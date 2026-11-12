Conclusiones Clave La salida del ejecutivo abre una nueva etapa para Nvidia, que deberá enfrentar las repercusiones de las acusaciones contra su fundador mientras Colette Kress asume temporalmente el liderazgo de la compañía.

La junta directiva de Nvidia anunció que Jensen Huang renunció a sus cargos como presidente y director ejecutivo de la compañía, así como a su puesto en el consejo de administración. De acuerdo con el comunicado oficial de la empresa, la renuncia tiene efecto inmediato.

La salida de Huang se produce tras una explosiva investigación publicada por The New York Times, en la que se afirma que el directivo habría mantenido varias relaciones extramaritales, entre ellas una con Alice Huang, señalada como presunta espía china, y otra con Kimberly Powell, ejecutiva de Nvidia.

Yahoo! Finance informa que se cree que Huang colaboró con una red de empresas chinas que concretaron ventas de chips a China por un valor de $7,500 millones de dólares.

En un memorando dirigido a los empleados de Nvidia, Huang reconoció la infidelidad y escribió: “No le fui fiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo lamento profundamente”.

Colette Kress, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia, asumirá el cargo de CEO interina, según informó la junta directiva. Tras darse a conocer la renuncia de Huang, las acciones de Nvidia cayeron 10%.