5 cosas que debes considerar antes de contratar más personal

En este artículo, compartiré cinco aspectos específicos que debes considerar antes de empezar a reclutar, entrevistar y contratar más personal.

Como fundador de tres empresas, estoy familiarizado con el proceso de contratación. Mi primera empresa creció de cero a $5 millones de dólares en solo unos años, lo que significó que teníamos que contratar personal todo el tiempo para mantenernos al día con el crecimiento. Había una presión constante por ir hacia adelante, pero sin pasarse.

Aprendí algunas lecciones importantes durante ese periodo, particularmente sobre cuándo contratar y cuándo no hacerlo. No es una decisión fácil. Si contratas demasiado lento, puedes sobrecargar a tu personal y perder tu ventaja para encontrar nuevos clientes o apoyar a los que ya tienes. Si contratas demasiado rápido, puedes adelantarte en términos de rentabilidad y flujo de efectivo. Siempre es un acto de equilibrio, y no hay respuestas fáciles.

Cuando los fundadores me piden consejo en este ámbito, les recomiendo que adopten un enfoque reflexivo y eviten tomar decisiones emocionales. Aunque una nueva contratación no es necesariamente una decisión permanente, puede tener consecuencias permanentes si tomas la decisión equivocada. Antes de comenzar a reclutar, entrevistar y contratar más personal, te sugiero que consideres estos cinco aspectos.

1. Protege tus finanzas

Generalmente, los emprendedores no le tienen miedo al riesgo. Nos arriesgamos cada mañana cuando salimos de casa. Hazte esta simple pregunta: ¿La nueva contratación te pondrá de inmediato en una posición de flujo de efectivo negativo? Si es así, probablemente sea mejor esperar. Sin un colchón de flujo de efectivo suficiente para cubrir el gasto adicional, podrías meterte en apuros en poco tiempo. Considera esperar hasta tener al menos seis meses de efectivo en el banco para cubrir el costo de toda nueva contratación. De lo contrario, corres el riesgo de ejercer demasiada presión financiera en toda la organización, sobre todo en ti mismo.

2. Analiza las tendencias de crecimiento

Puedes evitar decisiones de contratación impulsivas al analizar detenidamente las tendencias de crecimiento de tus ingresos, y no solo en las últimas semanas o meses, sino en el último año o incluso más. ¿Estás experimentando un crecimiento constante o se trata solo de un aumento temporal en las ventas? Investiga y trata de identificar hacia dónde ves que se dirigen las ventas en el próximo trimestre, el trimestre siguiente y los próximos doce meses. Sé brutalmente sincero contigo mismo. A veces los emprendedores podemos ser demasiado confiados sobre el futuro (¡es lo que nos mantiene en marcha!), pero no seas tan confiado como para tomar decisiones a ciegas. Intenta tomar una decisión basada en datos, no en emociones.

3. Evalúa la necesidad real

A veces resulta fácil creer que una nueva contratación resolverá todos tus problemas. Trata de no engañarte pensando así. Aunque tú y tu equipo puedan sentirse sobrecargados, contratar nuevo personal también implica trabajo. Entrevistar, capacitar y gestionar lleva tiempo. Crear nuevos roles y puestos también implica tiempo, a veces (aunque no siempre) más que si hubieras hecho el trabajo tú mismo. De nuevo, puede ser un acto de equilibrio en cuanto a cómo y cuándo tomar la decisión. Sé reflexivo y no te apresures pensando que tus problemas desaparecerán con una nueva contratación. Date tiempo para evaluar dónde y por qué necesitas más ayuda antes de contratar gente.

4. Habla con tu equipo

Antes de tomar decisiones de contratación, dedica tiempo a hablar con los miembros de tu equipo que se verán directamente afectados por la nueva contratación. Intenta obtener su opinión honesta. A veces encuentras las mejores respuestas de aquellos que están en la primera línea de tu negocio. Podría ser que no necesites más personal. Tal vez lo que se requiere es una reorganización o un mejor despliegue de una tecnología, o podrías descubrir que ciertos miembros de tu equipo necesitan más entrenamiento. Nunca debes de asumir demasiado; tomar decisiones de contratación sin la opinión del equipo puede resultar perjudicial tanto para ti como para el grupo.

5. Recuerda que estás tratando con seres humanos

En el trajín diario de dirigir un negocio, es fácil olvidar que estás contratando seres humanos y no currículums. Cada decisión de contratación que tomas impacta una vida humana. Si tomas la decisión equivocada y terminas despidiendo a alguien, recuerda que la pérdida de empleo es una verdadera dificultad y afecta a familias enteras. Sé reflexivo con tus decisiones de contratación. Como empleadores tenemos responsabilidades con los seres humanos que trabajan para nosotros. Los humanos no son números en una hoja de cálculo. Son mamás, papás y jóvenes adultos que luchan por llegar a fin de mes. Si tienes que contratar, hazlo, pero no olvides considerar las vidas de las personas a las que estás contratando.

