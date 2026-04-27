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Conclusiones Clave La evasión puede proteger el rendimiento a corto plazo, pero erosiona silenciosamente la confianza, el compromiso y los resultados a largo plazo.

La empatía no es una habilidad “blanda” — es una ventaja estratégica que construye equipos más fuertes y resilientes.

Mientras escribo este artículo, esta es la realidad: según una encuesta reciente de The Conference Board, en febrero de 2026 la proporción de consumidores que consideran que los empleos son “difíciles de conseguir” alcanzó su nivel más alto en cinco años, aunque los hogares también perciben que la disponibilidad de empleo ha mejorado. Los datos del mercado laboral muestran que la duración media del desempleo está cerca de máximos de cuatro años, y los empleos siguen siendo escasos para los recién egresados universitarios. Los desempleados recién graduados no aparecen en las estadísticas de solicitudes porque tienen un historial laboral limitado o inexistente, lo que los hace no elegibles para solicitar prestaciones por desempleo.

Lo que esto significa es que, para familiares, vecinos, colegas y desconocidos por igual, hay dos realidades: la mayoría de las personas se mantienen cautelosamente optimistas respecto a sus perspectivas laborales, y salvo el 1% excepcional, la mayoría de los estadounidenses necesita trabajar y, en la mayoría de los hogares, se requieren dos fuentes de ingreso.

En estos tiempos, creo que muchos líderes se enfrentan a una pregunta existencial: ¿abrazar el escapismo o un estilo de liderazgo empático?

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Líderes evasivos

La psicología del escapismo se refiere a “la distracción mental de los aspectos desagradables o aburridos de la vida diaria. Es como una vía de escape mental que nos permite alejarnos temporalmente de nuestros problemas, responsabilidades o de las duras realidades que nos rodean”. En el liderazgo, creo que esto se manifiesta de distintas maneras. Estos son algunos ejemplos:

Repetir con frecuencia y orgullo mantras como: “Sigamos operando como siempre…”

Una de las expresiones más contundentes (y también más tóxicas) que he escuchado personalmente es: “No olviden dejar sus emociones en la puerta.”

Prohibir activamente espacios donde el personal no directivo pueda dar retroalimentación a sus supervisores o tenga oportunidades reales de crecimiento.

Evitar abordar de forma reflexiva los conflictos o las preocupaciones, ya sea ignorándolos y/o desplazando a la persona que el entorno laboral ha catalogado como “difícil”, cuando en realidad podría aportar una perspectiva que fortalezca a la organización.

En este tipo de entornos profesionales, donde escapar en lugar de conectar a través del trabajo es la norma cultural, las organizaciones pueden lograr resultados a corto plazo en sus indicadores; sin embargo, es probable que sus empleados muestren señales de agotamiento, y que los peores gerentes enfrenten una rotación constante y altos niveles de insatisfacción laboral. Las personas permanecerán en sus empleos ya no comprometidas con las prioridades estratégicas de la organización, sino simplemente para recibir un salario y prestaciones, mientras practican una “renuncia silenciosa” — no por pereza, sino porque han recibido una señal clara de que son insignificantes y no tienen valor.

Vale la pena señalar que quizá el líder no sea el único responsable; en algunos casos, cuando un líder opta por dirigir su organización de una manera que evade la construcción genuina de cultura y renuncia a liderar por lo que resulta más conveniente, puede deberse a que está demasiado agotado o carece de apoyo por parte de sus superiores. En mi experiencia, los líderes no siempre eligen ser el tipo de líder que quisieran ser porque probablemente no han sido bien liderados y se sienten abrumados y aislados.

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Liderazgo empático

En estos tiempos inciertos y contradictorios, lo que algunos podrían considerar un enfoque valiente es liderar con empatía. El liderazgo empático exige un mayor nivel de compromiso y sacrificio personal; requiere que los líderes hagan lo que los grandes líderes han hecho desde siempre: priorizar el crecimiento y desarrollo de los demás por encima del propio. La empatía es una decisión activa de ser valiente, de atreverse a mostrarse vulnerable, con muy poca validación externa.

Además, la empatía es difícil porque va en contra de nuestra naturaleza, mientras que el escapismo apela directamente a nuestra necesidad de rutina, supervivencia y seguridad. El atractivo del escapismo radica en la idea de que, si dejamos que “todo eso” suceda allá afuera, mi empresa y yo, mi equipo y yo, estaremos bien. Y, sin embargo, hay que cuestionar esta hipótesis, porque mi teoría es que el escapismo, impulsado por la evasión, tiene una estructura frágil, lista para desmoronarse en cualquier momento. Admito que soy partidaria del liderazgo empático, que en el entorno laboral se manifiesta en comportamientos como:

Realizar encuestas organizacionales y asumir responsabilidad por los resultados, aunque sean incómodos.

Construir consensos en lugar de tomar decisiones unilaterales.

Incorporar el valor del aprendizaje continuo, preparando a las personas para convertirse en líderes dentro o fuera de la organización.

Fomentar una cultura de seguridad psicológica, donde se anime a las personas a pensar de forma independiente, dar retroalimentación y debatir de manera respetuosa.

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He aquí mi desafío

El Center for Creative Leadership estableció en un libro blanco los beneficios de la empatía en el lugar de trabajo: “Cuando un gerente es un buen oyente, las personas se sienten respetadas y la confianza puede crecer. Además, a medida que los gerentes perfeccionan sus habilidades de empatía a través de la escucha, la toma de perspectiva y la compasión, mejoran su efectividad como líderes y aumentan las probabilidades de éxito en su trabajo.”

Este es mi desafío en dos pasos para todo líder o aspirante a líder en este momento: