Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Enfócate en la importancia de ser curioso y estratégico para abordar los desafíos modernos en el lugar de trabajo, incluyendo ineficiencias en el trabajo remoto y la falta de compromiso de los empleados.

Al hacer preguntas detalladas y recopilar información, los líderes pueden identificar problemas que afectan la productividad y la satisfacción de sus equipos.

Soy asesor estratégico para los sectores público y privado. A diferencia de un coach de negocios, mi trabajo es ayudar a las organizaciones a definir misiones claras y recopilar información estratégica. Esto nos permite crear estrategias para enfrentar desafíos complejos y alcanzar resultados medibles.

En contraste, un coach de negocios generalmente se enfoca en el crecimiento individual, ofreciendo orientación para mejorar habilidades personales, mentalidad y capacidades de liderazgo dentro de un contexto empresarial. Yo trabajo tras bambalinas para asesorar a mis clientes tanto en las operaciones diarias como en los momentos de crisis.

Las preguntas que comienzan con “¿cómo?” son las más comunes. Por ejemplo: “¿cómo superamos este caos en la cadena de suministro?”, “¿cómo nos recuperaremos de este escándalo?”, “cómo podemos aumentar nuestras ganancias exponencialmente a pesar de estar en una recesión?”.

No soy una persona prescriptiva por naturaleza, pero sugeriré dos cosas:

Todo se trata de la recopilación de información estratégica (inteligencia). Pero para llegar a ese punto, ¿estás haciendo las preguntas correctas?

No hay duda de que dirigir un negocio hoy en día es complicado… por decir lo menos. Parte de ello tiene que ver con nuestra conectividad global, junto con regulaciones que en el tiempo de nuestros padres y abuelos tenían muchos menos motivos para existir.

De hecho, los conflictos geopolíticos y las regulaciones pueden y causarán interrupciones en la cadena de suministro. También está la amenaza constante de brechas de datos, y luego los problemas cotidianos con los que todas las empresas lidian, que parecen amplificarse en nuestra nueva normalidad.

Relacionado: Una guía para un liderazgo efectivo en tiempos de crisis — pasos clave para dirigir a tu equipo a través de momentos difíciles

¿Por qué es importante hacer las preguntas correctas?

Tengo que recordarles a mis clientes que sobrevivir e incluso prosperar en medio de estos obstáculos no se trata necesariamente de tener todas las respuestas o la tecnología más avanzada, sino de conocer las preguntas que se tienen que hacer. Para los líderes, ejecutivos y asesores que les ayudan a atravesar estas complejidades, dominar el arte de la indagación puede ser la ventaja decisiva que necesitan.

Aunque mis clientes y todos los propietarios de un negocio enfrentan numerosas dificultades, me gustaría enfocarme en el trabajo remoto y la facilidad con la que muchos empleados engañan al sistema.

Más que un fallo individual, esto suele ser el resultado de modelos de trabajo y medición mal diseñados, donde las expectativas, los incentivos y los resultados no están claramente alineados.

Aunque el trabajo de freelance existe desde la década de los 70, hasta la pandemia era un enfoque relativamente nuevo para ganarse la vida. Una vez que el mundo se cerró, de inmediato adoptamos el aislamiento y el distanciamiento social, los empleados que trabajaban de manera remota se convirtieron en una especie de norma.

Hace poco uno de mis clientes enfrentó un problema único. Cuando la empresa migró al trabajo remoto durante la pandemia, en un principio aumentó la productividad. Los empleados rápidamente adoptaron los viernes casuales, que se volvieron una ocurrencia diaria, y no tenían la supervisión de sus jefes micro gestores monitoreando cada uno de sus movimientos. El estrés disminuyó y la productividad aumentó, una situación ideal, ¿verdad?

Pero en los últimos nueve meses, más o menos, notó que la productividad estaba disminuyendo, y su primer pensamiento fue despedir a todos y empezar de nuevo. Le expliqué algunas realidades sobre su situación. La rotación de personal no es solo un dato en un informe de Recursos Humanos; es un síntoma de una disfunción más profunda dentro del tejido organizacional recuentemente vinculada a la forma en que se estructuran el trabajo, la supervisión y la rendición de cuentas.

En 2022, Gallup publicó una encuesta que reveló que los empleados que no están comprometidos le cuestan a la economía global $8.8 billones de dólares anuales, un testimonio del alto precio de ignorar la felicidad de los empleados. En otras palabras, la solución es involucrarlos.

Pero, este es un gran problema, a veces no se trata solo de tranquilizar a los empleados, sino también de reconocer que efectivamente hay algunas “manzanas podridas”, y es importante entender la situación que ella tuvo que atravesar.

Una tendencia que crece en número

En enero de 2024, casi cuatro años después de que comenzara la pandemia, el gobierno canadiense reveló que el 43% de su fuerza laboral que todavía trabaja de forma remota no dedicaba su tiempo completo a su trabajo principal.

Esta lamentable realidad no es exclusiva del gobierno. Las personas que trabajan de forma remota en el sector privado también están manipulando el sistema. Yegor Denisov-Blanch es un estudiante de la Escuela de Negocios de Stanford cuya investigación describe una herramienta que ayuda a los desarrolladores de software a revisar el código de manera más eficiente automatizando algunas de las tareas tediosas o subjetivas que suelen omitirse.

Aparentemente oscura para el resto del mundo fuera de la escuela y tal vez para algunos académicos de su campo, en noviembre de este año, Denisov-Blanch compartió una observación que publicó en X y que desde entonces se ha vuelto viral. “Estoy en Stanford y hago investigaciones sobre productividad en ingeniería de software. Tenemos datos sobre el desempeño de más de 50,000 ingenieros de cientos de empresas… Nuestra investigación muestra que aproximadamente el 9.5% de los ingenieros de software no hacen prácticamente nada”.

Indicó que algunos miembros de este grupo estaban contribuyendo con una cantidad mínima de código, lo que podría ser un indicio de que trabajaban en múltiples empleos para complementar sus ingresos. Sin embargo, no son personas que ganen el salario mínimo. Según muchos informes publicados, estos ingenieros ganan cerca de o más de $300,000 dólares al año.

Relacionado: Teletrabajo vs. presencialidad: Un nuevo estudio revela cuál es más productivo

PopSugar, que se enfoca en temas de moda como chismes de celebridades y cultura pop, está de acuerdo. Recientemente publicaron un artículo titulado Recursos Humanos opina sobre las ‘vacaciones silenciosas’, que arroja luz sobre otro problema ligado al trabajo remoto: tomar vacaciones, pero no usar los días de vacaciones. En lugar de ello los empleados están sentados en un resort de playa, aprovechando el tiempo disfrutando de bebidas con pequeñas sombrillas, actividades y tomando el sol.

Dado lo extenso del problema, en lugar de darle a mi cliente las respuestas que ella esperaba, le sugerí un enfoque diferente: “No estás haciendo las preguntas correctas,” le dije.

Planteé estas dos:

¿Qué datos podemos recopilar para entender mejor cómo los empleados distribuyen su tiempo? ¿Cómo podemos usar esta información para garantizar la equidad y productividad?

Para abordar el desafío de los trabajadores remotos que dividen su atención entre varios empleadores durante el horario laboral de la empresa, le sugerí que se centrara en mejorar cómo recopilamos y analizamos la información. La solución, le aseguré, comienza con hacer las preguntas correctas para descubrir patrones que de otra manera podrían pasar desapercibidos.

Cabe destacar que esto no fue un proceso rápido. Nos tomó semanas completar esta recopilación de inteligencia.

Una vez que tuvimos los datos, los analicé para identificar ineficiencias y comportamientos que sugirieran el uso indebido del tiempo de la empresa. Esto me permitió considerar y sugerir medidas de responsabilidad personalizadas, como establecer metas de productividad claras y revisiones periódicas, pero no planificadas. Al enfocarnos en estos aspectos, le ayudé a perfeccionar las políticas de trabajo remoto de la organización, asegurando que equilibraran la confianza con la responsabilidad y permitieran que los empleados trabajaran de manera efectiva mientras mantenían la integridad.

En tiempos de crisis o inestabilidad, el instinto de buscar respuestas inmediatas resulta natural. Pero los líderes que prosperan son aquellos que primero se detienen a explorar preguntas más profundas y perspicaces. ¿Por qué? Porque hacer las preguntas correctas:

Aclara la misión: Ayuda a identificar los objetivos reales y evitar distracciones. Revela suposiciones ocultas: Desafía lo que se da por sentado y descubre puntos ciegos. Guía la recopilación eficaz de inteligencia: La calidad de tus datos depende de la calidad de tu indagación. Informa una acción decisiva: Las preguntas claras llevan a estrategias claras y ejecutables.

Curiosidad: la base de una recopilación eficaz de inteligencia

La curiosidad es más que un rasgo: es una herramienta estratégica. En entornos donde la situación evoluciona rápidamente, una mentalidad de indagación impulsada por la curiosidad mantiene a las organizaciones ágiles y adaptables. En lugar de reaccionar ante las interrupciones superficiales, la curiosidad estratégica profundiza más.

En The Art and Science of Intelligence Gathering (El Arte y la Ciencia de la Recopilación de Inteligencia), mi próximo libro y continuación de From War Zones to Boardrooms: Optimize the Moment When Strategic Planning Fails (De las Zonas de Guerra a las Salas de Juntas: Optimiza el Momento en que la Planificación Estratégica Fallece), describo cómo la curiosidad impulsa una inteligencia eficaz.

Los líderes que preguntan, “¿Qué nos estamos perdiendo?” o “¿Qué suposiciones subyacen en nuestra estrategia actual?” abren la puerta a ideas que transforman los desafíos en oportunidades.

En tiempos de disrupción, las respuestas pueden ser escasas, pero las preguntas correctas siempre están al alcance. Adopta la curiosidad, desafía las suposiciones y deja que la recopilación de inteligencia guíe tu camino hacia el éxito. Después de todo, las estrategias más poderosas no comienzan con las respuestas correctas, sino con las preguntas correctas.

Relacionado:¿Por qué los mejores CEOs piensan como antropólogos?