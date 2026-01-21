Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Los CEOs que tendrán éxito en 2026 serán aquellos que utilicen la inteligencia artificial de manera estratégica, construyan un sólido banco de talento y se acerquen más a sus clientes.



También sabrán aprovechar las grandes tendencias macroeconómicas (como el nearshoring y las consolidaciones impulsadas por private equity), y tendrán la disciplina necesaria para actuar sobre las oportunidades — o cerrarlas a tiempo.

Después de un año marcado por el pesimismo y la incertidumbre, investigaciones recientes realizadas por Vistage y The Wall Street Journal revelan un aumento en el optimismo de los CEOs de cara a 2026. Con esta mejora en el ánimo, surgen múltiples oportunidades, y los mejores líderes empresariales del mundo están actuando en el momento justo.

A continuación, cinco de las oportunidades más relevantes que los CEOs están aprovechando al inicio de este nuevo año:

1. IA: el gran factor de equilibrio

La inteligencia artificial (IA) y su capacidad para mejorar la productividad representan la mayor oportunidad para los líderes de las PyMEs en 2026. Es uno de los pocos ámbitos en los que las grandes corporaciones no cuentan con una ventaja estructural. Hoy, muchas herramientas de IA están disponibles para todos, lo que convierte a esta tecnología en uno de los grandes niveladores que hemos visto.

Los CEOs con una visión más avanzada se están haciendo una pregunta clave:

¿Cómo convertimos la IA en un verdadero motor de productividad y en una mejor experiencia para el cliente?

Para responderla, están construyendo procesos que integran la IA en la forma en que trabajan sus equipos, en lugar de limitarse a experimentar con ella de manera aislada.

Los líderes mejor posicionados para adelantarse a sus competidores en 2026 son aquellos que aplican la IA con disciplina y de forma estratégica para innovar. Saben con claridad cómo esta tecnología impacta en la productividad, los márgenes y la capacidad operativa.

2. Construir de forma proactiva un banco sólido de talento

Dada la debilidad actual del mercado laboral, el talento representa hoy una gran oportunidad. A medida que la tasa de desempleo aumenta, los líderes más destacados están fortaleciendo su banco de talento para asegurarse de estar bien posicionados para el crecimiento a largo plazo.

Los mejores líderes se enfocan en construir empresas en las que las personas de alto desempeño se sientan orgullosas e inspiradas de trabajar. Esto implica comunicar con absoluta claridad la misión y el impacto de la compañía, y mostrar a los colaboradores cómo su trabajo se conecta con algo que realmente importa.

3. Acercarse más a los clientes

Una de las oportunidades más subestimadas —especialmente en un entorno cada vez más competitivo— es acercarse mucho más a cada cliente. En un contexto empresarial que cambia rápidamente, los CEOs más exitosos entienden con claridad qué quieren resolver, lograr o ahorrarles a sus clientes.

Este nivel de cercanía los protege frente a abandonos inesperados, impulsa el crecimiento orgánico a través del poder de las recomendaciones y valida nuevas ideas, al permitir que los líderes empresariales prueben si su estrategia realmente aportará un valor significativo a sus clientes.

4. Tener la visión para aprovechar las grandes tendencias macro

Diversas tendencias macroeconómicas están redefiniendo el panorama de las pequeñas y medianas empresas. Los CEOs más efectivos mantienen el pulso sobre cómo estos cambios impactan en su negocio, entre ellos:

Nearshoring y aranceles: En 2026, la manufactura está regresando más cerca del mercado doméstico en Estados Unidos. El nearshoring permitirá cadenas de suministro más confiables y reducirá la exposición a choques geopolíticos. Los mejores CEOs se enfocan en entender cómo el nearshoring y las políticas arancelarias afectan sus costos, la resiliencia de su cadena de suministro, así como sus precios y márgenes. Consolidaciones impulsadas por private equity: El capital privado está cada vez más activo en las pequeñas y medianas empresas. Estas consolidaciones se están dando en múltiples industrias, transformando el entorno competitivo. Los CEOs más preparados analizan de forma proactiva cómo el private equity puede impactar a su sector y comienzan a evaluar si también puede representar una oportunidad para su negocio. Construir una marca sólida: El marketing digital ha atravesado una transformación acelerada en los últimos años. Contar con el talento adecuado para optimizar estrategias en un entorno en constante cambio es clave para crecer, llegar a nuevos clientes y contar una historia relevante en un mercado saturado. Construir una marca fuerte es una palanca estratégica que permite a las empresas comunicar sus valores a clientes, colaboradores y socios.

5. La disciplina para actuar —o cerrar— oportunidades

Antes de ejecutar cualquiera de las oportunidades anteriores, los mejores CEOs se aseguran de contar con la estrategia adecuada. En lugar de reaccionar de forma impulsiva, alinean cada oportunidad con las necesidades de su negocio, definiendo su impacto a largo plazo, las inversiones y recursos necesarios, y estableciendo objetivos claros para medir el éxito a lo largo del camino.

Al definir metas, buscan claridad sobre qué quieren provocar exactamente y cómo la nueva iniciativa generará valor para los clientes. Contar con hitos bien definidos permite al equipo evaluar el progreso con mayor precisión. Los CEOs exitosos también están dispuestos a abandonar una iniciativa o ajustar el rumbo si los resultados esperados no se materializan. La disciplina de cara a 2026 no consiste solo en iniciar las cosas correctas, sino en apagar rápidamente las que no lo son.

De cara a 2026, el entorno seguirá transformándose: desde el impacto de la IA y la innovación, hasta cambios en políticas públicas, el mercado laboral y la economía. Los CEOs que triunfen serán aquellos que adopten un enfoque estratégico en el uso de la inteligencia artificial, inviertan en talento de alto nivel, se acerquen aún más a sus clientes, se mantengan un paso adelante de las tendencias macroeconómicas y tengan la valentía de cerrar lo que no funciona para redoblar esfuerzos en lo que sí. Los líderes que ven cada desafío como una oportunidad afilan su ventaja competitiva.