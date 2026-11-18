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Conclusiones Clave El futuro de los pagos dependerá de automatizar transacciones y garantizar que los agentes de IA operen con seguridad, límites claros y mecanismos que mantengan al consumidor en control de su dinero.

Durante años, quienes trabajamos en la industria financiera hemos buscado que pagar sea cada vez más sencillo, desde reducir los pasos para completar una compra hasta desarrollar soluciones que permitan mover dinero prácticamente en tiempo real.

Hemos invertido en tecnología, seguridad y experiencia del usuario bajo una premisa que parecía incuestionable: detrás de cada transacción existe una persona que decide qué comprar, dónde hacerlo y cómo pagar. Sin embargo, la inteligencia artificial (IA) comienza a modificar esa lógica y nos coloca frente a una discusión que, a mi parecer, todavía no estamos dimensionando del todo: si una IA puede buscar, elegir y pagar, ¿para quién tendremos que diseñar la experiencia de pago: para el consumidor o para su agente?

La pregunta podría parecer anticipada, pero los movimientos de la industria sugieren que estamos frente a algo más que una posibilidad tecnológica. De acuerdo con McKinsey (2025), hacia 2030 los agentes de IA podrían intervenir en operaciones comerciales por un valor de entre $3 y $5 billones de dólares a escala mundial, considerando únicamente bienes de consumo. Aunque se trata de una proyección y no de transacciones que ya estén ocurriendo, la magnitud resulta relevante porque nos obliga a cuestionar si los modelos de pago que conocemos están preparados para atender a un participante que no necesariamente necesita una pantalla, una aplicación o una experiencia de compra diseñada para seres humanos.

Pensemos en algo tan cotidiano como contratar un servicio o comprar un boleto de avión, un proceso en el que actualmente el consumidor compara opciones, revisa condiciones y decide cómo pagar, pero que con la llegada del comercio agéntico podría cambiar considerablemente, ya que bastaría con establecer sus preferencias, presupuesto y ciertas restricciones para que un asistente de inteligencia artificial se encargue de buscar alternativas y concretar la compra dentro de los límites autorizados, sin necesidad de intervenir en cada paso.

Más allá del tiempo que esto podría ahorrar, lo verdaderamente relevante es cómo se transformaría la relación entre el consumidor, el comercio y las instituciones financieras cuando buena parte de las decisiones de compra comiencen a quedar en manos de un intermediario tecnológico.

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Las transacciones comerciales en tiempos de IA

Aquí encuentro una contradicción que vale la pena discutir, porque buena parte de las estrategias digitales que hemos desarrollado en la industria financiera parten de conocer al cliente, entender sus hábitos y ofrecerle experiencias cada vez más personalizadas, pero ¿qué sucederá cuando ese mismo cliente deje de interactuar directamente con nosotros?

Una institución podría contar con una aplicación extraordinaria, una estrategia comercial sólida y una marca ampliamente reconocida, pero si el agente encargado de realizar la compra comienza a privilegiar atributos como el costo, las condiciones del servicio o la compatibilidad tecnológica, buena parte de esos esfuerzos podría perder influencia en la decisión. No significa que las marcas dejarán de importar, sino que tendrán que encontrar nuevas formas de demostrar su valor en un entorno donde los criterios de elección podrían ser muy distintos de aquellos con los que hoy buscamos atraer y conservar clientes.

Desde la perspectiva de los medios de pago, considero que el desafío es todavía mayor, pues una cosa es permitir que una persona autorice una transacción desde su teléfono y otra muy distinta es garantizar que un agente inteligente cuenta con las facultades necesarias para disponer de sus recursos, particularmente cuando puede realizar múltiples operaciones o interactuar con distintos comercios.

Esto nos obliga a revisar cómo verificamos las autorizaciones, establecemos límites de gasto y resolvemos controversias cuando una operación no corresponde con lo que el usuario esperaba, porque si una IA termina comprando un producto equivocado o comprometiendo una cantidad mayor a la autorizada, ¿quién tendría que asumir la responsabilidad? ¿El proveedor de la tecnología, el comercio, la institución financiera o el propio consumidor que decidió delegar esa tarea?

En este escenario, la confianza será determinante, sobre todo porque los primeros indicadores muestran que existe una diferencia importante entre aceptar que la IA nos ayude a tomar decisiones y permitirle administrar nuestro dinero.

De acuerdo con una investigación de Visa y Morning Consult publicada en 2026, 58% de los consumidores estadounidenses encuestados se siente cómodo utilizando IA para comparar precios, mientras que solamente 27% permitiría que gastara dinero de manera autónoma y sin límites, una diferencia que debería hacernos reflexionar sobre la distancia que todavía existe entre las posibilidades de la tecnología y la confianza que genera entre los usuarios. Para quienes participamos en el desarrollo de productos y soluciones de pago, pasar por alto esta realidad podría llevarnos a invertir en herramientas cada vez más sofisticadas, pero que no necesariamente respondan a lo que las personas necesitan o están dispuestas a utilizar.

También considero importante cuestionar la idea de que todas las operaciones deberían alcanzar el mismo nivel de autonomía, ya que comprar un artículo de uso cotidiano difícilmente representa el mismo riesgo que contratar un financiamiento, adquirir un seguro o comprometer recursos de una empresa. En determinadas circunstancias, conservar una autorización humana podría resultar mucho más conveniente que eliminarla, incluso cuando la tecnología permita automatizar todo el proceso, y es aquí donde vale la pena revisar hasta qué punto hemos asociado la innovación con reducir cualquier tipo de fricción, olvidando que algunos mecanismos de confirmación existen precisamente para proteger al usuario.

Al final, la evolución de los pagos no debería medirse únicamente por la rapidez con la que se completa una transacción, sino también por la certeza de que responde a una decisión legítima y a las condiciones que el consumidor realmente autorizó.

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Una transformación llena de oportunidades

Para México y América Latina, esta transformación representa una oportunidad importante, aunque también nos obliga a reconocer las particularidades de nuestros mercados, donde el efectivo, las tarjetas, las transferencias electrónicas y las distintas soluciones digitales conviven en un ecosistema cuya evolución no ha sido uniforme.

Pensar en pagos autónomos sin considerar las diferencias en bancarización, confianza y adopción tecnológica podría terminar ampliando las brechas que la propia innovación financiera busca reducir, por lo que antes de concentrarnos en desarrollar productos para agentes inteligentes, tendríamos que preguntarnos cómo integrarlos a las infraestructuras existentes y, especialmente, qué mecanismos permitirán que las personas conserven el control de sus recursos, independientemente del canal que utilicen o de quién ejecute la operación.

Desde mi perspectiva, la discusión que deberíamos tener quienes participamos en las decisiones estratégicas de la industria financiera va mucho más allá de determinar qué tan pronto podremos incorporar inteligencia artificial a nuestros procesos de pago, pues lo verdaderamente importante será definir qué papel queremos desempeñar cuando la relación comercial comience a estar mediada por estos agentes.

Si nuestra propuesta de valor se limita a procesar transacciones, corremos el riesgo de convertirnos en una infraestructura cada vez menos visible para el consumidor, mientras otros participantes concentran el conocimiento de sus necesidades y la capacidad de influir en sus decisiones de compra, una posibilidad que debería preocuparnos tanto como las implicaciones tecnológicas de este nuevo modelo. Por el contrario, si somos capaces de fortalecer la confianza, proteger los recursos y desarrollar soluciones que realmente respondan a las necesidades de las personas, podremos seguir siendo relevantes, aun cuando la forma de interactuar con nuestros clientes cambie por completo.

Hemos dedicado buena parte de nuestra evolución como industria a conseguir que las personas puedan pagar con mayor facilidad, pero quizá ha llegado el momento de cuestionarnos si estamos preparados para un escenario en el que ni siquiera tengan que hacerlo por sí mismas, porque si mañana una IA decide qué comprar, a quién comprarle y cómo pagar, ¿seguiremos siendo relevantes para nuestros clientes o terminaremos convirtiéndonos en simples ejecutores de decisiones que alguien más controla?