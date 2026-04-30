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Conclusiones Clave Los ingresos pasivos no significan necesariamente que no requieran esfuerzo — no existe un negocio que genere dinero por sí solo sin algún tipo de inversión inicial.

La mayoría de los estadounidenses dependen de un ingreso secundario, por lo que tiene sentido que los ingresos pasivos sean tan populares. Pero antes de aventurarte, necesitas entender lo que realmente significa de manera realista.

Todo el mundo ha escuchado la frase “ganar dinero mientras duermes”. Suena tentador, casi demasiado bueno para ser cierto. ¿Y sabes qué? En muchos casos, la forma en que se vende en internet lo es. Pero el concepto en sí es completamente real. Cuando se construyen correctamente, los ingresos pasivos son una de las herramientas más poderosas que puede tener un emprendedor. La palabra clave ahí es “construyen”. Nada genera dinero verdaderamente por sí solo sin algún tipo de inversión inicial, ya sea tu tiempo, tu capital o ambos.

Así que dejemos de lado el ruido y hablemos de cómo lucen realmente los ingresos pasivos en 2026, a qué opciones vale la pena prestarles atención y qué preguntas deberías hacerte antes de invertir un solo peso en cualquier cosa.

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¿Qué son realmente los ingresos pasivos?

Los ingresos pasivos son el dinero que ganas sin intercambiar activamente tu tiempo por él en el día a día. Se definen como ingresos que requieren un esfuerzo mínimo para obtenerse, generalmente provenientes de un negocio en el que no participas de manera activa, o de inversiones que generan rendimientos por sí solas.

Esa definición importa porque determina cómo piensas en construirlos. Según un informe del First National Bank of Omaha, actualmente el 53% de los estadounidenses tiene al menos una fuente de ingresos pasivos. Sin embargo, entre los hogares que sí los generan, la cantidad anual media es de apenas $4,200 dólares al año. Eso es aproximadamente $350 dólares al mes. Útil, sin duda, pero lejos de cambiarle la vida a alguien.

Los emprendedores que realmente están ganando en este juego no se conforman con una pequeña fuente de ingresos. Están construyendo sistemas, adquiriendo activos y, en algunos casos, comprando negocios enteros diseñados para funcionar sin ellos.

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Por qué tanta gente lo está buscando ahora

No es difícil entender por qué los ingresos pasivos están viviendo su momento. Una encuesta de 2026 encontró que el 72% de los estadounidenses depende de alguna forma de ingreso secundario, y el porcentaje de empleados con más de un trabajo alcanzó su punto máximo del 5.7% a finales de 2025, el nivel más alto del nuevo milenio.

La presión financiera es real. El salario promedio del trabajador subió un 18% entre 2020 y 2024, según el mismo informe, mientras que la inflación aumentó un 21% en el mismo período, lo que significa que la mayoría de los trabajadores tiene menos poder adquisitivo ahora que hace cinco años. La gente ya no persigue los ingresos pasivos como un lujo. Para muchas familias, se han convertido en una necesidad.

Más del 28% de los estadounidenses declaró tener al menos una fuente de ingresos pasivos en 2026, frente al apenas 16% de cinco años antes. Ese salto lo dice todo. La mentalidad está cambiando, y está cambiando rápido.

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Las grandes categorías que vale la pena conocer

Antes de elegir un vehículo de inversión, necesitas entender tus opciones. Aquí hay un desglose realista de lo que realmente está funcionando ahora.

Acciones con dividendos y fondos indexados

Este es el punto de entrada para la mayoría de los inversionistas. Compras acciones de empresas o fondos que pagan dividendos regulares y dejas que el interés compuesto trabaje con el tiempo. En los últimos 50 años, el rendimiento anual promedio del S&P 500 ha sido de alrededor del 10%. No es espectacular, pero es confiable. La desventaja es que necesitas un capital considerable para que los dividendos marquen una diferencia real en tu vida cotidiana.

Bienes raíces

Las propiedades en renta son la estrategia clásica de ingresos pasivos, y con buena razón. Casi el 40% de los propietarios de vivienda está considerando rentar parte de sus hogares, y las rentas de corto plazo se han convertido en un modelo especialmente sólido para los inversores que buscan flexibilidad y mejores rendimientos que los arrendamientos tradicionales de largo plazo. El problema es que los bienes raíces requieren gestión activa a menos que contrates un administrador de propiedades, lo cual reduce tu margen de ganancia.

Franquicias y negocios de gestión delegada

Aquí es donde se pone interesante para los inversores serios. Las franquicias son atractivas porque estás comprando un sistema probado en lugar de construir uno desde cero. Ciertos modelos de franquicia están diseñados específicamente para dueños ausentes, lo que les permite operar de manera eficiente con una supervisión directa mínima.

Pero aquí está la verdad que muchos vendedores de franquicias no te dicen de entrada: ser dueño pasivo de una franquicia debe verse como un resultado posible a largo plazo, no como un punto de partida garantizado, y la calidad de la gestión es el factor más importante para determinar si es sostenible. Es probable que dediques tiempo y energía real durante el primer año para poner en marcha la operación. Después de eso, con el gerente adecuado, genuinamente puedes retirarte.

Los mejores modelos de franquicia pasiva tienen operaciones simples y escalables, poca dependencia de la experiencia personal del dueño y un sólido respaldo del franquiciador en cadena de suministro, capacitación y marketing. Los modelos de gestión delegada, donde los dueños suelen dedicar entre cinco y diez horas semanales a revisar finanzas y desempeño, son cada vez más populares entre los emprendedores que quieren ser propietarios sin estar amarrados a un local.

Comprar un negocio existente

Esta opción no recibe ni de lejos la atención que merece. Si te interesa el emprendimiento, pero prefieres un enfoque sin involucrarte en el día a día, comprar una participación en un negocio local puede ser un camino hacia ingresos pasivos en gran medida. Ya sea una pequeña cafetería, una lavandería automática o una agencia local, una vez adquirido, obtienes ganancias sin participar en la gestión del día a día.

La clave aquí es el due diligence. Necesitas entender las finanzas, el mercado y si el negocio puede realmente funcionar sin ti o sin el dueño anterior. Ese último punto es donde muchas adquisiciones se complican.

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Lo que separa a los que ganan poco de los que ganan en serio

Esta es la realidad incómoda. La mayoría de las personas que generan ingresos pasivos obtienen un pequeño complemento. Los emprendedores que realmente están reemplazando o superando sus ingresos activos con fuentes pasivas tienen varias cosas en común.

Primero, invierten en activos que ya cuentan con una estructura de gestión propia. No son ellos quienes tienen que estar al pie del cañón cada día, sino que se apoyan en sistemas y en su equipo.

Segundo, eligen modelos con demanda recurrente. Las mejores inversiones de ingresos pasivos se construyen alrededor de negocios con demanda resistente a las crisis económicas, alto reconocimiento de marca y simplicidad operativa que no requiere las habilidades ni la presencia personal del dueño para funcionar.

Tercero, son pacientes con el capital. La propiedad pasiva generalmente implica costos iniciales más altos, incluyendo salarios de gestión, reclutamiento y herramientas de supervisión, y el retorno de inversión suele ser más lento en comparación con los modelos operados directamente por el dueño. Los inversores que tienen éxito son pacientes, cuentan con reservas de capital adecuadas y una perspectiva a largo plazo.

El cambio de mentalidad que lo transforma todo

El error más grande que comete la mayoría de la gente al buscar ingresos pasivos es pensar demasiado pequeño o esperar resultados demasiado rápido. No estás buscando un atajo. Estás construyendo un activo, y los activos necesitan tiempo para madurar.

Generar ingresos pasivos de forma sostenible tiene que ver con una planificación inteligente, no con la suerte. Lo que funciona es partir de tus fortalezas, dominar una o dos fuentes de ingresos antes de sumar más, y crecer paso a paso en lugar de perseguir cada oportunidad a la vez.

Elige un vehículo que se adapte a tu capital, a tu tolerancia al riesgo y al tiempo que realmente le quieres dedicar. Luego profundiza en él en lugar de dispersarte.

El lugar del e-commerce en este panorama

Ninguna conversación sobre ingresos pasivos en 2026 está completa sin hablar del comercio electrónico y, específicamente, del modelo de e-commerce gestionado o automatizado. Sin hacer mucho ruido, se ha convertido en uno de los vehículos de ingresos pasivos más atractivos para inversores individuales, precisamente porque combina la escalabilidad del negocio digital con la infraestructura de gestión de una franquicia.

A diferencia de una inversión tradicional en un local físico, una tienda de e-commerce automatizada opera las 24 horas del día sin costos de espacio físico, sin contrato de arrendamiento y sin depender del flujo de clientes presenciales. Cuando los sistemas están bien construidos —incluyendo inventario automatizado, fulfillment de pedidos, atención al cliente y marketing— el negocio genera ingresos independientemente de tu participación diaria.

Empresas como Elite Automation han construido todo su modelo en torno a este concepto, ayudando a inversores y profesionales ocupados a ser dueños de negocios de e-commerce sin tener que operarlos día a día. Es el modelo de activo gestionado aplicado al comercio electrónico, y para los emprendedores que quieren una propiedad real sin el trajín cotidiano, vale la pena considerarlo seriamente.

El objetivo nunca fue trabajar para siempre. Fue construir algo que trabaje para ti. En eso consisten, bien ejecutados, los ingresos pasivos — o al menos, los ingresos en gran medida pasivos.