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Conclusiones Clave Tu ego puede ser tu mayor ventaja o tu mayor riesgo. Todo depende de qué tan dispuesto estés a cuestionarte.

De todas las complejidades que existen en el emprendimiento, una destaca: el ego. Todo emprendedor lo necesita, pero para muchos también puede ser la perdición. Cuando tienes un ego saludable, cuentas con la voluntad de triunfar como propietario de un negocio. Es lo que te motiva a asumir el trabajo que estás haciendo y a hacer crecer una empresa que amas. Pero, como suele suceder con la mayoría de las cosas, el exceso te puede llevar a la ruina. ¿Quieres saber cómo obtener lo que necesitas de tu ego sin cruzar la línea? Aquí te comparto mi punto de vista.

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El combustible y la llama

Todos tienen un ego, pero su naturaleza varía de persona a persona. Algunos han tenido su autoconcepto herido después de muchos golpes duros y están luchando por recuperar la creencia de que pueden tener éxito como emprendedores.

Otros tienen un ego funcional, confían en sus fortalezas y se esfuerzan por lo que podría parecer imposible. En este caso, el ego es una herramienta necesaria y poderosa que se convierte en el combustible para la ambición.

Pero cuando el ego se aferra de manera absorbente y orgullosa, pasa de ser un combustible a una destructiva llama. Te lleva de tener confianza en ti mismo a pensar que no puedes equivocarte. Te transforma de tener una mente abierta a ignorar tus puntos ciegos. Es en ese momento cuando puede arruinar tu negocio y tu vida personal.

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¿Cómo luce un ego problemático?

Algunas personas tienen problemas para diferenciar la confianza de un ego perjudicial. Aquí hay algunas señales de un ego que ha cruzado la línea de la confianza hacia un territorio destructivo.

No pedir ayuda ni retroalimentación. A veces, esto comienza de manera inocente. Los dueños de negocios están ocupados y solicitar ayuda o retroalimentación puede sentirse como una tarea más para agregar a un horario de por sí apretado. Pero si no buscas apoyo o no solicitas activamente a los miembros de tu equipo que brinden retroalimentación, te perderás de muchas cosas importantes. Todo emprendedor debería desarrollar un mecanismo y un ritmo mediante el cual obtener regularmente ayuda de los demás y conoce lo que sienten y experimentan otros en su empresa.

A veces, esto comienza de manera inocente. Los dueños de negocios están ocupados y solicitar ayuda o retroalimentación puede sentirse como una tarea más para agregar a un horario de por sí apretado. Pero si no buscas apoyo o no solicitas activamente a los miembros de tu equipo que brinden retroalimentación, te perderás de muchas cosas importantes. Todo emprendedor debería desarrollar un mecanismo y un ritmo mediante el cual obtener regularmente ayuda de los demás y conoce lo que sienten y experimentan otros en su empresa. No escuchar a los demás. Esto es similar al punto anterior, pero tiene más que ver con recurrir a asesores y expertos. Aquellos con egos problemáticos comienzan a creer que no necesitan la orientación de nadie, incluso de quienes han tenido más éxito medible que ellos.

Esto es similar al punto anterior, pero tiene más que ver con recurrir a asesores y expertos. Aquellos con egos problemáticos comienzan a creer que no necesitan la orientación de nadie, incluso de quienes han tenido más éxito medible que ellos. Creer que sabes más que los demás. ¿Notas un patrón? Una vez más, esto tiene que ver con desestimar las opiniones y los consejos de otras personas. En este caso, sin embargo, se trata de arrogancia. No escuchas la opinión de tu esposa sobre una nueva contratación porque piensas que sabes más que ella. Rechazas las preocupaciones de tu cofundador sobre una estrategia que quieres implementar porque crees que tu comprensión de la idea supera la de ellos. Incluso puede manifestarse como ignorar tu propia intuición sobre una campaña de marketing porque crees que tu conocimiento supera a tu intuición.

¿Notas un patrón? Una vez más, esto tiene que ver con desestimar las opiniones y los consejos de otras personas. En este caso, sin embargo, se trata de arrogancia. No escuchas la opinión de tu esposa sobre una nueva contratación porque piensas que sabes más que ella. Rechazas las preocupaciones de tu cofundador sobre una estrategia que quieres implementar porque crees que tu comprensión de la idea supera la de ellos. Incluso puede manifestarse como ignorar tu propia intuición sobre una campaña de marketing porque crees que tu conocimiento supera a tu intuición. No escuchar la verdad. Cuando el ego realmente ha empezado a envenenar el pozo, se manifiesta como un líder que realmente niega los hechos fríos y duros. Tal vez tus clientes te estén diciendo que tu fijación de precios es incorrecta, y los desestimas, respondiendo que son tacaños o que están equivocados. Quizás tus ingresos estén disminuyendo, pero metes la cabeza en la arena y pretendes que no está sucediendo. Seguramente, eso no puede pasarte a ti. Has estado en una racha tan buena. O tal vez te burlas de los datos que ha presentado uno de tus líderes. Dices que probablemente no son confiables, o deben haber sido tergiversados de alguna manera porque confirman una narrativa con la que tú no estás de acuerdo.

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Cómo volver del límite

Todas las conductas anteriores se suman a una cosa: un ego que te destruirá a ti y a tu negocio. Sí, necesitas creer en quién eres como líder y en el potencial de tu empresa. Pero también debes enfrentar los hechos, incluso cuando sean brutales. Si otras personas y los hechos te dicen que las cosas no están funcionando, es hora de reevaluar. No permitas que tu ego intente convencerte de que tienes razón, pase lo que pase, porque nadie la tiene. Punto final.

Revertir la ruina

Ya sea que tu ego haya comenzado a dañar tu camino hacia adelante o apenas esté empezando a mostrar sus señales, existe la esperanza. Pero requiere de honestidad y de trabajo. Así es cómo salvar tu negocio y tu reputación como un líder fuerte y corregir el rumbo:

Practicar la autoreflexión: incluso las personas con egos descontrolados generalmente pueden profundizar lo suficiente como para reconocer sus desafíos. Dedica tiempo a reconectar con tus instintos y enfócate en dónde tu ego te ha llevado por el mal camino. Identifica tus fortalezas y debilidades, a quién has perjudicado como resultado y con qué piedra es más probable que vuelvas a tropezar. Solo al ser profundamente consciente de ti mismo puedes realizar cambios críticos.

incluso las personas con egos descontrolados generalmente pueden profundizar lo suficiente como para reconocer sus desafíos. Dedica tiempo a reconectar con tus instintos y enfócate en dónde tu ego te ha llevado por el mal camino. Identifica tus fortalezas y debilidades, a quién has perjudicado como resultado y con qué piedra es más probable que vuelvas a tropezar. Solo al ser profundamente consciente de ti mismo puedes realizar cambios críticos. Pedir retroalimentación a personas en las que confíes: sin importar qué tan honesto seas contigo mismo, es probable que tengas puntos ciegos. Rodéate de personas que se preocupen por el éxito de tu empresa y por ti como persona, y que estén dispuestas a hablarte con la verdad incluso cuando sea difícil. Luego, invítalas a hacerlo regularmente.

sin importar qué tan honesto seas contigo mismo, es probable que tengas puntos ciegos. Rodéate de personas que se preocupen por el éxito de tu empresa y por ti como persona, y que estén dispuestas a hablarte con la verdad incluso cuando sea difícil. Luego, invítalas a hacerlo regularmente. Conseguir un coach empresarial: el valor del coach empresarial adecuado es infinito. Si no tienes uno, consíguelo.

el valor del empresarial adecuado es infinito. Si no tienes uno, consíguelo. Escuchar a tus clientes: tus clientes son la razón por la que tienes una empresa. Recuérdalo para que estés dispuesto a escucharlos, aunque no estés de acuerdo con ellos. Es la única forma de mantener el negocio a largo plazo.

tus clientes son la razón por la que tienes una empresa. Recuérdalo para que estés dispuesto a escucharlos, aunque no estés de acuerdo con ellos. Es la única forma de mantener el negocio a largo plazo. Escuchar a tus seres queridos: ellos te conocen mejor. Ven sutilezas que otros pueden no ver. Y te dicen cosas que otros pueden no decir. Así es que hazles un favor a tus seres queridos y escucha como si ellos supieran más que tú, porque lo saben.

Para ser un emprendedor exitoso, necesitas un ego saludable que alimente tu confianza y ambición. Pero si no lo controlas activamente este se puede convertir en una llama que destruya todo lo que has construido.