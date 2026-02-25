Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Lo que convierte la intención en resultados es la urgencia estratégica, no la prisa impulsiva.



Cuando piensas en exceso las cosas suele ser miedo racionalizado; es mejor decidir de manera imperfecta que no decidir.



En mercados dinámicos, la velocidad de ejecución es una ventaja competitiva real.



Las oportunidades tienen una ventana limitada: quien actúa primero construye ventaja.



La urgencia es una disciplina que se entrena, no un rasgo de personalidad.

El tiempo vuela. Un día te dices a ti mismo: “Mañana comenzaré ese proyecto”, pero antes de que te des cuenta han pasado seis meses. Seis meses que podrías haber utilizado para hacer crecer tu negocio, alcanzar tus metas o impulsar tu carrera.

¿Por qué sucede esto? Porque la mayoría de las personas no respetan el tiempo. Se quedan sentados, piensan en exceso y pierden todo su impulso.

La realidad es esta: sin urgencia, siempre estarás atrás.

La urgencia no es solo una mentalidad: es el factor que cambia el juego. Es lo que distingue a quienes sueñan de quienes actúan, y a quienes hablan de quienes logran resultados. La urgencia no debe significar estrés o ansiedad. Requiere dedicación, pero la urgencia no es el enemigo. Es el combustible que impulsa la acción.

Hablemos de uno de los consejos favoritos de la sociedad: “Duerme sobre ello”. Suena bien, ¿verdad? Responsable. Reflexivo. Pero he aquí el problema: esperar no siempre trae claridad — mata la oportunidad. Mientras piensas en cada pequeño detalle, el mundo sigue avanzando. Tu competencia no está esperando a que estés listo. Ese trato no está esperando a que seas perfecto. ¿Ese impulso que te costó tanto trabajo construir? Se fue.

Pensar en exceso es miedo disfrazado.

Miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo a no ser perfecto. Te convence de que la vacilación es sabiduría cuando en realidad es parálisis. ¿Has oído hablar de la parálisis por análisis? Es cuando te quedas tan atrapado en el “qué pasaría si” que no puedes decidir. Mientras tanto, alguien más está actuando — y ganando.

He aquí una dura verdad: puedes “dormir sobre ello”, pero mientras tanto, alguien más está cerrando el trato. Alguien más está haciendo conexiones, asegurando clientes y avanzando. A menos que aprendas a abrazar la urgencia, siempre estarás tratando de ponerte al día. Ahí es donde entran el estrés y la ansiedad.

Elige bien tus batallas

El timing lo es todo. Aprendí eso pronto en mi carrera y ha sido cierto en cada proyecto que he emprendido. Ya sea que estés cerrando la compra de una casa, invirtiendo en una startup o construyendo el negocio de tus sueños, las oportunidades no esperan. Tienen una vida útil, y te quedas fuera si no estás listo para actuar. ¿Quiénes son los ganadores? Los que actúan primero.

Déjame ser claro: la urgencia no es imprudencia. Actuar con urgencia no significa lanzarse sin pensar. Se trata de confiar en tu instinto y actuar con intención. Se trata de saber cuándo el momento requiere una acción audaz y decisiva, y aprovecharlo.

Al comenzar mi carrera en bienes raíces, pronto comprendí que la vacilación arruina los tratos. Cada llamada perdida o conexión era una oportunidad que se iba. El éxito llegó cuando traté cada momento con urgencia. Contesté el teléfono, hice la llamada extra y seguí con perseverancia.

Esta es la clave: la urgencia no es caos — es enfoque. Se trata de identificar lo que más importa e ir con todo. Se trata de eliminar distracciones, establecer prioridades y hacer que cada acción cuente. ¿Y la mejor parte? La urgencia es una habilidad que puedes aprender.

Cómo generar un sentido de urgencia

Hazte dueño de tu tiempo. Deja de esperar el “momento perfecto” porque no existe. Cada día es una oportunidad, trátalo como tal. Establece plazos y bloquea tu tiempo. Los plazos obligan a la acción, te mantienen enfocado y eliminan la tentación de procrastinar. Establece plazos claros y no negociables para tus objetivos. Prioriza sabiamente. No todo requiere urgencia, pero lo correcto sí. Aprende a reconocer lo que más importa y actúa sin dudar. Rodéate de personas que actúan. Colabora con personas que inspiren urgencia. Los que hacen inspiran a otros a hacer. La acción genera acción. La inacción genera inacción. Estar rodeado de personas orientadas a la acción te impulsará a moverte más rápido y pensar en grande.

En el capital de riesgo, un sentido de urgencia no es opcional. Los acuerdos no esperan. Las tendencias cambian de la noche a la mañana. Las oportunidades son efímeras. Los mejores fundadores del mundo tienen una urgencia y capacidad de respuesta extremas. He aprendido que el éxito en este mundo requiere acción audaz y decisiva. Actuar con urgencia me ha permitido innovar y aprovechar oportunidades que otros podrían pasar por alto. Cuando adoptas la urgencia, desbloqueas tu potencial para lograr más de lo que creías posible.

La urgencia impulsa la innovación

Una de las mejores cosas de la urgencia es que fomenta la creatividad. Cuando actúas rápidamente, te ves obligado a pensar de manera diferente. Te adaptas, resuelves problemas y generas impulso. No se trata de apresurarse, sino de mantenerse por delante y hacer que las cosas sucedan.

Este es el truco: la vida no espera momentos perfectos. Si estás sentado esperando que las estrellas se alineen o buscando una señal que te diga que es el momento, esta es tu señal. Este es tu momento.

Adopta una mentalidad de lunes

Cada día trato la vida como si fuera lunes. ¿Por qué? El lunes comienza una nueva semana, una oportunidad para reiniciar, planificar y actuar. Cada lunes se siente como una nueva oportunidad para ganar. Esa mentalidad me ha impulsado a presentarme, actuar y respetar el tiempo.

Deja de esperar claridad o perfección. Comienza a actuar con urgencia. Trata tu tiempo como un recurso valioso. Confía en tus instintos y haz que las cosas sucedan.

El tiempo vuela. Eso no lo puedes controlar. Pero sí puedes controlar cómo lo usas. Deja de dudar. Deja de esperar que la vida suceda. Haz que suceda. El reloj sigue corriendo. Si importa, tiene que suceder ahora.