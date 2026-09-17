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Conclusiones Clave A medida que el contenido generado por IA se vuelve más común, la autenticidad y una voz de marca distintiva se están convirtiendo en diferenciadores más importantes que la automatización por sí sola.

Los mercadólogos más efectivos usan la IA como herramienta para potenciar su contenido, no para sustituir la perspectiva humana, la personalidad y la experiencia con las que se conecta la audiencia.

Hace dos años, destacar en internet parecía sencillo. No necesitabas un presupuesto publicitario enorme ni una audiencia masiva. La inteligencia artificial (IA) era el ingrediente secreto para creadores de contenido y marcas pequeñas. Las plantillas de Canva generaban gráficos pulidos y los chatbots podían armar una publicación en redes sociales más rápido de lo que tardabas en servirte tu café. Por un tiempo, funcionó. Todo se lucía brillante, limpio y nuevo.

¿Pero ahora? Internet ha empezado a verse igual en todos lados. Los feeds de los solopreneurs se vuelven indistinguibles entre sí. Las bandejas de entrada están saturadas de mensajes que empiezan con “espero que estés bien” y terminan con viñetas, emojis y párrafos de una sola línea que gritan “esto lo hizo IA”. Las mismas herramientas que alguna vez ayudaron a las marcas a destacar ahora contribuyen a lo que yo llamo la “homogeneización” de internet.

Y no es solo una percepción. Según el Reporte de IA en Marketing de Contenidos 2025 de Hookline & Pollfish, la mayoría de los estadounidenses pensaría peor de un escritor que usa IA. Poco más del 50% de los encuestados, y más del 55% entre los lectores de mayor edad, tendría una opinión menos favorable de un escritor si se enteran de que usó IA para crear su contenido. La Encuesta Pulse 2024 de Sprout Social encontró que el 39% de los consumidores dice ser menos propenso a interactuar con una marca que publica contenido generado por IA, mientras que el 38% dice que le interesaría más: una señal clara de que las publicaciones genéricas hechas con IA pueden perjudicarte si tu voz no está presente.

El guion largo (—), que antes era una marca de énfasis reflexivo, ahora aparece entre cientos de frases genéricas en casi cada publicación de blog asistida por IA. Frases sobreutilizadas como “soluciones de vanguardia”, “al final del día” y “nuestra misión es…” se multiplican en todas las plataformas. ¿El resultado? Todo suena igual. Todo se siente igual.

Aquí es donde la inteligencia humana (IH) se vuelve importante. La IH es desordenada. La IH es personal. La IH es la razón por la que la gente inició un negocio: para compartir sus ideas, su perspectiva y su pasión con el mundo. Si dependes únicamente de ChatGPT o de otra IA para generar tu contenido, te pierdes en un mar de uniformidad, justo lo que probablemente pretendías evitar cuando lanzaste tu negocio.

Lo he vivido de primera mano. Al dirigir un negocio de marketing, noté el cambio en el nivel de interacción primero en redes sociales. Los clientes que al principio habían destacado con campañas generadas por IA de pronto empezaron a perder tracción. Lo que funcionaba hace dos años ya no era suficiente. Sus publicaciones se veían profesionales, pero no personales. Se veían eficientes, pero no humanas.

Esto también aplica al elegir socios para tu marketing. Las agencias que tratan la IA como un martillo, en lugar de una herramienta, corren el riesgo de producir contenido que se ve pulido, pero está vacío. Las mejores alianzas son con equipos que usan la IA de forma estratégica, pero se toman el tiempo de entender tu negocio, tu historia y la personalidad de tu marca. Cuando la IH guía la estrategia, la IA se convierte en un amplificador poderoso en lugar de una muleta.

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Entonces, ¿cómo usas la IH de forma efectiva sin abandonar la IA? Esto es lo que me ha funcionado a mí y a los emprendedores que asesoro:

Usa la IA para apoyar tu voz, no para sustituirla. Deja que la IA genere borradores o ideas visuales, pero no dejes que escriba los asuntos de tus correos, tus historias personales o tu perspectiva única. Los humanos siguen respondiendo a los humanos. Apuesta por tu personalidad. Comparte tus dificultades, tus logros y tus giros de rumbo. Destaca por qué haces lo que haces. Una sola publicación que muestre el detrás de cámaras desordenado de tu día siempre superará a diez publicaciones pulidas hechas con inteligencia artificial. Rompe la fórmula. No empieces cada correo con un saludo genérico. No recurras por default a las viñetas o a las frases desgastadas. Varía la longitud de tus oraciones. Olvídate del guion largo. Sorprende a tu audiencia con tu voz auténtica. Muestra tu experiencia de forma visual. En lugar de las plantillas genéricas de Canva, crea imágenes que reflejen tu historia de marca. Incluso los pequeños detalles cuentan. En vez de imágenes de banco en el fondo, toma una foto real. Estos pequeños cambios comunican autenticidad de una forma que ninguna imagen generada por IA puede replicar. Apóyate en la pasión, no en las tendencias. Recuerda por qué iniciaste tu negocio. El contenido que crees debe reflejar tu conocimiento y tu misión, no lo que el algoritmo predice que va a funcionar mejor. La pasión es contagiosa; la IA no la inspira.

Alguna vez Elon Musk dijo: “A algunas personas no les gusta el cambio, pero hay que aceptarlo si la alternativa es el desastre”. Ahora mismo, la alternativa es lo insípido. La IA por sí sola ya no es un diferenciador; es el punto de partida. Los emprendedores que prosperen en esta siguiente etapa serán los que reintroduzcan la inteligencia humana en su contenido, sus productos y su conexión con la audiencia.

La oportunidad es enorme. Cada correo, publicación o blog que lleve tu voz auténtica rompe con la monotonía. Tu audiencia puede notar la diferencia entre un mensaje pulido pero vacío y uno con personalidad, criterio y perspectiva. En un mercado saturado de uniformidad asistida por IA, la inteligencia humana se convierte en tu ventaja competitiva.

Vivimos en un mundo obsesionado con la eficiencia y la automatización, pero tu humanidad es lo que los clientes y las audiencias recuerdan. La IA no va a desaparecer. No hay que abandonarla: hay que usarla como herramienta y dejar que tu humanidad brille. Y el socio de marketing correcto puede marcar la diferencia para amplificar esa inteligencia humana, ayudarte a contar tu historia y, al final, destacar en un panorama saturado.

Si has sentido que tu propia marca se está desvaneciendo en ese ruido gris, tómalo como permiso para recuperar tu voz. Escribe como persona, no como bot. Habla desde la experiencia. Comparte tus rarezas. Sé desordenado. Sé atrevido. Sé tú mismo.

No lanzaste tu negocio para pasar desapercibido: lo lanzaste para ser diferente. Y de cara a 2027, ser humano es la jugada más audaz de todas.