Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave A sus 22 años SPEI puede liquidar una transferencia en segundos, pero esa misma velocidad reduce el margen para detectar fraude antes de que sea irreversible.

En 2025, CONDUSEF registró 67,651 reclamaciones asociadas con posible fraude, entre ellas 13,631 transferencias electrónicas no reconocidas.

El siguiente paso para los pagos digitales es sino incorporar señales de identidad, comportamiento y contexto para interpretar el riesgo sin sacrificar la inmediatez.

Una transferencia puede completarse en segundos. Detectar que detrás de ella hubo un fraude puede tomar mucho más y, para entonces, puede ser demasiado tarde.

Ese es uno de los grandes desafíos de los pagos digitales en México: hemos construido infraestructura capaz de mover dinero prácticamente de inmediato, pero ¿somos igual de rápidos para identificar el riesgo antes de autorizar una operación?

La pregunta cobra relevancia justo cuando SPEI cumple 22 años. El sistema que comenzó a operar el 13 de agosto de 2004 es hoy parte de la cotidianidad financiera del país y su escala difícilmente podría compararse con la de sus primeros años. Tan solo en junio de 2026 se realizaron más de 810 millones de pagos tercero a tercero, de acuerdo con el Banco de México. Pero esa escala también cambia el problema que necesitamos resolver.

Relacionado: SPEI cumple 22 años: ¿México está entrando en la era de los pagos de cuenta a cuenta?

Cuando una operación correcta puede ser la equivocada

Una de las características esenciales de SPEI es precisamente su certeza. Una vez que una transferencia ha sido liquidada y acreditada, las disposiciones establecen que es firme e irrevocable. Si una persona se equivoca de cuenta, Banco de México recomienda acudir a la institución financiera o a CONDUSEF para recibir orientación, pero el sistema no funciona como un botón de “deshacer”.

Ahí aparece una distinción que será cada vez más importante: que una transacción sea técnicamente válida no significa necesariamente que sea legítima. El usuario puede haber ingresado correctamente sus credenciales, autorizado el movimiento y enviado voluntariamente el dinero, pero haberlo hecho después de recibir una llamada falsa, caer en un engaño o interactuar con alguien que suplantaba la identidad de una empresa. El problema, entonces, ya no ocurre necesariamente dentro del sistema de pagos. Puede comenzar mucho antes.

Relacionado: Cuando el dinero deja de viajar y empieza a tomar decisiones

El fraude aprendió a convencer

El fraude digital ya no depende solamente de vulnerar un sistema; muchas veces basta con convencer a una persona de realizar una operación que parece legítima. En 2025, CONDUSEF registró 67,651 reclamaciones asociadas con posible fraude, entre ellas 13,631 transferencias electrónicas no reconocidas. El dato ayuda a dimensionar un problema que va más allá de proteger credenciales o dispositivos: en un ecosistema donde el dinero se mueve en segundos, también necesitamos entender el contexto detrás de cada operación.

Por eso la seguridad empieza a depender cada vez más de señales como quién realiza la operación, desde dónde, hacia quién y si ese movimiento corresponde con su comportamiento habitual. No se trata de convertir cada transferencia en una carrera de obstáculos, sino de encontrar el equilibrio correcto: incorporar inteligencia capaz de detectar el riesgo sin destruir la inmediatez que hizo valiosos a los pagos digitales.

Relacionado: El futuro de los pagos no se mide en segundos, sino en confianza

La velocidad reduce el margen para equivocarnos

Este no es un problema exclusivo de México. El Banco de Pagos Internacionales señala que los sistemas de pagos rápidos están ganando terreno globalmente y que cada vez se utilizan más para operaciones de bajo valor. Al mismo tiempo, identifica al fraude y la ciberseguridad entre los principales desafíos asociados con su expansión.

En 2026, un grupo internacional enfocado en interoperabilidad de pagos fue todavía más claro: detectar y prevenir fraude se ha convertido en una prioridad para los pagos instantáneos. La discusión internacional comienza a mirar mecanismos de intercambio de información, coordinación entre participantes y mejores capacidades de detección antes de que los recursos lleguen a su destino.

La razón es sencilla: cuando el dinero tardaba horas o incluso días en llegar, existía cierto margen operativo para identificar anomalías. En un ecosistema que promete inmediatez, la ventana entre detectar algo extraño y ejecutar una transferencia se hace cada vez más pequeña.

Relacionado: Transferencias de dinero vs pagos con tarjeta: ventajas, oportunidades y el futuro de los medios de pago en México

La identidad ya no puede ser una fotografía

Aquí probablemente se encuentre uno de los cambios más importantes para la industria financiera. Conocer a una persona al abrir una cuenta sigue siendo fundamental, pero comprobar su identidad una sola vez no responde todas las preguntas que aparecerán después.

Una identidad puede ser legítima y una operación no serlo. Un dispositivo conocido puede comportarse de manera distinta. Una cuenta aparentemente normal puede comenzar a recibir recursos con patrones atípicos. El riesgo deja de ser únicamente una condición que se verifica y empieza a convertirse en algo que debe interpretarse continuamente.

Esto exige combinar señales de identidad, comportamiento, contexto y transaccionalidad para tomar decisiones en tiempo real. No necesariamente para detener cada movimiento sospechoso, sino para saber cuándo vale la pena hacer una pregunta adicional antes de permitir que el dinero siga su camino.

Relacionado: Así transformarán la biometría y blockchain la seguridad financiera en 2026

El siguiente salto no se medirá en milisegundos

Durante años, una parte importante de la innovación en pagos consistió en eliminar fricción. Menos pasos, menos tiempo, mayor disponibilidad. SPEI es quizá una de las mejores demostraciones mexicanas de lo que ocurre cuando esa infraestructura alcanza escala: hoy Banco de México permite incluso iniciar transferencias mediante herramientas como DiMo, utilizando el número celular del beneficiario, o CoDi mediante QR y notificaciones.

Pero eliminar fricción no puede significar eliminar contexto. La siguiente generación de pagos tendrá que encontrar un equilibrio mucho más sofisticado entre rapidez y confianza, porque agregar diez validaciones a cada transferencia sería retroceder, pero permitir que cualquier operación aparentemente correcta avance sin interpretar sus señales tampoco parece suficiente.

Quizá ahí esté el verdadero significado de pensar en un SPEI 2.0. No necesariamente en reemplazar la infraestructura que tenemos ni en hacer que el dinero viaje todavía más rápido, sino en construir alrededor de ella capacidades capaces de comprender mejor cada operación antes de que sea irreversible.

SPEI tardó 22 años en convertir la inmediatez en algo cotidiano. El siguiente reto puede ser bastante más complejo: conseguir que la confianza viaje a la misma velocidad que el dinero. Y esa conversación apenas está comenzando…