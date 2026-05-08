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Conclusiones Clave La base para el éxito independiente no se construye únicamente con experiencia técnica. Requiere de experiencia variada en la industria en la que pretendes operar y la capacidad de construir una red sólida de contactos.

Para aportar valor real a tus clientes, debes contar con habilidades bien desarrolladas en análisis de negocios, gestión de proyectos y comunicación con clientes.

Tu pasión por trabajar de forma independiente es lo que te dará la confianza para apostar por ti mismo, y esa confianza será lo que “venda” tu propuesta a los clientes.

Para ser un solopreneur exitoso no basta simplemente ser un experto técnico. Tus habilidades y capacidades deben ser multidimensionales, y necesitas tener un profundo deseo de construir tu propio futuro. Los consultores independientes con quienes la gente quiere trabajar, y de quienes las empresas se enorgullecen de contratar, vienen equipados con rasgos tangibles e intangibles.

Mi intención al mencionar estos rasgos no es disuadirte de seguir tus sueños por cuenta propia, sino ayudarte a evaluar honestamente tu capacidad actual para convertirte en un auténtico solopreneur. Al enfocarte en los elementos que realmente marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso, te daré una hoja de ruta para construir la seguridad en ti mismo que necesitas para inspirar confianza en tus futuros clientes.

Los tres pilares que analizaré son las habilidades, las experiencias y una mentalidad que puedes cultivar. Todos están a tu alcance. Nada de lo que yo, u otros solopreneurs exitosos, empleamos para construir un negocio vino de nacimiento. Cada rasgo fue desarrollado mediante un esfuerzo intencional para fortalecerlo.

Así que desglosemos cada pilar y veamos las formas en que yo he podido, y tú puedes, desarrollar los rasgos necesarios para el éxito como solopreneur. Todo comienza con responder tres preguntas clave.

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1. ¿Has construido tu base?

Claro que quieres trabajar por tu cuenta, y te animo a hacerlo. Pero si crees que, por dominar un conjunto de herramientas o procesos, tu éxito está garantizado, no solo estás equivocado, sino que estás siguiendo los pasos de quienes fracasaron antes que tú.

¿Necesitas ser experto en tu área? Sin duda. ¿Es todo lo que necesitas para triunfar en solitario? ¡Para nada!

Necesitas una base sólida desde la cual puedas desarrollar un Perfil de Cliente Ideal bien definido y un valioso Recorrido del Cliente Ideal. Más allá de la capacidad técnica, esa base debe incluir experiencia en distintas industrias y una red de contactos robusta.

Antes de fundar MVRK, una agencia especializada en Arquitectura CRM con Salesforce, yo tenía siete años de experiencia en el área. Pero lo que me dio una base sólida fueron los tres años que pasé vendiendo servicios de Salesforce en una consultora. Durante ese tiempo, asesoré a cientos de empresas en decenas de industrias. También construí una amplia red de clientes y socios potenciales.

Esos tres elementos —trabajar con cientos de empresas, experiencia en industrias variadas y una red amplia de contactos— fueron los que me dieron una base increíblemente sólida sobre la cual construir mi negocio. Asegúrate de que tu base sea firme antes de edificar sobre ella.

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2. ¿Tienes todo lo demás en su lugar?

Incluso con una base sólida, cualquier estructura se cae si no tiene un buen armazón. Y el armazón de tu negocio será puesto a prueba desde el momento en que tengas tu primer cliente.

Lo más difícil de trabajar en solitario no son los aspectos técnicos; en eso ya te mueves con soltura. Lo que realmente importa son las habilidades blandas, esas que probablemente dabas por sentadas cuando tu experiencia en consultoría venía de trabajar en equipo.

Cuando eres el único consultor, también se espera que seas el analista de negocios, el gerente de proyectos y el responsable de la relación con el cliente, todo al mismo tiempo. Si eso no te suena bien, vale la pena que te mires al espejo con honestidad y te preguntes si este es un camino que realmente puedes recorrer.

Yo tuve la suerte de que mi experiencia previa en ingeniería mecánica y mi expertise en el área me ayudaron a desarrollar esas habilidades. Si tú no cuentas con la misma suerte, por fortuna hoy hay muchas formas de fortalecerlas en la economía del conocimiento actual: cursos pagados y gratuitos sobre cada tema, certificaciones y programas de formación bien establecidos, e infinidad de referentes compartiendo consejos y estrategias.

No hay razón por la que no puedas desarrollar estos elementos de apoyo con algo de tiempo y esfuerzo.

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3. ¿Es esto lo que de verdad te apasiona?

Esta es la pregunta más importante que debes hacerte. Sin un deseo profundo y genuino de construir tu futuro como solopreneur, el camino se sentirá aún más cuesta arriba. Al primer bache, te vas a salir de la ruta. Siguiendo con la analogía de la estructura: tu pasión es todo lo que le da vida al edificio. Sin ella, la base y las paredes de apoyo no son más que una cáscara vacía.

Si crees de verdad que tienes lo que se necesita para triunfar en solitario y estás convencido de que eso es lo que quieres para tu futuro, el trabajo duro se va a sentir gratificante. Esa es una mentalidad que se puede cultivar.

En mi caso, vino de dos cosas. Primero, siempre tuve espíritu emprendedor desde joven, y mi práctica de consultoría no fue el primer negocio que inicié. Y segundo, miré a mi industria y vi una enorme oportunidad para entregar valor a los clientes de una manera mejor. Diseñé mi modelo de entrega específicamente para sacarle ventaja al trabajo en solitario, enfocándome en generar un valor por encima de lo esperado por mis clientes.

Esa confianza en mí mismo y en mis ideas fue lo que me motivó para salir al mercado con seguridad. La pasión que llevo a cada reunión con clientes potenciales es lo que les da la confianza para invertir en trabajar conmigo. No necesito convencer a nadie ni usar trucos, porque mi pasión habla por sí sola y mi claridad sobre cómo trabajo mejor elimina cualquier duda.

Así que déjate guiar por la pasión, hazle caso a tu corazón y construye una mentalidad ganadora que tu competencia nunca pueda igualar.