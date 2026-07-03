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Conclusiones Clave Interactúa con perspectivas diversas para desafiar suposiciones e impulsar la innovación.

Forma equipos que aporten ideas frescas y eviten el estancamiento organizacional.

Fomenta el debate constructivo para descubrir ideas revolucionarias y nuevas oportunidades.

Hoy en día, los líderes de opinión suelen encontrarse atrapados en una cámara de eco, reciclando ideas y puntos de vista familiares. Este fenómeno es especialmente común en plataformas como LinkedIn, que, en mi opinión, ha comenzado a emular a TikTok en el modo en que opera su algoritmo.

Conforme los líderes empresariales interactúan con contenido y se relacionan con profesionales afines, el algoritmo reduce su exposición, reforzando sus sesgos existentes y creando un ciclo de pensamientos y conceptos similares.

Cuando sigues a ciertas personas o interactúas con un tipo específico de contenido, el algoritmo se adapta a esas preferencias. Con el tiempo, esta curaduría amplifica una perspectiva única, dando lugar a lo que describo como una “cámara de eco”. Y debo admitirlo: yo tampoco soy inmune a esto. Es fácil profundizar en un solo interés o industria sin darse cuenta de lo limitada que se ha vuelto nuestra visión.

Para liberarte, debes buscar conscientemente diversos puntos de vista. En mi caso, esto significa identificar áreas en las que carezco de conocimiento y seguir intencionalmente a personas de diferentes industrias o con perspectivas únicas. Al hacerlo, amplío mis horizontes y desafío mis propias suposiciones.

Este efecto de cámara de eco no solo afecta a los líderes individuales, sino también a la forma en que construimos y dirigimos nuestras organizaciones. Si no nos esforzamos por incorporar nuevas voces, corremos el riesgo de estancarnos. La contratación juega un papel fundamental en esto. Es crucial priorizar la diversidad en las contrataciones y permitir que otros ayuden a dar forma a la organización para fomentar la diversidad de pensamiento. En mi empresa, hemos adoptado un proceso de contratación colaborativo en el que participan miembros de distintos equipos. Aunque yo hago la entrevista final, confío en gran medida en la opinión de mi equipo. Cada persona aporta una perspectiva única, lo que nos ayuda a contratar a individuos que encajan con nuestra cultura y, al mismo tiempo, nos desafía a pensar de manera diferente.

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Nuestra filosofía de contratación comienza con el ajuste cultural. Valoramos las interacciones cara a cara y estamos comprometidos con mantener un ambiente positivo mientras damos la bienvenida a nuevas ideas. El entusiasmo, las perspectivas únicas y la capacidad de enriquecer nuestra cultura existente son aspectos innegociables. Antes de considerar las habilidades de un candidato, me hago una pregunta clave: “¿Trabajaría yo para esta persona?” Si la respuesta es no, es una señal de que no es la persona adecuada. Este enfoque, inspirado en la filosofía de Mark Zuckerberg, nos ayuda a identificar candidatos que comparten nuestros valores y aportan algo nuevo a la organización.

Otro rasgo fundamental que buscamos es el pensamiento basado en primeros principios. Un pensador de primeros principios no se apoya en sesgos preexistentes ni en información repetida sin cuestionar. En su lugar, descompone los supuestos y parte desde cero, utilizando su comprensión del mundo para abordar los desafíos. Este tipo de pensamiento es invaluable en el entorno acelerado de hoy, donde muchas veces la innovación requiere liberarse de la sabiduría convencional.

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Las perspectivas frescas son invaluables, ya sea de nuevas contrataciones o colaboradores externos. Quienes están inmersos en un negocio pueden habituarse o quedar ciegos ante oportunidades de mejora. Alguien con una visión externa puede notar lo que los de adentro podrían pasar por alto. Esta mentalidad fue clave en mi propio camino. Aunque tenía un profundo conocimiento de la industria de la joyería, abordé mi negocio desde una perspectiva joyera en lugar de una visión aseguradora. Este enfoque innovador nos diferenció y desempeñó un papel fundamental en la obtención de nuestra financiación inicial y Serie A.

La industria de la joyería está arraigada en la tradición, y la mayoría de las empresas dependen en gran medida de prácticas establecidas. Al venir desde fuera del mundo de los seguros, pude replantear cómo debería funcionar el seguro de joyería, centrándome en la experiencia del cliente y la tecnología de maneras que los veteranos del sector podrían no haber considerado. Esta perspectiva externa impulsó la innovación y resonó con los inversores, quienes vieron el valor de combinar la experiencia interna con un pensamiento renovador.

Salir de las cámaras de eco va más allá de la contratación y el crecimiento personal. Se trata de fomentar un entorno donde los miembros del equipo se sientan empoderados para aportar ideas diversas. Esto requiere que los líderes busquen activamente y celebren las diferencias de opinión, incluso cuando desafían el statu quo. Promover un diálogo abierto y un debate constructivo puede generar ideas revolucionarias que de otro modo pasarían desapercibidas.

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Además, los líderes de pensamiento deberían considerar el uso de tecnología y herramientas para diversificar sus fuentes de información. Por ejemplo, en lugar de depender únicamente de LinkedIn para obtener conocimientos profesionales, pueden explorar otras plataformas, asistir a eventos presenciales o participar en comunidades fuera de su industria. Estos esfuerzos pueden introducir nuevas ideas y perspectivas, impulsando la creatividad y la innovación.

Como líderes de pensamiento, debemos resistir la tentación de quedarnos dentro de los cómodos límites de nuestras cámaras de eco. Buscar activamente puntos de vista diversos, fomentar un proceso de contratación colaborativo e inclusivo y adoptar el pensamiento basado en primeros principios son pasos esenciales para impulsar la innovación y el crecimiento. Al desafiarnos a pensar de manera diferente y rodearnos de voces diversas, podemos asegurarnos de que nuestras ideas sigan siendo frescas, relevantes e impactantes.

En última instancia, el objetivo es cultivar un entorno donde las perspectivas diversas sean bienvenidas y buscadas activamente. Ya sea a través de las prácticas de contratación, la colaboración en equipo o el desarrollo personal, romper con las cámaras de eco puede abrir nuevas oportunidades y conducir a un éxito transformador. Al adoptar este enfoque, nos posicionamos a nosotros mismos y a nuestras organizaciones para prosperar en un mundo en constante evolución.

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