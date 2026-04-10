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Conclusiones Clave Encontrar y mantener una rutina diaria que funcione te ayuda a conservar el enfoque mental y la claridad.

Mantente físicamente activo de una forma que funcione para ti. El ejercicio regular favorece el bienestar mental, emocional y físico, así como el rendimiento en los negocios.

No descuides la alimentación ni el sueño. Encontrar los alimentos adecuados para tu cuerpo y dormir con calidad son pilares fundamentales para un rendimiento óptimo.

Como emprendedor, no tengo que explicar el valor de mantenerme enfocado y rindiendo al máximo. Parece que cada día surge una nueva tecnología. Sin embargo, aprovechar al máximo las herramientas y recursos que hoy tenemos —incluidos los empleados clave— consume cada minuto de nuestro día. Para los emprendedores, mantenernos en forma física, emocional y mentalmente nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos.

Mientras cambiaba de canal entre partidos y trataba de evitar la avalancha de comerciales en televisión, encontré uno que anunciaba un spray oral, con un CEO explicando que una o dos rápidas aplicaciones lo hacían sentirse como un “ninja mental”. Me reí para mis adentros y cambié de canal. Ojalá el éxito emprendedor fuera así de fácil.

Si eres como yo, estás constantemente buscando mejorar tus habilidades empresariales y aprender a implementar nuevas estrategias para hacer crecer o fortalecer tu capacidad como emprendedor. A continuación, compartiré algunas decisiones de estilo de vida que me funcionan.

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Mantener el enfoque mental y la claridad

Ninguno de nosotros puede alcanzar el máximo éxito como emprendedor sin una mente clara y enfocada. No he revisado un plan de estudios de negocios de licenciatura o posgrado en muchos años. Sin embargo, dudo que haya mucho énfasis en aplicar estrategias de estilo de vida para lograr este objetivo.

Rara vez podemos leer artículos o libros, escuchar podcasts o ver videos sin que algún gurú o “experto” exponga su fórmula del éxito. Unirme a algunos grupos de CEOs y emprendedores me ha beneficiado enormemente.

Algunos de mis colegas comienzan su día unas horas antes del amanecer meditando, rezando, leyendo o realizando diversas rutinas de ejercicio. Otros no sienten la necesidad de levantarse con el canto del gallo, pero encuentran que sus mejores horas de trabajo se extienden más allá de la medianoche. Y unos cuantos más juran que varias bebidas con alto contenido de cafeína y snacks salados de máquina expendedora les funcionan.

Dado que no tengo experiencia en alcanzar la forma física, emocional o mental óptima, no considero que me corresponda recomendar una rutina específica. Sin embargo, hay algo que sí sé: encontrar y mantener una rutina que funcione para ti te ayudará a sentirte más seguro. Cuando me siento seguro, mi estado mental mejora de inmediato.

Para mí, alcanzar y mantener el enfoque mental implica rutinas por la mañana, a mediodía y por la noche.

Hay mucho que decir sobre despertarse aproximadamente a la misma hora cada mañana. Hago todo lo posible por evitar leer correos electrónicos o mensajes de texto durante la primera hora. Hace unas semanas, publiqué un artículo sobre cómo pasear a mi perro me ayuda a pensar en las prioridades y objetivos del día. Como dice el dicho, puedo hacer dos cosas (ejercitar a mi mascota y organizar mi día mentalmente) al mismo tiempo.

Después, trato de separar las tareas que puedo controlar de aquellas que no. Si eres como yo, es probable que te preocupes más por estas últimas. Aun así, me he entrenado para enfocarme en los tres a cinco aspectos que puedo controlar directamente ese día. Por ejemplo:

¿Qué tareas debo delegar a empleados clave? Muchos emprendedores tienen dificultades para delegar porque quieren encargarse de todo. Sin embargo, solo contamos con un número finito de horas para cumplir nuestros objetivos diarios, así que ¿qué tareas dependen únicamente de mí y cuáles pueden encargarse a otros?

Muchos emprendedores tienen dificultades para delegar porque quieren encargarse de todo. Sin embargo, solo contamos con un número finito de horas para cumplir nuestros objetivos diarios, así que ¿qué tareas dependen únicamente de mí y cuáles pueden encargarse a otros? ¿Cómo puedo mejorar la satisfacción de mi base de clientes actual y cuánto tiempo debo dedicar a adquirir nuevos clientes?

¿Hay asuntos pendientes de ayer que necesitan resolverse de inmediato? La respuesta siempre es “sí”. Nuevamente, es fundamental priorizar qué debo atender personalmente y qué puedo delegar.

La respuesta siempre es “sí”. Nuevamente, es fundamental priorizar qué debo atender personalmente y qué puedo delegar. ¿Estoy seguro de que estoy preparado para afrontar mi día? Si la respuesta es afirmativa, entonces estoy en un buen estado mental para comenzar la jornada.

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Encontrar una rutina de ejercicio práctica y funcional

Justo lo que necesitas: otro sermón para hacerte sentir culpable por no tener un cuerpo de clase mundial. No te preocupes, como mencioné antes, no tengo esa cualificación ni ese físico.

Lo que sí puedo afirmar es que hacer mi mejor esfuerzo por mantenerme en forma y saludable favorece mi bienestar mental, emocional y físico.

Jugar tenis no solo me ayuda a mantenerme en forma, también es una excelente manera de socializar con personas fuera de mi ámbito laboral. De hecho, no recuerdo haber jugado tenis con alguien que posea o dirija una empresa de transcripción. Para mí, la estrategia y la precisión de mi actividad física favorita también me dan una ventaja al desarrollar estrategias de negocio.

La mayoría de mis amigos emprendedores disfruta del golf. No solo trabajan en mejorar diversas habilidades, sino que el campo de golf probablemente sea el mejor entorno para hacer networking.

El pickleball es la última moda deportiva que está arrasando. A diferencia del golf o el tenis, es fácil aprender a jugarlo, pues el nivel de habilidad necesario es reducido y, con unos cuantos partidos, la mayoría de los jugadores mejora rápidamente.

Otros emprendedores prefieren la tranquilidad de actividades individuales como caminar, correr, andar en bicicleta o patinar. Dado que estoy en mis cuarenta y nunca he experimentado el famoso “subidón del corredor”, necesito encontrar placer en otras actividades.

En años pasados, los expertos en fitness restaban valor a caminar. Afortunadamente, y gracias a años de investigación, caminar sigue siendo una de las mejores actividades físicas que podemos practicar. Independientemente de si eres madrugador o noctámbulo, si no estás haciendo suficiente ejercicio a través de otros deportes o actividades, caminar 30 minutos o más, tres o más veces por semana, mejorará tu condición física y tu bienestar.

Encuentra un plan de alimentación que respalde tu estilo de vida

Afortunadamente, me gusta la comida. No digo que todo lo que me gusta sea saludable o “bueno para mí”. Tampoco soy un dietista certificado, por lo que no estoy calificado para ofrecer asesoramiento nutricional. Y, siendo totalmente transparente, también padezco problemas digestivos que, si no se controlan, pueden afectar negativamente mi estado mental, físico y emocional.

Encontrar los alimentos que mejor se adapten a mis necesidades individuales es fundamental para mi éxito como emprendedor.

Personalmente, estoy convencido de que no existe un único plan de alimentación que funcione para todos. Muchos recordarán haber aprendido sobre la pirámide alimenticia en la escuela. Por lo que he leído recientemente, los expertos han recomendado una “nueva y mejorada” versión de esa pirámide. Sospecho que las futuras generaciones conocerán otra versión más adelante.

Hay mucho que no sé sobre la nutrición y su impacto en nuestra salud. Lo que tengo claro es que encontrar los alimentos y las cantidades adecuadas para ti sin duda mejorará tu salud y tu rendimiento en los negocios.

En los últimos años, he dedicado muchas horas a investigar qué alimentos puede tolerar mi cuerpo. También he pasado muchas horas —que normalmente dedicaría al trabajo— esperando en consultorios, siendo examinado, realizándome estudios o esperando respuestas sobre mis problemas específicos.

Sí, habría preferido pasar ese tiempo trabajando, disfrutando de mis actividades favoritas con amigos o paseando a mi perro por la noche, en lugar de lidiar con problemas estomacales. Aun así, los años como emprendedor me han enseñado que entender las necesidades de mi cuerpo terminará beneficiando mi trabajo. Te deseo lo mejor en ese camino.

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Salud emocional y sueño

Durante toda mi vida, he escuchado a expertos recomendar que ocho horas es lo ideal para la mayoría de las personas. También me da mucha curiosidad saber cuántas horas duermen en promedio los emprendedores o dueños de negocios. Mi suposición es que son menos de ocho.

El descanso y el sueño de calidad son tan importantes —o incluso más— que todo lo anterior. Aunque predico la importancia de dormir bien a otros emprendedores, también estoy trabajando en mejorar la calidad de mi propio descanso.

A la mayoría de los emprendedores que conozco les cuesta desconectarse al final del día. Lo entiendo, porque a mí me pasa lo mismo. En mi caso, dejar de usar dispositivos tecnológicos al menos una hora antes de dormir me ayuda. Leer un buen libro o dedicar tiempo a un pasatiempo ajeno al trabajo también puede ayudar a conciliar el sueño.

Te deseo lo mejor en tu camino como emprendedor y espero que encuentres herramientas saludables que beneficien todos los aspectos de tu vida.