México: 67% de los trabajadores en la región usa IA sin autorización corporativa

Conclusiones Clave La brecha entre el uso real de IA y las políticas corporativas revela una urgencia: las empresas deben acelerar su adopción formal para evitar riesgos de seguridad y aprovechar el potencial productivo que sus equipos ya están buscando por cuenta propia.

El uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) se ha vuelto una práctica cotidiana para gran parte de los trabajadores en México, aun cuando muchas empresas no han establecido políticas formales para regular su uso.

Esta situación queda documentada en el estudio Work: In Progress, realizado por Google Workspace, IDC y Provokers, donde se detalla que el 67% de los profesionales en el país ocupa asistentes personales de IA en sus actividades laborales.

El reporte subraya que solo el 35% de las organizaciones ofrece estas herramientas de manera oficial. Esta diferencia entre adopción y disponibilidad ha dado paso a un escenario conocido como Shadow AI, en el que los empleados recurren a servicios externos por cuenta propia.

Relacionado: Por qué todas las empresas necesitarán un especialista en IA para 2026 — y qué pasa si no lo contratas

¿Por qué caen los empleados en el Shadow AI?

De acuerdo con el estudio, las principales razones están relacionadas con la facilidad de acceso (37%) y con la percepción de que las opciones personales funcionan mejor que las proporcionadas por sus empleadores (32%).

El estudio muestra que, aunque el 30% de las compañías ha definido políticas sobre el uso de inteligencia artificial y apenas el 31% impulsa la experimentación interna, la mayoría de los trabajadores utiliza plataformas ajenas a la empresa. Esto ocurre mientras continúan los lanzamientos globales de nuevas soluciones tecnológicas, entre ellas Gemini 3 y herramientas empresariales presentadas por Google.

En cuanto a las actividades que realizan los usuarios en México con la IA, el estudio identifica tres prácticas principales: el 47% emplea estas herramientas para investigar temas específicos; el 43% las utiliza para análisis de información y el 41% para la elaboración de resúmenes o gráficos. Estas tareas han hecho que la IA se convierta en un apoyo frecuente, aun sin capacitación formal dentro de las organizaciones.

Respecto al aprendizaje, los encuestados señalaron que solo el 28% recibe formación directamente de su empresa. Para suplir esta falta, el 48% indicó que adquiere conocimientos mediante la práctica, mientras que otro 48% recurre a la búsqueda de información en internet.

Relacionado: El futuro es de quienes orquestan la IA, no de quienes solo le delegan tareas

¿Qué tan útil será el dominio de la IA en los próximos años?

El estudio también analiza la relación entre el uso de IA y las expectativas laborales en los próximos años. Las proyecciones indican que dominar estas herramientas será un requisito importante en el mercado de trabajo en un periodo estimado de dos a cinco años. Las cifras mencionan que esta habilidad podría valorarse “casi tres veces más” que contar con estudios de posgrado, maestría o doctorado, colocándola a un nivel comparable con el dominio de un segundo idioma.

El estudio dedica un apartado al tema de seguridad. La utilización de cuentas personales —como versiones gratuitas de ChatGPT o Gemini— para tareas laborales implica la carga de información en servidores públicos.

Aunque el 44% de los participantes expresó sentirse “más seguro” con herramientas personales, el 41% reconoció que esta práctica puede representar un riesgo alto o muy alto, especialmente ante la ausencia de guías internas.

Relacionado: La IA no te está quitando el trabajo. Te está obligando a evolucionar