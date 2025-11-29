Una demanda alerta que robot de Figure AI tendría fuerza para fracturar un cráneo humano

Conclusiones Clave La denuncia subraya los riesgos emergentes en la robótica avanzada y expone cómo la falta de controles y protocolos de seguridad podría convertir innovaciones prometedoras en amenazas potenciales para los propios equipos que las desarrollan.

La empresa Figure AI enfrenta un proceso legal iniciado por Robert Gruendel, quien trabajó como ingeniero principal de seguridad en robótica dentro de la compañía.

La demanda, presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de California, señala que Gruendel salió de la empresa en septiembre, pocos días después de advertir a los directivos sobre riesgos en los robots humanoides que la compañía tenía en fase de prueba.

De acuerdo con el documento, que fue retomado por Futurism, el exempleado comunicó que estos dispositivos eran “lo suficientemente potentes como para fracturar un cráneo humano”.

Según el escrito legal, Gruendel había entregado a la dirección sus “quejas de seguridad más directas y documentadas” antes de ser despedido. Los abogados del ingeniero sostienen que la compañía justificó la separación con un “vago cambio en la dirección del negocio”, aunque en la demanda se argumenta que la decisión pudo estar relacionada con las advertencias formuladas por el empleado.

El caso también indica que Gruendel busca compensaciones económicas, daños punitivos y un juicio con jurado.

Relacionado: Amazon prepara un cambio: 600,000 empleos serán reemplazados por robots

¿Cuál fue el malfuncionamiento del robot de Figure AI?

Según los reportes, el ingeniero expuso sus preocupaciones a Brett Adcock, consejero delegado de Figure, y a Kyle Edelberg, ingeniero jefe. Entre los ejemplos incluidos en el texto legal se encuentra un incidente con el modelo Figure 02, que habría presentado un fallo de funcionamiento.

La demanda señala que, durante ese episodio, el robot estuvo cerca de golpear a un miembro del equipo y dejó “una hendidura de unos seis milímetros en la puerta de acero de un frigorífico” después del impacto.

El expediente también detalla los resultados de pruebas técnicas realizadas por Gruendel. En esas evaluaciones, el ingeniero reportó que el robot registró movimientos a “velocidad sobrehumana” y alcanzó mediciones equivalentes a impactos 20 veces superiores al umbral del dolor.

Asimismo, estimó que la fuerza producida por el sistema era “aproximadamente el doble de la necesaria para fracturar un cráneo humano adulto”. Estos datos fueron presentados como parte de las advertencias que, según el ingeniero, buscaban mejorar las medidas de seguridad internas.

Otro punto mencionado en la demanda se refiere a una “hoja de ruta de seguridad” que, según el texto, fue presentada por la empresa a dos inversionistas antes de que decidieran financiar a Figure AI. El ingeniero aseguró haber pedido a la directiva no “rebajarla”, ya que consideraba que ciertos elementos del plan parecían haber sido “desmantelados” después del cierre de la ronda de inversión, lo que “podría interpretarse como fraudulenta”, según se expone en el documento legal.

La compañía ha negado las acusaciones. Un portavoz declaró que Gruendel fue “despedido por bajo rendimiento”.

Relacionado: Robots humanoides protagonizan en China combate al estilo “Gigantes de acero”