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Conclusiones Clave Es posible replicar en semanas el formato de un negocio de wellness; el reto está en generar esa confianza que se traduce en la construcción de una comunidad.

La economía del bienestar en América Latina y el Caribe movió $402,800 millones de dólares en 2024 y creció 5.7% anual desde 2019, según el Global Wellness Economy Monitor 2025 del Global Wellness Institute. Ese promedio agrupa once sectores que se comportan de forma muy distinta.

El cuidado personal y la belleza son el segmento más grande, con $124,300 millones de dólares, y también uno de los más lentos: con un crecimiento del 2.4% anual. Por otra parte, el bienestar mental creció 11.3% y los spas 8.9%. El inmobiliario de bienestar, todavía diminuto, casi triplicó su tamaño en cinco años.

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Dónde se está concentrando la competencia

La actividad física es el segundo mercado de bienestar de la región, con $56,100 millones, y un crecimiento del 7.3% anual entre 2019 y 2024, el ritmo más alto del mundo. México es el decimotercer mercado del planeta, con un alza de 10.8% anual, y Brasil el decimocuarto.

Buena parte de ese crecimiento ocurre en formatos que exigen menos capital inicial que un gimnasio grande. Un estudio boutique de pilates o yoga caliente opera en un local pequeño y con pocos equipos. Eso ha facilitado la entrada de muchos emprendedores. En Brasil, los registros activos de gimnasios y estudios pasaron de 22,581 en 2015 a 62,718 en 2025, según el Panorama Setorial Fitness Brasil.

Entrar es relativamente accesible. Permanecer, no.

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El gasto por persona marca el límite

Cada habitante de la región gasta $607 dólares al año en bienestar. En Norteamérica, $6,029. La industria crece rápido, pero sobre una base diez veces menor que la del mercado donde se diseñaron la mayoría de estos formatos, eso cambia las cuentas: un modelo que en Miami se sostiene con tarifas altas y pocos clientes, en Bogotá o Guadalajara necesita más volumen o un factor distintivo.

La Health & Fitness Association midió el tráfico de los gimnasios en Estados Unidos en el primer semestre de 2025. Los estudios boutique quedaron últimos con un 0.8% de crecimiento en visitas, frente al 3.8% de los gimnasios de bajo costo. Y sus usuarios fueron menos veces, con 2.5 visitas al mes.

La medición es estadounidense, pero describe el modelo más que un país. Los negocios que viven de visitas repetidas, como un estudio, un centro de terapias o un spa, cobran tarifas altas y, en parte por eso, cada cliente los usa pocas veces al mes. El ingreso depende menos de cuánta gente entre una vez y más de cuánta renueve.

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Durar es la parte difícil

Las estadísticas oficiales de los dos mercados más grandes coinciden. En Brasil, apenas 37.9% de las empresas nacidas en 2017 seguían activas cinco años después, según el IBGE. En Colombia son 33.5%, según Confecámaras. El sector que agrupa actividades artísticas, de entretenimiento y recreación tiene la tasa más baja con un 22.5%.

Medirlo con precisión es difícil: los registros mercantiles agrupan gimnasios, estudios y centros deportivos en una sola categoría, así que no hay cifra oficial de cuántos estudios boutique abren y cierran cada año. El patrón general sí está claro. En ambos países, cerca de dos de cada tres empresas nuevas no llegan al quinto año.

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Especializarse y construir comunidad

Si dos de cada tres negocios no llegan al quinto año, ¿qué hace distintos a los que sí lo logran? El caso de Céntrico ofrece una respuesta concreta.

Este estudio de hot pilates y hot yoga abrió a finales de enero de 2025 en Medellín, Colombia, cuando había uno o dos locales del formato en la ciudad. Dos semanas después empezaron a abrir otros casi cada semana, según su cofundadora María José Jaramillo. En un mes dejaron de ser pioneras.

Su respuesta no fue ampliar el menú de clases. Fue lo contrario. Diseñaron un método propio en el cual enfocarse y sumaron a una head coach mexicana experta, que capacita constantemente al equipo.

La segunda decisión fue tratar a la comunidad como parte de la experiencia y no como un resultado de la estrategia de mercadeo. Eso se traduce en detalles operativos: la iluminación, la música y el aroma del salón, una recepción que recibe a cada persona, el acompañamiento del instructor en clase. Alrededor de eso montaron retos, un programa de referidos y otro de recompensas, más contenidos y email marketing para sostener la conversación fuera del estudio.

El indicador con el que lo miden es la retención. Lo aprovechable de esa estrategia, para cualquier segmento, no es el pilates ni el formato, que cualquiera puede copiar, sino la confianza construida con la comunidad desde el comienzo.