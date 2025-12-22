Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Cada generación es diferente a la hora de buscar productos, interactuar con marcas y realizar compras, y el principal motor de estas diferencias es la influencia que la tecnología ha tenido en cada grupo.

Para llegar con éxito a una audiencia multigeneracional, los emprendedores deben crear una estrategia de marketing unificada que incluya perspectivas basadas en datos, personalización y contenido multicanal.

Crear una estrategia de marketing exitosa puede ser todo un desafío para una startup o un emprendedor. El objetivo es llegar a tantas personas como sea posible dentro de tu mercado objetivo sin gastarte una fortuna. Dado que las pequeñas empresas no tienen los mismos recursos que las grandes corporaciones, cada dólar invertido en marketing debe ser utilizado con cuidado.

Hoy nos encontramos en una era en la que coexisten múltiples generaciones, cada una con sus preferencias y comportamientos únicos. Para algunas marcas, esto representa un reto importante para los mercadólogos, quienes deben adaptarse a un panorama cada vez más dividido para alcanzar a su público objetivo.

En el mercado actual conviven varias generaciones, desde la Generación Silenciosa hasta la Generación Alpha, y cada una ha sido moldeada por contextos tecnológicos, económicos y culturales distintos. Sin embargo, más que pensar en generaciones como compartimentos aislados, hoy resulta más efectivo entenderlas como grupos con comportamientos y expectativas que muchas veces se superponen. Esta visión permite a las marcas construir estrategias más flexibles y relevantes sin caer en estereotipos generacionales.

¿Por qué cada generación es tan diferente?

Cada generación es completamente diferente cuando se trata de buscar productos, interactuar con marcas y realizar compras. El principal factor que impulsa estas diferencias es la influencia que la tecnología ha tenido en cada uno de estos grupos. Es importante recordar que las generaciones más viejas no tuvieron el mismo acceso a la tecnología que las generaciones más jóvenes tienen hoy en día, lo que resulta en diferentes niveles de confianza, receptividad y acceso a la información y la publicidad.

La Generación Silenciosa (nacidos entre 1928 y 1945) y los Baby Boomers (nacidos entre 1946 y 1964) crecieron en una época anterior a Internet. La mayoría de la publicidad a la que estuvieron expuestos y a la que aún responden hoy en día incluye medios tradicionales como spots de televisión y anuncios en medios impresos. Este grupo es el más propenso a confiar en las recomendaciones de amigos cercanos y familiares.

Los primeros en tener algo de exposición a la tecnología son la Generación X (nacidos entre 1965 y 1980) y los Millennials (nacidos entre 1981 y 1996). Estas dos generaciones tuvieron acceso a las primeras fases de Internet cuando eran niños o adultos jóvenes. Estos grupos tienden a ser más hábiles con la tecnología y se sienten cómodos tanto con los mensajes publicitarios digitales como tradicionales. La Generación X tiende a ser un poco más escéptica con el marketing, mientras que los Millennials son más propensos a sentirse atraídos por marcas que se alineen con sus valores personales.

Las generaciones más jóvenes, la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012) y la Generación Alpha (nacidos entre 2013 y 2025), nunca experimentaron un mundo anterior a Internet. A menudo se les conoce como “nativos digitales” que dependen en gran medida de las redes sociales, dispositivos móviles y contenido en video.

Hoy, las estrategias multigeneracionales más efectivas no se basan únicamente en el alcance, sino en la intención. Las marcas que logran conectar con diferentes edades son aquellas que adaptan sus mensajes al momento del usuario, utilizan formatos nativos y priorizan la utilidad y la claridad por encima del ruido. En un entorno saturado de contenido, la relevancia contextual es el verdadero diferenciador.

Elaborando una estrategia de marketing unificada

Para llegar a una audiencia multigeneracional de manera efectiva, los emprendedores deben diseñar cuidadosamente una estrategia de marketing que incorpore varias técnicas. Hay tres elementos clave que toda estrategia de marketing multigeneracional debe incluir para ser exitosa: información basada en datos, personalización y alcance multicanal.

1. Información basada en datos

El marketing dirigido a un amplio rango de demografías puede generar desafíos cuando se trata de medir el rendimiento de tus campañas. Al aprovechar herramientas de análisis de datos, los comercializadores obtienen conocimiento valioso sobre el comportamiento del consumidor e identifican qué generaciones están respondiendo a sus mensajes de marketing. Esta información puede ayudar a los propietarios de negocios a seguir la efectividad de las campañas y modificar su estrategia con el tiempo si uno o más grupos no responden bien a la campaña.

2. Marketing personalizado

Las actuales herramientas de marketing ofrecen una amplia gama de opciones de personalización que permiten a las empresas crear mensajes de marketing únicos para individuos basados en sus comportamientos y actividad en línea, preferencias e interacción reciente con la marca. Según un estudio de McKinsey, tres cuartas partes de los consumidores admiten que es más probable que le compren a una marca después de recibir marketing personalizado. Muchas de estas herramientas están impulsadas por inteligencia artificial (IA), lo que permite a las empresas crear campañas personalizadas para cada generación sin la necesidad de un gran equipo de marketing o creación de contenido.

3. Marketing multicanal

Aunque algunas plataformas tienden a concentrar a ciertos grupos de edad, el comportamiento digital actual es mucho más fluido. Las audiencias se mueven entre canales según el contexto, el formato y la intención, no solo por su edad. Entender cuándo y por qué una persona consume contenido —ya sea para informarse, entretenerse o comprar— es más relevante que asumir que una generación pertenece a una sola plataforma.

La buena noticia es que la mayoría del contenido se puede reciclar a través de múltiples plataformas con poco esfuerzo. Por ejemplo, un video completo de un podcast se puede publicar en YouTube, mientras que clips cortos de la misma grabación pueden subirse a TikTok. Para llevarlo más allá, el contenido en video se puede convertir rápidamente en un artículo formal y subirlo a Facebook. Usar estrategias como esta es la mejor manera de crear contenido multicanal sin tener que crear contenido completamente nuevo para cada plataforma individual.

Más que estar en todos los canales, el objetivo es estar presente de forma coherente. Una estrategia multicanal efectiva mantiene un mensaje unificado, pero adapta el formato y la narrativa a cada plataforma, respetando cómo las personas consumen contenido en cada una. Este enfoque permite maximizar el impacto sin aumentar de forma desproporcionada el esfuerzo o los costos.

