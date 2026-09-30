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Conclusiones Clave El 47% de las llamadas a empresas en Estados Unidos ocurre fuera del horario laboral tradicional. Si no estás ahí para contestar, alguien más lo hará.

Disponibilidad = oportunidad. Al ampliar tu horario de operación, estás presente para tus prospectos cuando más importa y, además, aumentas tus posibilidades de posicionarte mejor en los resultados de Google y de atraer nuevos clientes.

Para cerrar la brecha de disponibilidad, contrata un servicio de atención telefónica las 24 horas, reparte la responsabilidad entre tu equipo con un calendario de guardias y ofrece a tus clientes más opciones de autoservicio.

Después de dos décadas trabajando con miles de empresas, he notado algo que se repite una y otra vez: las compañías gastan enormes cantidades de dinero en generar más demanda, pero pasan por alto lo que ocurre cuando esa demanda llega.

Las empresas invierten en marketing, contratan vendedores, rediseñan sus sitios web y generan más prospectos. Pero si un cliente llama y nadie contesta, toda esa inversión puede esfumarse en cuestión de segundos.

Para hacer crecer tu negocio, la pregunta no debería ser “¿cómo atraemos a más clientes?”, sino “¿estamos aprovechando al máximo cada oportunidad que ya tenemos enfrente?”. Antes de asumir que necesitas más prospectos, asegúrate de no estar perdiendo ya los que pagaste por generar.

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Tus prospectos ya están listos: ¿y tú?

La clave para estar ahí y aprovechar al máximo tus prospectos es tener mejor disponibilidad.

La gente no está disponible solo de nueve a cinco, así que ¿por qué las empresas siguen limitando su disponibilidad a ese horario? Pero estar disponible las 24 horas no basta. ¿Cómo te presentas cuando tus prospectos por fin logran comunicarse contigo?

La forma más sencilla de detectar tus brechas de disponibilidad y saber cómo se trata a tus prospectos es convertirte en tu propio cliente. Llama a tu negocio fuera de horario. Llena el formulario de contacto. Envía un correo. Fíjate cuánto tardan en responderte. Y cuando te contesten, ¿cómo te hace sentir esa respuesta? Luego vuelve a intentarlo desde otro dispositivo o con otro número de teléfono.

No le preguntes a tu equipo si la experiencia es buena. Vívela tú mismo.

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Disponibilidad = oportunidad

Ampliar tu horario de operación abre oportunidades en más de un sentido. Sí, estás ahí para tus prospectos cuando más importa, pero también aumentas tus posibilidades de posicionarte mejor en los resultados de Google y de atraer nuevos clientes. La “apertura” es una señal clave que influye en el posicionamiento de tu negocio, así que si puedes comunicarte con tus clientes las 24 horas, tu negocio puede seguir “abierto” aunque esté cerrado.

Además, estar disponible todo el día, eliminar los tiempos de espera y conectar con clientes y prospectos en el momento justo puede traducirse en mayor satisfacción del cliente. El 88% de los clientes afirma que un buen servicio los hace más propensos a comprar o usar una marca de nuevo en el futuro.

La otra cara de la satisfacción del cliente es contundente: si un cliente no logra comunicarse contigo, lo más probable es que lo pierdas para siempre. El 85% de las personas que llaman y no logran contactarte no volverá a intentarlo. Con disponibilidad constante, aseguras más negocio a partir de tus prospectos. Sin ella, es más probable que llamen a tu competencia y se queden con la empresa que sí contesta.