Conclusiones Clave Aunque la empresa redujo sus expectativas de valoración ante la presión de los inversionistas, sus siete fundadores conservarán participaciones millonarias y el control de la mayoría de los votos de los accionistas.

La salida a bolsa de Anthropic se perfila con una valoración inferior a la que esperaba Wall Street, pero sus fundadores no saldrán precisamente perdiendo. Según The Wall Street Journal, la empresa creadora de Claude ahora apunta a una valoración de aproximadamente $1.33 billones de dólares. La cifra está por debajo de los cerca de $2 billones de dólares que se contemplaban hace unos meses y también es inferior a los $1.5 billones de dólares que los inversionistas esperaban hasta la semana pasada.

¿Qué cambió? La reciente caída de las acciones de empresas de inteligencia artificial (IA) sacudió a los grandes inversionistas, que presionaron para conseguir una valoración más baja.

Aun así, las cifras siguen siendo impresionantes. Anthropic planea ofrecer 825 millones de acciones a un precio de entre $70 y $78 dólares cada una, lo que le permitiría recaudar más de $61,000 millones de dólares si se toma como referencia el punto medio del rango. A esto se suman otros $26,000 millones de dólares que aportarían inversionistas como Google y AMD. Se espera que las acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq el próximo jueves, bajo el símbolo bursátil “ANT”.

Después están los siete fundadores, entre ellos el CEO Dario Amodei y su hermana, Daniela Amodei, presidenta de la compañía. Cada uno venderá acciones por un valor aproximado de $250 millones de dólares y conservará una participación accionaria valuada en alrededor de $18,000 millones de dólares. En conjunto, mantendrán cerca de 22% de la propiedad de la empresa, pero una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) bajo su control les garantiza 50.1% de los votos en la mayoría de las decisiones de los accionistas.