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Conclusiones Clave Aunque esa decisión se sienta gratis, siempre termina cobrando intereses.

“Adoro que no sepas qué quieres”.

El cliente que no sabe lo que quiere no es un cliente difícil. Es un cliente que ya decidió algo: que seas tú quien decida. La industria de servicios lleva años aplaudiendo esa dinámica bajo nombres que suenan mucho mejor: flexibilidad, consultoría, escuchar al cliente.

Creo que lo hemos nombrado mal.

La indefinición del comprador no es un obstáculo para el servicio, muchas veces es parte del servicio que los proveedores terminamos prestando gratis y, peor todavía, una de las razones por las que el trabajo termina saliendo mal. No es una corazonada mía nada más: de los proyectos que fracasan, casi la mitad, 47%, no cumple sus objetivos por una gestión imprecisa de requerimientos.

O sea, no fallan por talento, presupuesto o herramienta. Fallan porque nadie contestó por escrito una sola pregunta: ¿qué tenemos que lograr para que esto sea genuinamente exitoso?

Lo comprobé hace poco resolviendo dónde vivir en una ciudad nueva, con hijos y calendario encima. En vez de recorrer departamentos, abrí el bloc de notas y en cinco minutos escribí cuatro criterios: amueblado, a diez minutos de la escuela, un presupuesto sin excepciones y ejemplos de acabados que sí y que no. Mandé la lista a una docena de asesores. Once me mandaron opciones que les cumplían a ellos; uno me mandó una opción que me cumplía a mí.

El primer departamento que fui a ver falló y fue por mi culpa: mi lista era vaga en acabados. Se lo dije al asesor, lo corrigió ese mismo día y seguimos. El segundo lo caminé en 45 segundos y firmé por un año. No fue arrojo. Caminé ese departamento como quien presenta un examen con el acordeón en la mano: la decisión ya estaba prácticamente tomada y el recorrido nada más vino a confirmarla.

Pero lo interesante no es la velocidad, sino el precio del error. Una lista incompleta se corrige el mismo día: esto pedí, esto me faltó pedir, seguimos. Una idea vaga en la cabeza es otra cosa, porque no se corrige, se defiende, y defenderla convierte cualquier ajuste en un pleito sobre quién entendió mal.

La ambigüedad es crédito revolvente. Se siente gratis el día que firmas y después cobra intereses cada semana en juntas de tres horas, alcances que se estiran solos y clientes que se van jurando que nadie los entendió. El criterio escrito abarata ese error. Ese es su verdadero trabajo y casi nadie lo compra por esa razón.

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Alguien dirá que escribir criterios antes de ver opciones es arrogancia, porque uno no sabe realmente lo que quiere hasta que lo tiene enfrente. Yo creo que es al revés. Tampoco sabía exactamente lo que quería y mi primera lista estaba mal, pero una lista mal escrita se puede señalar con el dedo; una intuición mal formada, no. Escribir no garantiza acertar, garantiza que el desacuerdo tenga dónde ocurrir.

Lo que llamamos deliberar también suele ser otra cosa. Ver 15 opciones, pedir tres opiniones y dormirlo una semana sirve cuando todavía no existen criterios; cuando ya los hay, puede convertirse en ruido caro. Quienes persiguen la mejor opción posible tienden a comparar más alternativas y pueden terminar menos satisfechos con lo que eligieron y más expuestos al arrepentimiento que quienes se detienen cuando encuentran algo que cumple. Más búsqueda no siempre trae más certeza. Con frecuencia trae menos.

Y hay una lectura que le toca al proveedor, no al comprador. Once de doce asesores me trataron como el mesero que recomienda con entusiasmo el pescado que se va a echar a perder hoy: la sugerencia no tenía mucho que ver conmigo, tenía que ver con su inventario. No fue flojera. Fue conveniencia, pero no la mía.

Una lista escrita convierte la venta en una comparación verificable: cumple o no cumple, y se demuestra. Eso le quita margen a quien vive de la ambigüedad porque, de pronto, ya no puede argumentar alrededor de lo que el cliente “quiso decir”; tiene que entregar sobre algo concreto. Once prefirieron ignorar mis criterios antes que someterse a ellos. El que los leyó completos entendió que ahí estaba el negocio, no el estorbo.

Por eso sostengo algo incómodo para mi propio gremio: la ambigüedad no es un accidente del proceso comercial, es un producto que compramos entre los dos. El cliente se lleva la ilusión de que todavía no tiene que pensarle demasiado y el proveedor conserva la libertad de no comprometerse con nada medible. Es una transacción extraña en la que las dos partes pueden salir felices de una junta sin haber acordado algo realmente concreto.

Me entusiasma más vender un sueño que escribir criterios. El problema es que después llega la cuenta. Siempre llega, y la moneda es la frustración. Eso también estaba en el precio.