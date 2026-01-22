Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Los líderes hoy deben mejorar su inteligencia emocional en medio de los avances tecnológicos para lograr mejores conexiones organizacionales y cuidar la salud mental.

Comprender y navegar éticamente la IA es crucial para que los líderes utilicen estas tecnologías de manera efectiva mientras reconocen sus limitaciones.

El liderazgo inspirador requiere transparencia, alineación con la visión de la empresa y aprovechar la conexión emocional que los empleados tienen con su trabajo.

Durante una reciente pausa para tomar café con uno de mis gerentes senior, la conversación giró hacia el presente: los avances en áreas como la computación cuántica y la biotecnología están ocurriendo rápidamente; es probable que sigan transformando nuestro mundo a una velocidad vertiginosa.

Al mismo tiempo, la conversación con mi colega se llevaba a cabo en un café que, al menos en la superficie, no parecía haber sido afectado por los grandes cambios que anticipábamos. Aparte de un sistema de pago habilitado por un iPad, el lugar podría haber sido sacado del set de una comedia de hace 20 años, con sillas cómodas, arte abstracto a la venta en las paredes y, como banda sonora, el sonido de las máquinas de espresso.

De cara al próximo año, los emprendedores y líderes de todo tipo deberían estar desarrollando las habilidades necesarias para el futuro, algunas de las cuales incluirán aprender nuevas herramientas y tecnologías. Pero mientras tomaba mi café, me di cuenta de lo importantes que son estas conexiones en la vida real: de hecho, ahora las necesitamos más que nunca.

En un mundo cada vez más digital, puede parecer innecesario enfocarse en las habilidades blandas. ¿Mi opinión? El próximo año, las habilidades duras y blandas irán de la mano. Esto es en lo que me concentraré.

Inteligencia emocional de primer nivel

Las colaboradoras de Harvard Business Review, Laura Empson y Jennifer Howard-Grenville, tienen un término para describir nuestro incierto lugar en la historia: esta tensión entre lo que una vez fue y lo que está por venir se llama “experiencia liminal”, y puede ser desconcertante tanto para los líderes como para los equipos. Nutrir las conexiones organizacionales “alimenta un sentido de capacidad colectiva”, escriben las autoras, lo que sirve como un punto de anclaje contra el caos.

Pero incluso cuando nuestra necesidad de conexión aumenta, parece que nuestra inteligencia emocional colectiva, o EQ, va en declive. Al menos, esa es la conclusión a la que llegó una encuesta realizada por la organización sin fines de lucro Six Seconds, que indica que el EQ lleva cuatro años consecutivos de declive. “En promedio, las personas son más volátiles; son menos capaces de gestionar sus emociones”, dice el CEO de Six Seconds, Joshua Freedman. “Son menos propensas a sentirse conectadas con la empatía o con un sentido más amplio de propósito. Son menos capaces de entender y etiquetar con precisión los sentimientos que están experimentando, lo cual es una base crucial para la salud mental y emocional.”

En 2025, los líderes deben redoblar esfuerzos para mejorar su EQ. Uno de los primeros pasos en ese camino es acercarte y ser más consciente de tus emociones. La psicóloga Lisa Feldman Barrett sugiere desafiarse a uno mismo para ampliar su vocabulario emocional: lo que al principio podría parecerte enojo después de un lanzamiento de producto fallido, por ejemplo, podría estar enraizado en la vergüenza o en la humillación. Identificar correctamente tus verdaderos sentimientos cambia tu reacción hacia ellos, lo que a su vez fomenta tanto la autoconciencia como la empatía, dos elementos cruciales para desarrollar el EQ.

Alfabetización en IA

Para aprovechar de manera más efectiva el poder de la inteligencia artificial (IA) en 2025, los líderes necesitan comprenderla. Matt Crabtree, de DataCamp, describe la alfabetización en IA, en su nivel más básico, como tener las habilidades y competencias necesarias para utilizar las tecnologías y aplicaciones de IA de manera efectiva.

Pero es mucho más que eso: Crabtree señala que la alfabetización en IA también trata de permitir que las personas tomen decisiones informadas sobre cómo están utilizando la IA, comprendan las implicaciones de esos usos y naveguen por las consideraciones éticas que presentan.

Para los líderes, eso significa entender los sesgos que siguen incrustados en los sistemas de IA, las preocupaciones sobre la privacidad y la necesidad de transparencia y responsabilidad. Supongamos que estás buscando integrar la IA en tu proceso de contratación, como hemos hecho en mi empresa, Jotform. Es importante entender que, aunque la IA puede usarse para tareas como programar entrevistas, filtrar currículos según criterios objetivos o ayudar a organizar la información de los candidatos, no debería tomar decisiones de contratación por ti. La IA aún tiene un problema de sesgo significativo, además de las muchas otras formas en las que carece de las habilidades blandas necesarias para ciertas tareas que solo los humanos pueden realizar. La alfabetización en IA se trata de comprender sus limitaciones y navegar por ellas de manera justa y equitativa.

Habilidades motivacionales

Todo líder quiere ser inspirador, pero lamentablemente, muchos de nosotros no logramos alcanzar ese objetivo: de hecho, una encuesta difundida por Harvard Business Review indica que menos de la mitad de los encuestados dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo en que sus líderes eran inspiradores o motivaban a los empleados. Vaya.

El problema es que muchos líderes utilizan el anticuado método del palo y la zanahoria para recompensar a los empleados por un trabajo bien hecho o reprenderlos por un rendimiento menos que brillante. Pero los trabajadores de hoy son diferentes: además de una compensación justa, también buscan significado y propósito en sus carreras.

Para mantener a los empleados motivados, especialmente en tiempos de cambio, los líderes deben mantener la visión de la empresa como foco principal. Cada empleado, desde los directores hasta los pasantes, debe entender cómo el trabajo que realizan contribuye a esa visión. En Jotform, todos entendemos que hacemos formularios. Pero como fundador y CEO, es mi trabajo asegurarme de que todos vean el panorama general: facilitamos la vida de las personas. Las liberamos de tareas tediosas para que puedan pasar más tiempo haciendo lo que realmente les importa.

Los líderes inspiradores hacen que sus empleados se entusiasmen por presentarse a trabajar cada día. Como escriben Kelly Decker y Ben Decker en Harvard Business Review, una visión claramente comunicada crea una conexión emocional con el trabajo. Cuando las prioridades cambian, sé transparente sobre por qué están cambiando y cómo esos cambios se conectan con la misión más grande de la organización. También es importante trazar una línea clara entre las fortalezas de los miembros del equipo y cómo están ayudando a alcanzar los objetivos organizacionales. Los líderes inspiradores logran el compromiso de sus empleados, escriben los autores, al cambiar la mentalidad de sus equipos de “Tengo que hacerlo” a “Quiero hacerlo”.

Vivimos un momento de cambios, lo que puede ser tanto desafiante como emocionante. Aunque es importante mantenerse al tanto de las nuevas tecnologías, la clave será perfeccionar esas habilidades blandas, para que puedas ser el tipo de líder con el que las personas quieran platicar en persona mientras toman una taza de café.

