora podrán generar videos utilizando a personajes clásicos como Mickey Mouse, Cenicienta, Darth Vader, Iron Man y Yoda, entre muchos otros.

El acuerdo representa un parteaguas en la relación entre los estudios cinematográficos y las empresas desarrolladoras de IA.

En un comunicado emitido por Disney, Roger A. Iger, su CEO, explicó: “El rápido avance de la inteligencia artificial marca un momento importante para nuestra industria y, a través de esta colaboración con OpenAI, ampliaremos cuidadosamente y de forma responsable el alcance de nuestras historias”.

Tiempos de evolución. Tiempos de cambio

Disney es el primer estudio en firmar un acuerdo de este tipo. Y aunque durante la misma semana la empresa acusó a Google de una violación de derechos de autor de “gran escala”, muestra un cambio de paradigma que seguramente provocará reacciones en otras compañías.

Aunque existe preocupación por parte de actores, actrices, guionistas, productores y directores por preservar la humanidad en los procesos de preproducción, producción y postproducción, la presión la ejerce la propia IA con actrices virtuales como Tilly Norwood o largometrajes hechos por la IA en su totalidad.

Iger y su equipo parecen haber comprendido que el camino con una tecnología que llegó para quedarse es la colaboración y que la rivalidad no es el camino que los llevará más lejos.

En una entrevista con CNBC, el ejecutivo se encargó de dejar claro que Disney ha considerado a los artistas en el proceso: “Esto no representa, de ningún modo, una amenaza para los creadores; de hecho, es todo lo contrario. Creo que los honra y los respeta, en parte porque hay una licencia asociada. Seamos conscientes de que se trata de videos de 30 segundos”.