Conclusiones Clave Pygma no solo acelera startups fintech en etapa temprana: construye fundadores con estructura, claridad estratégica y preparación real para competir —y levantar capital— a escala global.

Con siete cohortes completadas y una octava en marcha, Pygma ha construido una propuesta de aceleración enfocada en estructura, claridad estratégica y acceso a recursos. El modelo contempla una participación accionaria del 1% por startup, a cambio de un acompañamiento intensivo que incluye seguimiento semanal, tutorías individuales, talleres con mentores y expertos asignados, así como un Demo Day ante ángeles inversionistas y fondos de capital de riesgo.

La aceleradora anunció recientemente la apertura de postulaciones para la octava edición de The Future of Fintech, su programa de aceleración pre-semilla dirigido a founders latinoamericanos que desarrollan startups de fintech y soluciones verticales apoyadas en inteligencia artificial (IA).

La convocatoria está abierta para emprendedores latinos establecidos en cualquier lugar del mundo y busca proyectos con validación temprana o tracción inicial que aspiren a competir a escala global.

“El programa es completo y está pensado para generar conexiones duraderas. Buscamos que cada emprendedor salga con una hoja de ruta accionable para crecer, claridad estratégica y preparación para levantar capital”, explica Daniel Ospina, cofundador de Pygma.

Además del Demo Day, los fundadores graduados acceden a una plataforma propia de visibilidad y a apoyo posterior a la aceleración.

Resultados que respaldan el enfoque

A la fecha, Pygma ha acelerado 129 startups de más de diez países, cuyos fundadores han levantado más de $40 millones de dólares en capital. Más del 80% de las compañías que pasaron por el programa lograron inversión institucional después de su proceso de aceleración, una cifra que refleja la efectividad del currículo y el énfasis en ejecución disciplinada.

El contenido del programa cubre desde estrategia de lanzamiento al mercado, precios y distribución, hasta un enfoque riguroso en producto y operación. A esto se suma el acceso a una red consolidada de fundadores, operadores y mentores de la industria fintech, como Christian Knudsen, fundador de Littio, y Salomón Zarruk, cofundador de Mono, entre otros líderes del ecosistema.

¿Qué busca Pygma en esta nueva cohorte?

Las inscripciones son gratuitas y estarán disponibles hasta el 19 de diciembre de 2025 a través del sitio web oficial de la aceleradora.

El programa está diseñado para startups en etapa pre-semilla o sin inversión institucional previa, con equipos fundadores dedicados al 100% y un CTO con experiencia en la industria, un requisito clave para avanzar en procesos de producto y tecnología desde etapas tempranas.

Para Andrés Cano, cofundador y general partner de la aceleradora, el estándar de selección ha aumentado con cada cohorte: “Estamos buscando fundadores con alta capacidad de ejecución, soluciones robustas y visión global. La etapa pre-semilla es la más vulnerable en la creación de una empresa, y ahí es donde una aceleración estructurada marca la diferencia”.



Con esta nueva convocatoria, Pygma refuerza su apuesta por el talento latinoamericano y por startups que combinan fintech e inteligencia artificial aplicada para resolver problemas reales a escala. Para los emprendedores que buscan estructura, mentoría y acceso a capital en una etapa crítica, The Future of Fintech se presenta como una oportunidad concreta para acelerar el camino hacia el crecimiento.

