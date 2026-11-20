Conclusiones Clave Los siete cofundadores de Anthropic podrían obtener fortunas de más de $20,000 millones de dólares cada uno, mientras que fondos de capital de riesgo como Lightspeed e Iconiq también están entre los grandes beneficiados de la histórica operación.

Claude está generando ganancias millonarias.

Anthropic, la empresa creadora del popular chatbot de inteligencia artificial (IA), se disparó más de 30% en su debut bursátil en el Nasdaq, luego de protagonizar la mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia. La compañía colocó más de 980 millones de acciones a $83 dólares cada una, con lo que recaudó $81,300 millones de dólares y superó el récord anterior de $75,000 millones de dólares que había establecido SpaceX en junio, de acuerdo con The New York Times. Las acciones abrieron en $111.50 dólares bajo el símbolo bursátil “ANT”, lo que elevó la valoración de Anthropic a cerca de $2 billones de dólares.

Los grandes ganadores de la salida a bolsa de Anthropic son los siete cofundadores de la empresa, entre ellos su director ejecutivo, Dario Amodei, y su hermana, Daniela Amodei, presidenta de la compañía. Cada uno posee una participación que podría valer $20,000 millones de dólares o más, según The New York Times. Entre los fondos de capital de riesgo, Lightspeed Venture Partners e Iconiq tienen participaciones cuyo valor supera los $25,000 millones de dólares al precio de la OPI, informa The Wall Street Journal. La participación de Menlo Ventures ronda los $22,500 millones de dólares. Amazon, Google y varios fondos soberanos de inversión del Golfo Pérsico también están a punto de obtener ganancias extraordinarias.

Y luego está Sam Bankman-Fried. El fundador de FTX encabezó la ronda de inversión Serie B de Anthropic, por $580 millones de dólares, en 2022. Tras el colapso de FTX, el patrimonio en quiebra de la compañía vendió en 2024 su participación de $500 millones de dólares por aproximadamente $1,300 millones de dólares. Al precio de la OPI, esas acciones tendrían hoy un valor cercano a los $37,000 millones de dólares. China también quedó fuera de la oferta.