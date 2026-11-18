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A principios de los años 2000, cuando June Cohen, cocreadora de TED Talks, propuso publicar en internet las conferencias de aquel famoso evento, exclusivo y al que solo se podía asistir por invitación, la idea fue recibida casi unánimemente como una pésima propuesta y con muy poco potencial, recuerda. Era demasiado intelectual. YouTube apenas tenía tres meses de haber nacido. Además, existía el temor de que la iniciativa echara por tierra el modelo de negocio: si cualquiera podía ver las conferencias gratis, ¿qué motivo tendría para asistir al evento?

Sin embargo, cuando TED publicó las conferencias en línea en 2006, aumentó 50% el precio de sus pases, hasta alcanzar los $6,000 dólares, y agotó las entradas en apenas doce días, con otras 1,000 personas en lista de espera. Para Cohen —quien también cocreó el pódcast Masters of Scale y participó en el lanzamiento del pionero sitio web de la revista Wired, hotwired.com—, aquello fue la primera señal de una tendencia: mientras más digitales se vuelven nuestras vidas, más buscamos experiencias humanas presenciales. Y mientras más las deseamos, más estamos dispuestos a pagar por ellas.

Esa tendencia no ha hecho más que acelerarse, sostiene en su nuevo libro, The Great Remembering: Powerful Ancient Practices — and the New Science Bringing Them Back (El gran recuerdo: prácticas ancestrales poderosas y la nueva ciencia que las recupera). Para escribirlo, pasó los últimos tres años viajando por el mundo e investigando prácticas ancestrales con el propósito de entender qué pueden enseñarnos sobre cómo vivir en la era de la inteligencia artificial (IA). En esta entrevista, habla sobre cómo el pasado puede revelar oportunidades para el futuro.

Describes la meditación como una práctica ancestral que los emprendedores modernos supieron aprovechar.

Si analizamos la meditación, es un sistema de sabiduría que la ciencia se propuso demostrar. Entre 2012 y 2022, el porcentaje de estadounidenses que meditaban pasó de 4% a casi 40%. Atribuyo ese crecimiento a que la ciencia demostró que funciona y, después, el emprendimiento hizo su parte: surgieron empresas como Calm y Headspace, así como espacios dedicados a la meditación, que adaptaron esta práctica a la vida moderna.

¿Ahora estamos viendo algo parecido con la tendencia de los saunas y los baños de agua fría?

Estos sistemas de sabiduría tienen 10,000 años de antigüedad y se encuentran en cinco continentes. Hoy, cada vez hay más estudios que demuestran que tanto los saunas como los baños de agua fría pueden tener efectos antidepresivos. Desde el punto de vista empresarial, eso abre una enorme oportunidad.

El invierno pasado asistí a un festival de saunas a orillas del río East, donde había 1,000 personas. Por esas mismas fechas, Vanity Fair publicó un artículo sobre la “guerra de los saunas”. En Nueva York hay alrededor de 33 saunas sociales y la tendencia se está extendiendo por todo Estados Unidos.

En Minnesota hay una empresa llamada Cedar and Stone que ha construido cientos de saunas. Incluso puso en marcha un programa de emprendimiento porque había tantas personas interesadas en convertirse en emprendedoras del sector. Hay mucha innovación en este campo, pero se basa en algo verdaderamente atemporal.

También investigaste las prácticas colectivas para afrontar el duelo. ¿Crees que encierran una sabiduría ancestral que los emprendedores modernos podrían aprovechar? Hoy, al parecer, lo único que tenemos son grupos de Facebook.

Hay enormes oportunidades en ese terreno. Puedo darte un par de señales. Una de ellas es el símbolo del duelo. Piensa en cómo antes la gente llevaba un brazalete negro para hacer saber a los demás que estaba de luto. Esta práctica está resurgiendo en comunidades urbanas afectadas por la violencia armada. Cuando alguien muere, sus allegados crean camisetas conmemorativas —conocidas como RIP T-shirts— que llevan el rostro de la persona, su fecha de nacimiento y la de su muerte. Eso ya constituye una oferta comercial.

También creo que el Día de Muertos en México se ha convertido en un fenómeno precisamente porque es el único día del año en que todos nos reunimos para recordar y llorar a quienes han muerto.

Si estuvieras por fundar una nueva empresa, ¿cómo abordarías el futuro de otra manera?

Una de las grandes revelaciones que tuve al escribir este libro fue descubrir que la ciencia más reciente está demostrando que los antiguos tenían razón. Así que me preguntaría: ¿Qué está demostrando la ciencia sobre las cosas que nos hacen sentir bien en nuestro cuerpo y en nuestra vida? ¿Y cómo puedo aprovechar ese conocimiento mediante algún aspecto de una nueva tecnología o una tendencia que lo adapte a los tiempos actuales? Eso es lo que buscaría.

Este artículo se publicó en la edición de noviembre de 2026 de la revista Entrepreneur. Suscríbete.