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Conclusiones Clave Una cultura empresarial tóxica suele desarrollarse en silencio, por lo que los líderes deben prestar atención a los pequeños cambios de comportamiento antes de que se conviertan en problemas mayores.

Cuando los empleados dejan de hablar, de ofrecerse como voluntarios, de colaborar o de preocuparse por los clientes, suele ser señal de que algo más profundo anda mal en la cultura.

La reconstrucción de la cultura empieza cuando el liderazgo deja claras las expectativas, mide lo que está pasando y modela de forma consistente los comportamientos que espera de los empleados.

La cultura empresarial lleva años arraigada en la comunidad de negocios y se ha analizado en incontables libros, artículos y conferencias magistrales. El concepto es tan omnipresente en el vocabulario laboral actual que uno pensaría que a estas alturas toda organización ya lo tendría resuelto.

Pero las culturas poco saludables siguen siendo sorprendentemente comunes hoy en día en todas las industrias. Esto no se debe a que los líderes empresariales no se preocupen por sus empleados o sean tiranos implacables, sino a que los síntomas de una cultura en problemas pueden ser notoriamente difíciles de reconocer, sobre todo cuando estás metido de lleno en ella.

Muchas veces no hay banderas rojas evidentes, ni crisis públicas escandalosas ni otras señales obvias de que una cultura se está desmoronando. Más bien, el deterioro cultural suele ser el efecto acumulado de un millón de circunstancias aparentemente insignificantes que el liderazgo dejó pasar. Cada pequeño descuido puede tener poca relevancia por sí solo, pero en conjunto estos tropiezos pueden convertirse en una bola de nieve que deriva en una cultura de indiferencia, injusticia y pura toxicidad.

Para cuando los líderes reconocen que hay un problema, lo más seguro es que este lleve meses —o incluso años— gestándose. Es una posición difícil en la que encontrarse. La buena noticia es que existen formas de reconstruir una cultura empresarial deteriorada, pero primero hay que reconocer los indicadores, a veces sutiles, de que algo anda mal.

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Señales de cultura tóxica que todo el mundo conoce

Hay varias señales evidentes de una cultura disfuncional. La alta rotación, el agotamiento, el bajo compromiso de los empleados, la moral baja y el ausentismo son indicios claros de un entorno laboral tóxico. Conforme estos problemas se acumulan, se convierten en una costosa fuga de productividad, rentabilidad y crecimiento a largo plazo.

¿Qué tan significativo es el impacto financiero de toda esta toxicidad?

Según el informe State of the Global Workplace 2026 de Gallup, la pérdida de productividad derivada de culturas empresariales adversas le cuesta a la economía global $10 billones de dólares al año. Es una cifra alarmante, superior al PIB de la mayoría de los países.

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¿Qué hay de esos indicadores sutiles?

No hace falta ser un genio para darse cuenta de que tu empresa está perdiendo empleados o de que la oficina está estancada en un estado de agitación. Pero incluso cuando una organización enfrenta serios problemas de cultura empresarial, las pistas pueden ser bastante sutiles.

Aquí hay siete señales silenciosas de que la cultura de tu empresa está en problemas:

Los monólogos sustituyen a las juntas. En lugar de tener una discusión amena e interactiva, te encuentras parado frente a una sala llena de empleados, presentándoles otro anuncio más o un discurso de 20 minutos sobre expectativas, metas u otra dinámica laboral. No hay foro abierto, nadie pregunta el porqué, no surgen ideas nuevas. Solo tú hablándole a una sala en silencio, y luego todos regresan a sus escritorios.

En lugar de tener una discusión amena e interactiva, te encuentras parado frente a una sala llena de empleados, presentándoles otro anuncio más o un discurso de 20 minutos sobre expectativas, metas u otra dinámica laboral. No hay foro abierto, nadie pregunta el porqué, no surgen ideas nuevas. Solo tú hablándole a una sala en silencio, y luego todos regresan a sus escritorios. Los clientes se pierden en el camino. Notas que a los empleados les preocupan más las dinámicas internas de la oficina que la experiencia del cliente. Esta falta de atención no significa que a tu gente no le importen tus clientes, sino que están tan absorbidos por el drama y la disfunción del lugar de trabajo que la satisfacción del cliente pasa a segundo plano.

Notas que a los empleados les preocupan más las dinámicas internas de la oficina que la experiencia del cliente. Esta falta de atención no significa que a tu gente no le importen tus clientes, sino que están tan absorbidos por el drama y la disfunción del lugar de trabajo que la satisfacción del cliente pasa a segundo plano. Todos saben quién es tu favorito. La percepción de favoritismo puede tener un impacto devastador en la cultura empresarial. Tal vez creas que cierto empleado merece más responsabilidad porque es confiable o muestra fuertes habilidades de liderazgo. Pero si tus empleados no reconocen esas mismas cualidades en esa persona, puede instalarse la desconfianza y los celos. Por supuesto, la decisión de a quién ascender es finalmente tuya, pero ten en cuenta que puede haber repercusiones si tu equipo siente que se trata de un favoritismo inmerecido.

La percepción de favoritismo puede tener un impacto devastador en la cultura empresarial. Tal vez creas que cierto empleado merece más responsabilidad porque es confiable o muestra fuertes habilidades de liderazgo. Pero si tus empleados no reconocen esas mismas cualidades en esa persona, puede instalarse la desconfianza y los celos. Por supuesto, la decisión de a quién ascender es finalmente tuya, pero ten en cuenta que puede haber repercusiones si tu equipo siente que se trata de un favoritismo inmerecido. Las guerras de territorio sustituyen a la colaboración. ¿Alguna vez has escuchado a un empleado decir “eso no me toca a mí”? ¿O un departamento le ha ocultado información importante a otro? ¿Has notado que dos equipos duplican el mismo trabajo? La mentalidad de silo puede ser muy difícil de identificar porque el conflicto suele ser pasivo y poco ruidoso. Pero si prestas atención, las señales siempre terminan por asomarse.

¿Alguna vez has escuchado a un empleado decir “eso no me toca a mí”? ¿O un departamento le ha ocultado información importante a otro? ¿Has notado que dos equipos duplican el mismo trabajo? La mentalidad de silo puede ser muy difícil de identificar porque el conflicto suele ser pasivo y poco ruidoso. Pero si prestas atención, las señales siempre terminan por asomarse. Los empleados cuidan lo que dicen. Cuando los empleados se sienten obligados a andar con pies de plomo respecto a ciertos temas relevantes, es menos probable que compartan comentarios y perspectivas honestas. Eso significa que los problemas pueden pasar desapercibidos en sus primeras etapas, se frena la innovación y se resiente la satisfacción laboral en general. ¿Cómo saber si tu equipo se muestra reacio a hablar? Podrías notar que un empleado espera reacciones o se guarda su opinión para ver si hay consenso antes de compartirla.

Cuando los empleados se sienten obligados a andar con pies de plomo respecto a ciertos temas relevantes, es menos probable que compartan comentarios y perspectivas honestas. Eso significa que los problemas pueden pasar desapercibidos en sus primeras etapas, se frena la innovación y se resiente la satisfacción laboral en general. ¿Cómo saber si tu equipo se muestra reacio a hablar? Podrías notar que un empleado espera reacciones o se guarda su opinión para ver si hay consenso antes de compartirla. La gente deja de ofrecerse como voluntaria. Percibes una falta de compromiso generalizada. Empleados que antes eran entusiastas ya no muestran interés en asumir más responsabilidades. O te das cuenta de que hace mucho tiempo que no ves a nadie “ir más allá de lo esperado”. Incluso los eventos comunitarios más atractivos se vuelven difíciles de cubrir conforme se agota tu cantera de voluntarios.

Percibes una falta de compromiso generalizada. Empleados que antes eran entusiastas ya no muestran interés en asumir más responsabilidades. O te das cuenta de que hace mucho tiempo que no ves a nadie “ir más allá de lo esperado”. Incluso los eventos comunitarios más atractivos se vuelven difíciles de cubrir conforme se agota tu cantera de voluntarios. La energía desapareció. Los empleados registran su entrada, pero están desconectados. Las voces que antes eran entusiastas ahora guardan silencio. Tu equipo sigue cumpliendo con su trabajo, pero no hay curiosidad, no hay ideas nuevas, no hay entusiasmo. Todos se sienten simplemente más callados y menos comprometidos. Lo atribuyes a que los empleados solo se están concentrando en su trabajo, pero en el fondo sabes que falta algo.

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Claves para reconstruir una cultura empresarial saludable

Las culturas empresariales en problemas no se arreglan solas. Reconstruirlas requiere intencionalidad, y eso empieza a nivel del liderazgo.

Los datos objetivos son fundamentales. Considera hacer que la cultura sea medible mediante indicadores clave de desempeño. Cuantifica el compromiso de los empleados con encuestas rápidas de clima laboral. Da seguimiento a la retención de nuevas contrataciones. Registra la frecuencia promedio con la que se reconoce a los empleados.

Pero también hazte y hazle a tu equipo mejores preguntas. Reconoce y recompensa los comportamientos que quieres que se repliquen en toda la organización. Asegúrate de que tus equipos directivos y de liderazgo estén alineados con tu visión de la empresa y sean capaces de vivir esos valores ante los empleados. Comunica con consistencia y demuestra transparencia siempre que sea razonable. Recuerda: las empresas con las culturas más saludables suelen ser las que reconocen y atienden esas pequeñas señales de alerta mucho antes de que puedan escalar hasta convertirse en grandes obstáculos.