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Conclusiones Clave Supera a la inteligencia artificial dominando la comunicación, la empatía y la inteligencia emocional.

En un mundo impulsado por la IA, el liderazgo intencional supera a los que hacen como que trabajan.

Aprovecha la IA para tareas operativas; invierte tu energía en generar confianza y fomentar relaciones humanas.

Voy a decir lo que todos están pensando: la inteligencia artificial (IA) ya está transformando nuestra forma de trabajar e impactando en el mercado laboral.

Pero antes de rendirte o seguir haciendo las cosas como siempre, escúchame. La verdadera oportunidad no está en programar más rápido ni en trabajar más que la IA. La clave está en ser más humano que ella. La IA es excelente para procesar datos o automatizar tareas repetitivas a velocidades que nunca podremos igualar, pero no puede replicar las capacidades humanas que generan conexiones y experiencias significativas.

Si estás comenzando un negocio, enfócate en las habilidades que te diferencian de una máquina: en las habilidades blandas y en tu gente, esa debe ser tu prioridad. Algunas son más valiosas que otras, así que vamos a analizarlas.

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Una comunicación clara vence a la tecnología compleja

La comunicación es la primera habilidad blanda que debes dominar. Las personas necesitan entender tu visión, producto o servicio sin necesidad de un diccionario técnico; y es tu responsabilidad articular todo eso con claridad.

Comunicarte bien equivale a contar una historia convincente que motive a otros a seguirte, invertir en ti o comprarte. La IA puede procesar lenguaje, sí, pero no puede transmitir la autenticidad humana que conecta de verdad con los demás.

Aprender a construir una narrativa clara y atractiva es una habilidad que sobrevivirá a cualquier revolución tecnológica. Es una forma auténtica de blindar tu carrera o startup ante los cambios que se avecinan.

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La inteligencia emocional es un superpoder

El mundo cambia minuto a minuto. Ser genuino y entender de dónde vienen las personas se está convirtiendo en un rasgo esencial del buen liderazgo. A eso lo llamamos inteligencia emocional, pero en realidad se trata de conocerte a ti mismo y tratar bien a los demás.

A medida que la IA se haga cargo del trabajo repetitivo y del análisis de datos, las habilidades humanas (empatía, sentido común, relaciones interpersonales) serán las que marquen la diferencia entre los líderes que triunfarán y los que no.

La IA puede detectar el tono de una frase o imitar ciertas formas de empatía en un texto, pero no puede sentir lo que las personas viven. No le importa realmente.

Tú, en cambio, puedes percibir matices sutiles: el temblor en la voz de un compañero o la vacilación en el correo de un cliente que indica que algo no va bien. La inteligencia emocional te permite abordar problemas reales de personas reales, y eso es difícil de reemplazar.

Cuando tu equipo siente que realmente lo escuchas, se compromete más, trabaja mejor y siente orgullo por lo que hace. Ese toque humano es lo que genera lealtad de marca y, a la larga, crecimiento del negocio.

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La IA es eficiente con las tareas; los humanos generando confianza

La IA puede gestionar muchas cosas: análisis de datos, generación de contenido e incluso atención al cliente. Pero si quieres gestionar un negocio de verdad, uno con clientes leales, empleados apasionados y una marca que trascienda las modas, debes invertir en habilidades humanas. Hablamos de negociación, construcción de relaciones, resolución de conflictos y pensamiento creativo.

Negociar no es pedirle a ChatGPT que te redacte un guion y seguirlo al pie de la letra. Es leer la situación, saber cuándo insistir y cuándo ceder. Es captar la temperatura emocional de la persona frente a ti y responder con una combinación de lógica y empatía. Ningún algoritmo puede hacer eso.

Lo mismo ocurre con las relaciones humanas. Puedes automatizar correos de seguimiento, pero construir una conexión genuina requiere calor humano.

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Liderazgo intencional vs productividad aparente

Muchos emprendedores presumen de estar siempre ocupados: se levantan a las cinco de la mañana, trabajan hasta la medianoche, no descansan los fines de semana, y creen que eso es sinónimo de éxito. Pero en realidad, es fácil caer en la trampa del ajetreo sin sentido y olvidar las verdaderas prioridades.

En este mundo impulsado por IA, no vas a superarla trabajando 70 u 80 horas a la semana. La IA no se cansa, no se enferma, no duerme. Puede trabajar toda la noche sin quejarse.

Deja de enaltecer el agotamiento y empieza a enfocarte en el propósito y el liderazgo con intención. Liderar con intención significa alinear tu trabajo con un propósito más profundo. Tus metas, acciones y valores deben estar conectados de forma que resuenen con tu equipo y con tus clientes.

El ajetreo desmedido puede llamar la atención por un momento, pero el propósito gana a la larga. Cuando tu estilo de liderazgo prioriza las relaciones y los resultados reales, la gente lo nota, y ahí es donde todo empieza a cambiar.

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Anticípate al futuro en lugar de reaccionar al presente

No te estoy diciendo que ignores la IA, todo lo contrario, yo la utilizo en cada uno de mis negocios. La inteligencia artificial puede encargarse del trabajo pesado y repetitivo, para que tú te enfoques en lo que realmente te lleva a los resultados.

Úsala para investigación, análisis o tareas administrativas, y dedica tu tiempo a conectar con personas, empatizar con tus clientes e innovar soluciones reales.

Enséñales a tus hijos (y a ti mismo) a comunicarse bien, a conectar de forma genuina con los demás y a usar la IA para potenciar su humanidad. Memorizar datos o llenarse de tareas innecesarias ya no funciona. El verdadero poder está en entender el contexto, leer señales emocionales y tomar decisiones que una máquina simplemente no puede.

Wayne Gretzky decía: “Patina hacia donde va el puck”, refiriéndose a la anticipación. Ese principio aplica perfectamente a la revolución de la IA. Si estás construyendo una startup hoy, anticípate al panorama de mañana. Te doy una pista: estará lleno de algoritmos y herramientas automatizadas haciendo el trabajo duro. La diferencia fundamental será tu capacidad de ofrecer lo que una máquina no puede.

Deja de maquillar el cambio que está provocando la inteligencia artificial. Acéptalo, adáptate y avanza con una estrategia más inteligente, para que tu negocio brille sin importar lo que depare el futuro.

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