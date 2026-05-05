La industria digital está sacrificando calidad por métricas. Así puedes resistir esta tendencia
Hemos construido el medio creativo más medible en la historia de la humanidad. Resulta ser un logro más complicado de lo que parece.
Por Goran Paun | May 05, 2026
Curly_photo | Getty Images
Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.
Conclusiones Clave
- La industria digital ha cambiado calidad por rendimiento. Como casi todo puede medirse, la tentación de dejar que esos números representen la calidad es casi irresistible.
- Una cultura de “timidez aprendida” surge cuando los datos anulan el criterio. Los equipos aprenden a producir trabajo que no genere críticas, no trabajo que sea genuinamente bueno.
- Reconstruir una cultura de oficio dentro de una industria impulsada por métricas ocurre a través de la decisión repetida de sostener el trabajo según un estándar que los datos por sí solos no pueden confirmar.
Conclusiones Clave
- La industria digital ha cambiado calidad por rendimiento. Como casi todo puede medirse, la tentación de dejar que esos números representen la calidad es casi irresistible.
- Una cultura de “timidez aprendida” surge cuando los datos anulan el criterio. Los equipos aprenden a producir trabajo que no genere críticas, no trabajo que sea genuinamente bueno.
- Reconstruir una cultura de oficio dentro de una industria impulsada por métricas ocurre a través de la decisión repetida de sostener el trabajo según un estándar que los datos por sí solos no pueden confirmar.
Goran Paun • Principal, Creative Director
Goran Paun has spent the better part of his career helping companies with branding and... Read more