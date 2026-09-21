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Conclusiones Clave Implementar una nueva herramienta de IA cada vez que se hace una ligera actualización en realidad puede generar un peor resultado, porque después de todo el trabajo que implica el nuevo modelo, es posible que el cliente ni siquiera perciba una mejora de su lado.

Que un modelo sea técnicamente mejor no lo convierte automáticamente en una mejor decisión empresarial.

Los fundadores suelen asumir que toda mejora en la precisión de un modelo de inteligencia artificial (IA) merece un lanzamiento a producción. Pero cuando se toman en cuenta las pruebas, el despliegue, el monitoreo y la mano de obra de ingeniería, implementar un modelo ligeramente mejor en realidad puede producir un peor resultado empresarial.

Imagina que tu equipo de IA entrenó un nuevo modelo que rinde 0.2% mejor que la versión que actualmente atiende a los clientes. Como es natural, los científicos de datos están satisfechos y el pipeline automatizado marca al candidato como superior, lo que lleva a todos a suponer que debería reemplazar de inmediato al modelo existente. Pero ahí es cuando comienza el verdadero trabajo de producción.

El candidato debe pasar rigurosas pruebas de seguridad e integración antes de que los ingenieros puedan empaquetarlo, desplegarlo en un entorno de prueba y validar su comportamiento. Además, el equipo podría necesitar ejecutar un lanzamiento sombra (shadow) o gradual (canary), actualizar las reglas de monitoreo, documentar los cambios y preparar un plan integral de reversión. Para cuando este nuevo modelo finalmente llega a producción, la empresa ha gastado significativamente más que el costo original de entrenamiento, y aun así es posible que los clientes nunca noten la mejora.

Esto pone de relieve uno de los malentendidos más costosos en la inteligencia artificial aplicada: que un modelo sea técnicamente mejor no lo convierte automáticamente en una mejor decisión empresarial.

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La precisión y el valor comercial no son lo mismo

La precisión mide el desempeño técnico, mientras que el valor comercial mide si ese desempeño realmente mejora un resultado que le importa a tu empresa.

Considera dos sistemas de IA distintos. El primero detecta transacciones financieras potencialmente fraudulentas, donde un pequeño aumento en el recall podría ayudar a identificar fraude adicional, prevenir pérdidas y proteger a los clientes. En este escenario de altas consecuencias, incluso una fracción de punto porcentual puede generar un valor sustancial cuando el sistema procesa millones de transacciones.

Por el contrario, imagina un segundo sistema que resume tickets internos de mesa de ayuda. Una mejora similar en una métrica offline aquí podría ser estadísticamente válida, pero sigue siendo prácticamente invisible en la operación diaria. Es probable que los empleados no terminen su trabajo notablemente más rápido, lo que significa que la empresa no verá una reducción en los costos de soporte. Aunque las mejoras técnicas en ambos escenarios son similares, el valor económico es muy distinto.

Antes de aprobar un nuevo modelo, debes determinar cuánto vale realmente una unidad de mejora. Ese valor podría expresarse como:

Pérdidas por fraude evitadas

Compras adicionales convertidas

Horas de empleados ahorradas

Quejas de clientes prevenidas

Errores de pronóstico reducidos

Revisiones manuales eliminadas

Si tu equipo no puede conectar la mejora en la precisión del modelo con uno de estos resultados tangibles, la empresa todavía no cuenta con suficiente información para justificar el lanzamiento.

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Calcula el costo total de una actualización de modelo

Muchas empresas calculan mal el costo de una actualización de IA al considerar únicamente el cómputo de entrenamiento, lo cual es como estimar el costo de abrir un restaurante contando solo el precio del horno. El entrenamiento es apenas una pequeña parte de un sistema mucho más amplio.

Como señala la investigación de Google sobre la deuda técnica oculta en los sistemas de aprendizaje automático, el código del modelo es solo una fracción de un sistema de IA en producción. Las dependencias de datos, las pruebas, el monitoreo y la infraestructura de soporte generan una complejidad considerable a largo plazo. Además, el framework ML Test Score de Google demuestra que la preparación para producción depende de mucho más que la puntuación de calidad offline de un modelo.

Un cálculo de costos realista debería incluir:

Preparación y validación de datos

Entrenamiento y experimentación del modelo

Pruebas de seguridad y privacidad

Evaluación de equidad o robustez

Creación de contenedores o paquetes

Escaneo de dependencias y vulnerabilidades

Pruebas de integración

Aprovisionamiento de infraestructura

Pruebas sombra (shadow) o graduales (canary)

Cambios en el monitoreo

Documentación y aprobación

Revisión de ingeniería

Riesgo de incidentes y reversión

Posible disrupción para el cliente

Esta distinción importa muchísimo porque un pipeline de entrenamiento automatizado puede hacer que la experimentación parezca artificialmente barata. El trabajo realmente costoso muchas veces comienza solo después del entrenamiento, justo cuando un candidato entra al proceso de lanzamiento a producción.

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Somete cada modelo a un filtro de promoción de cuatro preguntas

En mi investigación revisada por pares en IEEE Access sobre el Retraining-Efficiency Score, planteé una pregunta muy relevante: ¿cuándo debería una organización promover un modelo de pronóstico recién entrenado en lugar de conservar el que ya tiene?

Tras evaluar 2,320 corridas controladas en cuatro conjuntos de datos públicos de series de tiempo y cuatro arquitecturas de pronóstico, los resultados fueron claros: las organizaciones no tienen que elegir entre lanzar nuevos modelos de forma continua o dejar un modelo antiguo intacto indefinidamente. En cambio, una política de promoción selectiva permite conservar el modelo actual cuando la mejora esperada es demasiado pequeña, y aprobar uno nuevo solo cuando los beneficios justifican los costos operativos.

Los fundadores pueden aplicar este principio sin implementar un marco matemático complicado, simplemente exigiendo a su equipo que responda cuatro preguntas críticas antes de lanzar cualquier modelo:

¿El modelo mejoró un resultado relevante para el negocio? No aceptes “la puntuación aumentó” como respuesta completa. Exige saber qué métrica mejoró, por qué importa esa métrica y si se correlaciona directamente con un resultado para el cliente o la operación. Una mejora en un benchmark de laboratorio muchas veces no logra traducirse en un beneficio real en producción. ¿Los clientes o la operación notarán la diferencia? Un cambio técnicamente medible puede seguir siendo comercialmente irrelevante. Calcula cuántas decisiones, usuarios o transacciones se verán afectadas por el cambio, y luego determina si mejorará de manera material los ingresos, el riesgo, el costo, la velocidad o la experiencia general del cliente. ¿Cuál es el costo total de lanzarlo? Esto debe incluir entrenamiento, pruebas, revisión de seguridad, despliegue, monitoreo y mano de obra de ingeniería. De forma crucial, también debes contemplar el costo de oportunidad; cada hora dedicada a lanzar un modelo marginalmente mejor es una hora que no puede usarse para mejorar el producto principal, resolver un problema de confiabilidad o construir una función muy solicitada. ¿La mejora justifica el costo y el riesgo adicional? Compara el valor esperado de la mejora con el costo total del lanzamiento. Una empresa debería promover al candidato solo cuando la respuesta sea un sí definitivo. Si el caso de negocio es incierto, la decisión disciplinada es conservar el modelo actual, reunir más evidencia y reevaluar más adelante.

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Conservar el modelo actual puede ser la decisión disciplinada

Debido a que a los equipos de IA a menudo se les recompensa por lanzar nuevos modelos, conservar uno existente puede parecer, erróneamente, un estancamiento. En realidad, mantener un modelo que ya cumple con las expectativas del cliente, tiene costos predecibles y posee un perfil de riesgo conocido suele ser la decisión técnica más inteligente.

Un modelo nuevo, pese a tener una puntuación offline superior, introduce incertidumbre. Podría fallar ante entradas poco comunes, alterar sistemas que dependen de él o generar errores novedosos. Esto significa que el desarrollo del modelo y su promoción a producción deben tratarse como decisiones completamente separadas. Tu equipo debería seguir experimentando y entrenando candidatos sin sentirse obligado a llevar a producción a cada “ganador”.

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Trata la promoción de modelos como una decisión de inversión

Los fundadores aplican una disciplina financiera rigurosa a la contratación y al desarrollo de producto; los lanzamientos de IA merecen exactamente el mismo escrutinio. Como cada modelo nuevo consume capital, atención operativa y capacidad de ingeniería, debe ofrecer un retorno tangible.

Para reforzar esto, exige un registro simple para cada lanzamiento propuesto que detalle la mejora técnica, su valor comercial esperado, los costos completos de despliegue y cualquier riesgo nuevo. Con el tiempo, esta documentación revelará qué actualizaciones generan valor genuino frente a las que solo hacen que los dashboards internos se vean mejor.

En última instancia, el objetivo no es frenar la innovación, sino dirigirla hacia resultados que tus clientes y tu negocio realmente puedan sentir. La próxima vez que tu equipo de IA te presente un modelo más preciso, no te limites a preguntar si es mejor. Pregunta si la mejora es suficiente.