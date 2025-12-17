Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Canaliza la competencia hacia la mejora personal en lugar de sabotear a otros para impulsar el éxito a largo plazo.

Evita la complacencia centrándote en corregir debilidades, no solo en celebrar las victorias.

Define el éxito en tus propios términos en lugar de dejar que los competidores dicten tus parámetros.

Soy muy competitivo y odio perder. Cuando siento que alguien va a ser en algo mejor que yo, se activa un interruptor en lo más profundo de mí y me lleva a trabajar al máximo.

Esto no se limita al trabajo que hago en FutureFund, mi plataforma gratuita de recaudación de fondos para grupos escolares de K-12. Quiero ser el mejor atleta, entrenador, hombre de familia y desarrollador de software que pueda. Y, en su mayor parte, esto funciona. Me motiva a buscar la excelencia y seguir desafiándome a mí mismo en lugar de conformarme y estancarme.

Pero a veces esa misma tendencia que me impulsa a sobresalir puede resultar contraproducente. Mi aversión por perder es tan fuerte que muchas veces odio jugar juegos de mesa. Como puedes imaginar, si no lo controlo, eso puede arruinar fácilmente una noche de juegos en familia.

Mucha gente en el mundo de la tecnología es así, porque es un entorno muy competitivo. Tal vez te pase lo mismo: cualquier cosa que hagas, tienes que hacerla al 100%. Y porque entregas el 100% de ti mismo, es casi imposible que tu éxito o fracaso no se sienta como un reflejo de quién eres. Así como yo, tienes una marca personal: cuando haces algo, triunfas.

El truco está en mantener saludable tu sentido de la competencia, para que sirva a tus objetivos personales y profesionales en lugar de interponerse en tu camino. Así es como lo hago yo, y cómo tú también puedes lograrlo.

La forma en que respondes a la competencia es una elección

No todos responden a la competencia de la misma manera. Las personas suelen caer en uno de dos grupos cuando ven a alguien más triunfar en una meta que también desean para sí mismos.

El primer grupo intenta sabotear el éxito que ve en los demás. Se preguntan cómo pueden dañar la reputación de su competencia para hacerla negativa. Esto es más común de lo que podrías pensar. Tendemos a despreciar a las marcas que lanzan campañas de desprestigio evidentes contra sus rivales, pero muchas empresas se salen con la suya publicando comunicados de prensa que comparan favorablemente sus productos o servicios con los de sus principales competidores.

El segundo grupo intenta mejorarse a sí mismo para igualar y superar el éxito que ven en otros. En lugar de criticar a sus rivales, se sienten motivados a superarse. Aunque este enfoque puede parecer más laborioso, he comprobado que generalmente resulta ser mucho más gratificante.

El enfoque del primer grupo podría funcionar al principio, pero conlleva riesgos evidentes. No solo puede volverse en tu contra si eres demasiado agresivo, sino que también puede provocar a tus rivales y motivarlos a trabajar más duro de lo que lo harían normalmente. Pero el mayor problema es que centrarse en los demás no mejora tus habilidades.

El enfoque del segundo grupo requiere que seas implacablemente honesto contigo mismo y con tu equipo sobre tus fortalezas y debilidades, lo que puede ser difícil en un principio. Sin embargo, también trae grandes recompensas. Aprendes dónde invertir tu tiempo y esfuerzo para obtener el mayor beneficio. Te vuelves más eficiente, asumes tus errores y te acercas a tu mejor versión en lo que haces.

Querer ganar vs. odiar perder

Una vez que eliges motivarte a ti mismo en lugar de derribar a tus competidores, la siguiente pregunta es: ¿cómo hacerlo? Aquí tienes una forma de verlo que siempre me ha ayudado:

No se trata solo de querer ganar; se trata de odiar perder. Si eres como yo, la decepción de perder suele ser más fuerte que la alegría de ganar.

Esto no significa que tengas permiso para ser un mal perdedor cuando inevitablemente suceda — no querrás arruinar la noche de juegos en familia. Priorizar evitar resultados desfavorables te ayuda a corregir detalles que otros podrían pasar por alto al centrarse solo en sus victorias.

Uno de los principales competidores de FutureFund terminó cerrando porque su equipo de soporte tardaba semanas en responder a las solicitudes de los usuarios. Este problema habría sido fácil de corregir, pero dejaron que se convirtiera en su talón de Aquiles. Aunque para ellos quizá no parecía lo suficientemente importante, sí lo era para sus usuarios.

Por eso decidimos que uno de nuestros principios innegociables sería responder a las solicitudes de soporte en un tiempo razonable — un par de horas o menos. Fue fácil comprometernos con eso, pero tuvo un impacto profundamente positivo en nuestro éxito.

Piensa en esto en el contexto de tu startup. Mantenerte competitivo significa celebrar tus logros, pero sin permitirte nunca ser complaciente con las áreas que aún tienen margen de mejora.

Tú defines lo que significa ganar

Finalmente, necesitas una forma saludable de cuantificar y reconocer tus logros. Eso puede resultar complicado porque, en los negocios, no siempre queda claro quién está ganando. No hay criterios universales visibles para todos.

Esta es mi regla: la competencia es saludable cuando tú decides cómo se ve el éxito, en lugar de dejar que otros lo definan por ti. Mide tu progreso en función de lo lejos que has llegado con respecto a las metas que te has planteado, en lugar de permitir que tus competidores controlen la narrativa y te mantengan siempre un paso atrás.

Para mí, el éxito significa ser un poco mejor de lo que fui el día anterior. Cuando trabajas en una startup, tu producto no será perfecto al principio — y tal vez nunca lo sea. Pero trabajas para asegurarte de que hoy sea mejor que el mes pasado, o la semana pasada, o incluso ayer. De esta manera, al menos te aseguras de estar avanzando en la dirección correcta.

Elegir tu misión cuidadosamente se convierte en una mejor medida de éxito que compararte con otras empresas.