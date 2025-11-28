Archivos revelan que Meta ocultó estudio sobre efectos del uso de Facebook

Conclusiones Clave La filtración refuerza las acusaciones de que Meta ocultó hallazgos que apuntaban a efectos positivos al reducir el uso de Facebook, reavivando el debate sobre la responsabilidad de las plataformas en la salud mental de sus usuarios.

En Estados Unidos avanzó un proceso legal que involucra a Meta y otras compañías tecnológicas, luego de que se difundieran documentos internos relacionados con investigaciones sobre el uso de redes sociales.

Los archivos, presentados ante el tribunal y citados por Reuters, hacen referencia a estudios desarrollados por la empresa y a decisiones tomadas en torno a esos resultados.

Uno de los elementos incluidos en el expediente corresponde a un análisis realizado en 2020 conocido como Proyecto Mercurio. De acuerdo con los documentos, Meta trabajó con Nielsen para observar qué sucedía cuando un grupo de usuarios dejaba de usar Facebook durante una semana. Los datos recopilados indican que quienes participaron reportaron disminuciones en depresión, ansiedad, soledad y comparación social.

El contenido filtrado indica que Meta suspendió este trabajo antes de ampliarlo. Según la documentación presentada, la empresa consideró que los resultados estaban “influenciados” por la conversación externa sobre su imagen pública.

En contraste, algunos investigadores expresaron dentro de la compañía que el estudio tenía validez y, según los registros, llegaron a comparar la posible omisión de esa información con prácticas ocurridas en la industria tabacalera cuando se restó importancia a los riesgos del consumo de cigarrillos.

Este material fue integrado a una demanda promovida por distritos escolares de Estados Unidos y representados por el bufete Motley Rice. La querella no se centra únicamente en Meta: también aparecen señaladas Google, TikTok y Snapchat.

Relacionado: OpenAI niega responsabilidad en suicidio de joven que usaba ChatGPT

¿Qué argumenta la querella?

Los demandantes señalan que estas plataformas habrían dado prioridad a su crecimiento y no a la protección de usuarios menores de edad, lo que, de acuerdo con su argumento, implica haber conocido riesgos y no haberlos comunicado con claridad.

En la parte relacionada específicamente con Meta, los documentos judiciales enumeran varios puntos que serán revisados en el proceso.

Entre ellos aparece la existencia de parámetros elevados para retirar cuentas asociadas al tráfico sexual, ya que, según la acusación, se requería identificar a un usuario hasta en 17 intentos de actividad sexual con fines de explotación para proceder a la eliminación del perfil.

También se menciona material interno donde se reconoce que aumentar la actividad entre adolescentes podía llevar a mayor exposición a contenido perjudicial.

Otra parte del expediente menciona la detención de proyectos destinados a reducir la comunicación entre menores y adultos con antecedentes de conducta sexual inapropiada.

Los archivos presentados incluyen además mensajes atribuidos a Mark Zuckerberg en 2021, en los que habría señalado que la seguridad infantil no se priorizó por encima del desarrollo del metaverso.

Ante esta información, el portavoz de Meta, Andy Stone, negó que la empresa haya actuado de forma irregular. Aseguró que los documentos citados carecen de contexto suficiente y defendió el trabajo de la compañía en esta materia.

La audiencia inicial en este caso, presentada ante el Tribunal de Distrito del Norte de California, fue programada para el 26 de enero de 2026.

Relacionado: El apoyo a la salud mental debe ser una prioridad empresarial — o enfrentar la pérdida de sus mejores empleados