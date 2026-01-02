Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave No tengas miedo de preguntar.

Puede ser justo la práctica que te lleve a tu próxima oportunidad.

“Una pregunta nunca hace daño.”

La gente asiente cuando escucha eso. Está de acuerdo. Y luego lo ignora.

Porque preguntar se siente arriesgado. Preguntar pone al ego sobre la mesa. Preguntar abre la puerta al rechazo. Preguntar te obliga a admitir que quieres algo.

A la mayoría de los adultos no les gusta esa sensación.

Así que permanecen callados.

Se convencen de que no es el momento adecuado. De que la petición es demasiado grande. De que la otra persona está demasiado ocupada. De que, de cualquier forma, la respuesta probablemente sería no. Esa lógica suena responsable. Pero en realidad es costosa.

Relacionado: Por qué el rechazo es la mejor estrategia de crecimiento para una startup

Las oportunidades que mueren en silencio

La respuesta más común que recibirás no es un “no”.

Es el silencio.

No porque la otra persona hubiera dicho que no, sino porque nunca hiciste la pregunta.

Lo veo todo el tiempo. La gente quiere el trato, pero nunca envía el correo. Quiere el aumento, pero nunca inicia la conversación. Quiere la alianza, pero espera la presentación perfecta. Quiere la casa, pero nunca hace la oferta.

Asumen que el rechazo dolerá más que el arrepentimiento. Están equivocados. El arrepentimiento se acumula. Recuerdas durante mucho más tiempo las oportunidades que no tomaste que los “no” que recibiste y dejaste atrás.

Relacionado: Cómo manejar el rechazo como un emprendedor exitoso: esto es lo que necesitas hacer de manera diferente

Por qué preguntar se vuelve difícil en la edad adulta

Los niños piden todo. ¿Puedo comer postre? ¿Puedo quedarme despierto hasta tarde? ¿Puedo intentarlo otra vez?

Los adultos pierden ese instinto.

En algún punto del camino, pedir se enredó con el orgullo. Empezamos a creer que la autosuficiencia significaba silencio. Confundimos la confianza con no necesitar nada de nadie.

Esa mentalidad mata el impulso. El emprendimiento no funciona sin preguntar. Tampoco el liderazgo. Tampoco el crecimiento. Cada paso significativo hacia adelante implica una petición.

Capital.

Consejo.

Perdón.

Ayuda.

Una oportunidad.

Nadie construye nada en solitario, aunque finja que sí.

Relacionado: Cómo evitar la espada de doble filo del ego en el emprendimiento

El sector inmobiliario me enseñó a preguntar antes que nada

Toda mi carrera comenzó porque hice preguntas. No crecí sabiendo cómo invertir. No me desperté un día entendiendo mágicamente los tratos, las estructuras de capital o la tolerancia al riesgo.

Pregunté.

Les pregunté a inversionistas cómo pensaban sobre el dinero. Les pregunté a desarrolladores por qué ciertos proyectos funcionaban y otros fracasaban. Les pedí a personas más inteligentes que yo que me explicaran cosas que todavía no entendía.

Si me hubiera quedado callado, hoy seguiría cerrando un trato a la vez y preguntándome qué más sería posible. En cambio, la curiosidad cambió la trayectoria. Esas primeras preguntas me llevaron de la intermediación a la inversión. Me llevaron a salas en las que no creía pertenecer todavía. Con el tiempo, me llevaron a invertir en más de 150 operaciones.

Ese cambio no ocurrió porque no tuviera miedo.

Ocurrió porque estuve dispuesto a sonar curioso. Cada cambio de carrera del que me siento orgulloso comenzó con una pregunta.

Relacionado: Esta es la única cualidad que necesitas para ser un emprendedor exitoso

Preguntar es la habilidad detrás de cada trato

El sector inmobiliario es un ejercicio constante de pedir. Le pides flexibilidad a los vendedores. Les pides a los compradores que estiren un poco más. Les pides a los prestamistas que se muevan más rápido. Les pides a los socios que confíen en tu visión.

Algunos dicen que no.

Muchos dicen que sí.

Las victorias nunca vienen de las peticiones que no hiciste. Algunos de mis mejores tratos surgieron de preguntas que en su momento se sintieron incómodas. Ofertas que parecían agresivas. Conversaciones de las que casi me convencí de no tener.

Casi. Esa palabra importa. Casi preguntar no sirve de nada. Cada transacción significativa que hoy puedo señalar se remonta a un momento en el que elegí la incomodidad en lugar del silencio.

Café, comida y el poder de la curiosidad

Alguna vez escribí sobre cómo intento reunirme con alguien nuevo para tomar un café o comer casi todos los días. La gente me preguntaba cuál era el secreto. No hay ningún secreto. Hago preguntas.

Esas reuniones no se tratan de vender. No se tratan de demostrar cuánto sé. Se tratan de escuchar y aprender.

¿En qué estás trabajando?

¿Qué problema sigue apareciendo una y otra vez?

¿Qué harías distinto si empezaras hoy?

Esas preguntas abren oportunidades que no puedes encontrar en Google.

Algunas reuniones se convierten en amistades. Otras, en inversiones. Otras no llevan a nada. Todas suman perspectiva. La curiosidad convierte las conversaciones en catalizadores.

Relacionado: Como líder, ¿estás haciendo las preguntas correctas? Así es cómo la curiosidad y la recopilación de inteligencia impulsan el éxito organizacional

El rechazo es información, no un veredicto

Este es el cambio de mentalidad que lo transformó todo para mí. Un “no” no es personal. Es informativo. Un “no” te dice que el momento no es el adecuado, que las prioridades son distintas o que la estructura necesita ajustes. Un “no” afina la siguiente petición.

Quienes evitan preguntar tratan el rechazo como un defecto de carácter. Quienes ganan lo tratan como retroalimentación. Hay una gran diferencia.

Las personas más exitosas que conozco escuchan “no” todo el tiempo. Simplemente no se detienen. Siguen haciendo mejores preguntas.

Siguen ajustando el enfoque. Siguen avanzando.

Relacionado: Una guía para un liderazgo efectivo en tiempos de crisis — pasos clave para dirigir a tu equipo a través de momentos difíciles

Preguntar construye confianza más rápido que ganar

Suena contradictorio, pero es verdad. La confianza no viene del éxito. Viene de la repetición.

Mientras más preguntas, menos miedo da hacerlo. Aprendes a formular las cosas con claridad. Aprendes a leer el ambiente. Aprendes que la mayoría de las personas son razonables y que muchas son generosas.

También aprendes que un “no” no te quiebra. Evitar la pregunta mantiene vivo el miedo. Hacerla lo reduce.

La acción siempre vence a la ansiedad.

Relacionado: El miedo no es el enemigo: es el arma secreta que estás pasando por alto. Así es como usarla

Los líderes que preguntan crean equipos más fuertes

Los líderes que nunca piden opinión creen que lucen fuertes. No es así. Lucen cerrados.

Los grandes líderes hacen preguntas todo el tiempo. Piden ideas. Piden retroalimentación. Piden ayuda cuando la necesitan. Ese comportamiento genera confianza. Tu equipo no espera perfección; espera honestidad y dirección.

Preguntar invita a la responsabilidad compartida. El silencio crea distancia. Si hay algo que quieres, pide.

Pide con claridad. Pide con respeto. Pide sin disculparte. Las carreras cambian por preguntas. Las relaciones se profundizan por preguntas. Las oportunidades aparecen porque alguien se atrevió a alzar la voz.