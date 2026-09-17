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Conclusiones Clave La ciudad busca consolidarse como un referente tecnológico en América Latina, apoyándose en su ecosistema de startups, talento y empresas innovadoras, pero enfrenta retos en inclusión digital, regulación y adopción de IA.

La Ciudad de México (CDMX) es un referente tecnológico gracias a que alrededor del 70% de las startups del país se encuentran alojadas en la capital, al tiempo que está apostando por una economía enfocada en el conocimiento, señala la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Manola Zabalza Aldama.

Zabalza Aldama sostiene que diez de los once unicornios mexicanos están o fueron creados en la Ciudad de México, lo que evidencia el impulso que hay en la capital mexicana en favor de la cultura tecnológica del país.

El año pasado, la capital mexicana ingresó al grupo de las 100 ciudades más innovadoras del mundo. En América Latina solamente aparecen dos: São Paulo y la Ciudad de México, por lo que es una ciudad donde se apuesta por la tecnología y las nuevas tendencias en esta materia.

“Buscamos que sea un lugar donde se desarrollen empresas capaces de exportar soluciones creadas aquí, que resuelvan problemas de la ciudad y que, al mismo tiempo, puedan atender mercados de todo el mundo”, señala la funcionaria pública.

Además, la CDMX es una de las ciudades de América Latina con más estudiantes, indica Zabalza Aldama. De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, la matrícula escolar total asciende a entre 2.5 y 2.9 millones de estudiantes considerando todos los niveles educativos. Alrededor de 850,000 estudiantes están en nivel superior y posgrado.

Ante este contexto, la funcionaria indica que quiere aprovechar el conocimiento, el capital humano, así como el éxito de empresas tecnológicas y startups como Kavak, Clip y Story para avanzar al siguiente nivel en materia de tecnología.

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Aún con retos por enfrentar versus la región

La CDMX tiene un reto que es usar la innovación para reducir las profundas desigualdades sociales como son educación, salud e ingreso, garantizando que el desarrollo digital beneficie tanto a la población conectada como a la no conectada, señala el estudio CDMX: los retos y claves para construir una ciudad inteligente para sus ciudadanos.

El estudio también revela que la transformación digital no debe depender de cambios sexenales, ya que se requiere integrar la conectividad en los planes de desarrollo y actualizar las leyes de ciberseguridad para proteger la información y dar continuidad institucional a los proyectos a largo plazo.

En comparación con otras latitudes dentro de América Latina, la CDMX se destaca por los trámites con la Llave CDMX, pero se encuentra rezagada frente a Brasil en materia de finanzas digitales, ya que cuenta con la plataforma pública Pix del Banco Central, la cual digitaliza el comercio informal brasileño, mientras que en la capital mexicana domina el efectivo por la alta informalidad y baja bancarización.

La capital mexicana y el resto del país tienen un gran desafío relacionado con blindar institucionalmente sus avances digitales ante los cambios sexenales y actualizar su normativa de ciberseguridad frente a referentes como el CONPES 3995 colombiano, que es impulsado por iniciativas como Ruta N y Bogotá Territorio Inteligente.

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Gobierno e iniciativa privada en pro de la tecnología e innovación

Frente a estos pendientes regulatorios y de blindaje institucional, el papel de la iniciativa privada con los gobiernos latinoamericanos es fundamental para la adopción y crecimiento de la tecnología en la Ciudad de México como en otras ciudades de la región.

Una de estas iniciativas es la Agenda Digital eLAC2026 y la Alianza Digital UE-ALC, que tiene el objetivo de lograr una transformación digital inclusiva y sostenible en América Latina y el Caribe, con el apoyo de la iniciativa privada. El papel de los gobiernos es importante para la adopción de la tecnología, debido a que es necesario que pasen de reguladores a facilitadores, señala Juan Martín Pampliega, CEO y cofundador de Muttdata.

Pampliega pone como ejemplo el proceso de Estados Unidos con las historias clínicas electrónicas, mediante la aplicación de agentes de IA, con APIs y ambientes de prueba disponibles, se comenzó a permear la tecnología y la innovación.

“Si sumamos incentivos a la educación técnica privada, el resultado es un ecosistema donde adoptar IA se convierte en una herramienta al alcance de cualquier empresa de la región”, puntualiza el directivo.

Para Tomás Allen, vicepresidente de Ventas para América Latina de Fracttal, el principal cambio es dejar de pensar que la IA es únicamente una agenda de innovación, por lo que es necesario empezar a verla como una agenda de productividad y competitividad.

“Hoy las grandes empresas tienen los recursos para experimentar, contratar talento especializado e integrar nuevas tecnologías. Una pyme latinoamericana, en cambio, necesita que la IA sea fácil de implementar, accesible económicamente y, sobre todo, que tenga un retorno muy claro”.

Allen asegura que los gobiernos y empresas tecnológicas tienen responsabilidades complementarias, esto se debe a que los primeros deben generar condiciones para mejorar la infraestructura digital, capacitación, incentivos para la adopción tecnológica y marcos regulatorios que den confianza sin frenar la innovación.

Mientras que las empresas deben convertir la complejidad de la IA en soluciones simples y aplicables a problemas reales del negocio. “El verdadero salto para Latinoamérica no va a ocurrir cuando tengamos más empresas hablando de IA, sino cuando logremos llevarla a la operación diaria. Cuando un técnico, un responsable de mantenimiento o un gerente de planta pueda utilizar la IA para anticipar una falla, reducir una parada de producción, optimizar recursos o tomar una mejor decisión, sin necesidad de ser especialista en tecnología”, concluye el directivo.