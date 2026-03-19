Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Contratar diversidad no sirve si se sigue premiando un solo estilo de trabajo.

El verdadero costo no es solo la rotación, sino las ideas, mercados y decisiones que nunca llegan a existir.

El mayor costo del sesgo cultural no es quién se va, sino lo que nunca se escucha.

Un ingeniero de origen alemán llega con una pila de reportes estructurados: datos, métricas y conclusiones verificables. Su colega mexicano presenta propuestas más visuales que construyen una historia. ¿Quién lo hace mejor? Ambos… o ninguno, todo depende del cristal con que se mire y del objetivo.

Si en esa escena ya sabemos a quién le van a aplaudir, el sesgo ya ganó. Así nace un problema silencioso y que a las empresas les cuesta muy caro: convertir una preferencia cultural en estándar corporativo. Muchas compañías presumen equipos multiculturales en informes anuales y redes sociales, pero miden el desempeño con la regla de una sola cultura.

Se contrata diversidad y se premia lo homogéneo, y la empresa paga la factura en rotación, menos innovación y decisiones más pobres: el talento distinto se va y las ideas distintas se autocensuran.

Relacionado: 5 poderosas maneras de convertir tu empresa en un lugar donde los empleados realmente puedan prosperar

Un precio que nadie calcula

Las compañías con apertura a integrar equipos ejecutivos con personas provenientes de distintos países, con distintas creencias y formas de trabajo, tienen más oportunidades de superar a sus competidores en rentabilidad. Los perfiles multiculturales amplían perspectiva, crecen en capacidad de adaptación y enriquecen las decisiones.

Cuando el “alto desempeño” se define desde una sola lente cultural, las promociones favorecen a quienes encajan con lo que se considera la norma. El talento que opera bajo otros códigos es hecho a un lado por lo que, generalmente, termina abandonando la organización.

Y esta rotación no es poca cosa. Reemplazar a un profesional calificado implica procesos de reclutamiento, curva de aprendizaje y pérdida de conocimiento. En ocasiones, el daño es aún más profundo y se materializa en ideas que nunca llegan a la mesa, mercados sin explorar porque no alcanzamos a comprenderlos y clientes incomprendidos.

Relacionado: Por qué los equipos homogéneos son un riesgo para la innovación empresarial

Profesionalismo universal es una trampa

“Así trabajamos aquí” suena a identidad. En realidad, muchas veces es una frontera. Lo que para un profesional ruso es compromiso intelectual, debatir de frente y confrontar ideas, para un colega japonés puede leerse como una falta de respeto. No es un choque de talento; es un encuentro de códigos. El tema empieza cuando la persona que decide ascensos convierte su código en el único pasaporte y llama “profesionalismo” a lo que simplemente le resulta familiar.

La conversación sobre talento se rompe cuando confundimos forma con fondo. Un líder mexicano que construye consenso antes de decidir no es menos firme, está cuidando la cohesión del equipo. Un directivo estadounidense que actúa rápido no es superficial, está optimizando eficiencia y velocidad. Los dos pueden ganar.

Si la empresa confunde estilo con capacidad, la diversidad deja de ser una ventaja y se vuelve decoración: se ve en la foto, pero no tiene voz en la mesa donde se decide. El cambio empieza cuando se reconoce que no hay una sola forma de ser excelente. Las compañías que lo entienden suelen coincidir en tres prácticas:

Primero, separan resultados de métodos. El foco está en el impacto logrado. Si un profesional chino presenta una solución sólida tras un análisis exhaustivo y otro colega propone alternativas rápidas que detonan innovación, ambos aportan valor desde enfoques distintos. Segundo, amplían la definición de contribución. Existen múltiples formas de generar impacto: quien fortalece la cohesión del equipo, quien comparte conocimiento técnico, quien abre mercados o quien optimiza procesos. Medir solo el logro individual deja fuera aportaciones estratégicas. Tercero, entrenan a sus líderes para localizar sesgos culturales. Cada directivo tiene una idea internalizada de cómo luce un “líder ideal”. Esa imagen responde a su contexto cultural. Sin revisión consciente, se convierte en un filtro que limita el potencial del equipo.

Si tu empresa presume equipos globales, hazte estas preguntas y responde con hechos: ¿Quién asciende y por qué? ¿Qué comportamiento se castiga cuando viene de alguien distinto? ¿En tus juntas se debate para pensar mejor o para imponer jerarquía? ¿Se decide con evidencia o con afinidad?

Porque “así trabajamos aquí” no es una afirmación neutra, es una puerta. Y en muchas organizaciones esa puerta tiene un solo ancho: el del estilo dominante. Todo lo demás se adapta, se calla o se va. Lo caro no es perder a una persona talentosa; es perder lo que esa persona veía y la empresa no supo escuchar.