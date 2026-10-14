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Conclusiones Clave Los agentes de IA podrían elegir proveedores y medios de pago por el cliente, y dejar a los bancos fuera del momento en que se decide la compra.

Las estrategias de lealtad y las aplicaciones bancarias pierden peso si el agente de IA agente prioriza costos, condiciones de pago y facilidad de integración.

¿Qué pasaría si mañana un cliente dejara de entrar a la aplicación de su banco para pagar? No porque haya encontrado una mejor institución financiera, sino porque una inteligencia artificial (IA) comenzó a realizar esas operaciones por él. Durante años invertimos en mejorar la experiencia digital, reducir fricciones y conseguir que nuestros productos fueran la primera opción del consumidor. Pero estamos frente a un escenario en el que esa relación podría comenzar a cambiar de manos y, con ella, buena parte de las estrategias comerciales sobre las que hemos construido la industria de pagos.

La discusión ya comenzó a trasladarse a la infraestructura financiera. En septiembre de este año, Mastercard anunció nuevas capacidades para conectar comercios, plataformas digitales y agentes de IA, facilitando experiencias de compra y transacciones autorizadas. Este movimiento, que forma parte del desarrollo del llamado agentic commerce, anticipa un cambio que podría resultar incómodo para la banca: las instituciones financieras podrían continuar procesando los pagos, pero perder protagonismo en el momento en que el consumidor decide dónde y cómo comprar, y para quienes hemos dedicado buena parte de nuestra trayectoria a construir productos y relaciones con clientes, esa posibilidad merece mucha más atención que la simple automatización de una compra.

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Cuando la experiencia del cliente deja de estar en nuestras manos

Imaginemos a un emprendedor que necesita contratar un servicio para su negocio y le pide a un agente de IA encontrar la alternativa más conveniente dentro de su presupuesto. En lugar de visitar distintas plataformas, comparar personalmente las condiciones y seleccionar un medio de pago, podría delegar buena parte del proceso en una herramienta capaz de evaluar proveedores y ejecutar una transacción bajo ciertos límites; el cliente seguiría siendo quien tiene la necesidad y aporta los recursos, pero su interacción con las instituciones financieras sería distinta. Quizá ni siquiera tendría que abrir la aplicación de su banco para completar la operación.

Esto plantea una pregunta que considero particularmente relevante para quienes participamos en las decisiones que definen el rumbo de la industria financiera: ¿qué sucede con nuestras estrategias de fidelización cuando el cliente deja de interactuar directamente con nuestros canales? Durante años, bancos y fintech hemos invertido en aplicaciones, programas de recompensas y experiencias diseñadas para influir en las preferencias del consumidor. Sin embargo, un agente de IA podría priorizar criterios diferentes, como costos, condiciones de pago o disponibilidad de integración. La competencia ya no dependería únicamente de convencer a una persona, sino también de conseguir que nuestros productos sean considerados por los sistemas que actúan en su nombre.

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El riesgo de convertirse en infraestructura invisible

A lo largo de los años hemos visto cómo la tecnología ha cambiado nuestra manera de relacionarnos con los clientes, primero con la llegada de las aplicaciones móviles y después con las finanzas embebidas, que permitieron integrar servicios financieros en espacios donde antes ni siquiera imaginábamos encontrar un banco. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora podría tener implicaciones mucho más profundas, porque ya no se trata solamente de cambiar el canal a través del cual una persona realiza una operación, sino de comenzar a delegar parte de sus decisiones de compra. Pensemos en lo que esto significa para una industria que durante décadas ha invertido en construir marcas, generar lealtad y conseguir que sus productos sean la primera opción del consumidor. Si mañana un agente de IA puede elegir automáticamente el medio de pago más conveniente, ¿qué tanto seguirá importando ser la tarjeta favorita del cliente cuando ya no sea él quien decida utilizarla?

Desde mi experiencia, uno de los errores que debemos evitar es asumir que incorporar IA a nuestros productos será suficiente para mantenernos competitivos. El verdadero desafío está en comprender cómo cambiará el comportamiento del cliente y qué lugar queremos ocupar dentro de esa nueva relación. Una institución podría tener una excelente aplicación y, aun así, quedar fuera de las opciones que considera un agente porque sus productos no pueden integrarse fácilmente o porque sus condiciones no resultan competitivas. Esto obligará a revisar cómo diseñamos nuestras propuestas de valor, particularmente cuando la experiencia de pago comience a desarrollarse fuera de nuestros propios canales.

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La confianza no puede delegarse por completo

También existe una dimensión que no deberíamos subestimar. Si una inteligencia artificial interpreta incorrectamente una instrucción, realiza una compra no deseada o selecciona un financiamiento que compromete la capacidad de pago del usuario, ¿quién responde? La automatización puede reducir fricciones, pero no elimina la responsabilidad de las instituciones que participan en una transacción. Por eso será indispensable desarrollar mecanismos que permitan reconocer operaciones iniciadas por agentes, establecer autorizaciones específicas y distinguir entre una decisión legítimamente delegada y una transacción que excede las instrucciones del cliente.

En este contexto, también valdría la pena cuestionar una idea que durante años hemos defendido en la industria: que mientras menos intervenga el cliente en una operación, mejor será su experiencia. Hemos avanzado mucho en simplificar los pagos, pero no podemos olvidar que detrás de cada transacción hay una decisión que involucra el dinero de alguien y que no todas deberían tener el mismo nivel de autonomía. Pagar una suscripción mensual no es lo mismo que contratar un crédito que comprometerá los ingresos de una persona durante años, por lo que quizá debamos comenzar a reconocer que una mejor experiencia no siempre significa eliminar pasos, sino saber cuándo es necesario que el cliente conserve la última palabra.

Si la inteligencia artificial comienza a elegir por nuestros clientes, ¿seguiremos compitiendo por su lealtad o tendremos que aprender a ganarnos la preferencia de un algoritmo? Quizá el verdadero riesgo para la banca no sea que una máquina pueda realizar un pago, sino que llegue el día en que el cliente siga siendo nuestro, pero la decisión de elegirnos ya no esté en sus manos.