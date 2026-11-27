Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Las horas extra y los turnos adicionales que se concentran repetidamente en unos cuantos empleados, sobre todo cuando tienen poco tiempo para descansar entre jornadas, reducen sus posibilidades de recuperarse y dejan a la empresa con poco margen de maniobra ante otra ausencia.

Prevenir el agotamiento laboral debe formar parte de la planificación del negocio durante las fiestas. Cuando se acumulan el cansancio, las horas extra, el ausentismo y la presión por cubrir los turnos, se resienten la calidad del servicio, la productividad y la capacidad de responder a la demanda de los clientes.

Integrar los datos de programación de turnos, registro de horas, nómina y asistencia permite detectar patrones de sobrecarga laboral, anticipar faltantes de personal y ajustar mejor la plantilla a la demanda de los clientes.

Para el dueño de una pequeña empresa, tener perfectamente organizado el calendario de trabajo durante las fiestas puede ser un gran alivio. Todos los turnos están cubiertos, los empleados aceptan trabajar horas extra y el equipo está listo para responder al aumento de la demanda. Sin embargo, un calendario que funciona sobre el papel puede ocultar una realidad: la empresa está dependiendo demasiado de las mismas personas.

Tu empleado más confiable quizá esté cubriendo su tercer turno adicional de la semana. Tal vez un gerente se quede hasta tarde todos los días para terminar el trabajo que ha tenido que posponer por atender las exigencias de los clientes. Esos esfuerzos permiten que el negocio siga funcionando hoy, pero depender de ellos semana tras semana, sobre todo en una empresa pequeña o en crecimiento, deja poco margen para que los empleados se recuperen o para que la empresa pueda afrontar otra ausencia.

Por eso, prevenir el agotamiento laboral debe formar parte tanto de la planificación del negocio para las fiestas como de la estrategia de gestión del personal. Muchas veces, el agotamiento se considera un problema relacionado con el bienestar de los empleados, pero para las pequeñas empresas también representa un desafío operativo. Cuando el cansancio, las horas extra, el ausentismo y la presión por cubrir los turnos se acumulan entre los trabajadores, surgen riesgos que afectan la calidad del servicio, la productividad y la capacidad de responder a la demanda de los clientes.

La tecnología adecuada para gestionar al personal ayuda a los dueños de negocios a detectar cómo se acumula esa presión. Al integrar la información sobre programación de turnos, registro de horas y nómina, es posible identificar problemas recurrentes de sobrecarga laboral, saber quiénes están siendo afectados y ajustar la cobertura antes de que pedirle a alguien que se quede más tiempo vuelva a ser la única solución.

Relacionado: Como todo el mundo está agotado, el “agotamiento” ya no significa nada. Así es como los líderes pueden apoyar el bienestar personal

Un turno cubierto no significa que el equipo no esté sobrecargado

El UKG 2025 Retail Workforce Report reveló que apenas 18% de los minoristas consideraba el agotamiento de sus empleados un desafío importante. Sin embargo, el estudio global de UKG de 2025 sobre los trabajadores de primera línea encontró que 76% de ellos afirmaba sentirse agotado en el trabajo.

Subestimar esa presión puede llevar a los dueños de negocios a planificar una temporada de ventas navideñas que el equipo no puede sostener a largo plazo. Si el plan de personal parte de la idea de que todos pueden seguir acumulando horas de trabajo, una sola ausencia puede dejar a la empresa con dificultades para atender a sus clientes y aumentar todavía más la carga de quienes siguen trabajando. Detectar con anticipación cómo se distribuye el trabajo permite organizar la cobertura necesaria antes de que comience ese círculo vicioso.

Los dueños de pequeñas empresas suelen trabajar codo a codo con sus empleados y conocerlos bien. Sin embargo, esa cercanía puede hacer más difícil identificar un problema de sobrecarga laboral. La persona que siempre se ofrece a cubrir un turno termina siendo la primera a la que recurren, mientras que la disposición de un supervisor a quedarse hasta tarde se convierte poco a poco en parte de la rutina.

Cuando los sistemas de información no están conectados, es más fácil pasar por alto este patrón. El calendario muestra un turno cubierto, mientras que la nómina registra las horas adicionales una vez que ya se trabajaron. Integrar ambos registros permite a los dueños de negocios tener una visión más clara de la frecuencia con la que dependen de los mismos empleados para cubrir sus faltantes de personal.

Relacionado: 1 de cada 3 emprendedores sufre agotamiento: esto es lo que hacen diferente quienes no lo padecen

Las señales de alerta cobran sentido cuando se analizan en conjunto

Las horas extra son uno de los indicadores más importantes para evaluar la gestión del personal, pues permiten detectar cuándo la demanda de trabajo supera la capacidad del equipo. Trabajar algunas horas adicionales de vez en cuando puede ser bien recibido por ciertos empleados, pero cuando las mismas personas acumulan horas extra de manera recurrente conviene prestar atención, sobre todo si sus horarios tampoco les dejan suficiente tiempo para descansar entre turnos.

Imaginemos una pequeña tienda minorista donde la empleada con más experiencia suele quedarse una hora después de su horario habitual. Cada vez que se lo piden, parece algo razonable. Sin embargo, a lo largo de tres semanas también ha cubierto dos ausencias y ha encadenado varios turnos de cierre con jornadas que comienzan a primera hora de la mañana. El dueño ve a una empleada confiable; al analizar los registros en conjunto, queda al descubierto el costo real de la carga adicional que está asumiendo.

Las herramientas integradas de control de horarios y registro de horas permiten detectar esa acumulación de trabajo sin que el dueño tenga que reconstruirla a partir de calendarios antiguos y mensajes. Las alertas sobre horas extra próximas a rebasar los límites establecidos o sobre descansos demasiado cortos entre turnos dan a los responsables la oportunidad de reorganizar la cobertura antes de publicar el siguiente calendario.

Los cambios en la asistencia aportan otra pieza importante. Si aumentan las ausencias en un equipo que ya viene trabajando horas adicionales, vale la pena analizar qué está pasando. Aunque los datos por sí solos no permiten determinar si alguien sufre agotamiento laboral, sí ayudan a los gerentes a hacer mejores preguntas sobre la carga de trabajo y el apoyo que necesita cada persona.

Aquí es donde el análisis de datos sobre el personal demuestra su valor para una empresa con recursos limitados: permite anticiparse a los problemas en lugar de limitarse a reaccionar cuando aparecen. Una gestión eficaz del personal requiere integrar información sobre la demanda de trabajo, los niveles de plantilla, los horarios, la asistencia, las horas trabajadas y la experiencia de los empleados para tener una visión completa de cómo funciona la operación. Cuando los responsables pueden identificar las relaciones entre estos factores, tienen la oportunidad de intervenir antes de que un problema de personal termine afectando las operaciones del negocio.

Relacionado: El burnout no es algo de lo que presumir — es una señal de alerta. Aquí te explicamos por qué

No solo importa cuántas horas trabaja cada persona, sino cómo se distribuyen

Las decisiones sobre la contratación de personal para las fiestas suelen partir de las cifras de ventas del año anterior, pero estas no bastan para explicar por qué un equipo se queda constantemente rezagado. Una tienda puede tener suficientes horas de trabajo asignadas para toda la semana y, aun así, depender de que sus empleados se queden más tiempo porque los turnos no coinciden con las necesidades reales de la operación. Ese desajuste puede convertir una carga de trabajo navideña perfectamente manejable en una fuente constante de agotamiento.

Pensemos en una tienda donde los pedidos para recoger por la tarde suelen llegar justo cuando los empleados están descargando un envío de mercancía. Los vendedores interrumpen sus labores de reposición para atender a los clientes y terminan sus turnos intentando recuperar el trabajo pendiente. Al revisar los totales semanales, el dueño podría concluir que simplemente necesita asignar más horas de trabajo a la tienda. Sin embargo, integrar los datos de pedidos, demanda de personal, programación de turnos y registro de horas puede revelar un problema operativo que, de otro modo, pasaría inadvertido.

Con herramientas de pronóstico de demanda y programación de turnos, ese patrón puede tomarse en cuenta al organizar los siguientes horarios. Si es probable que la coincidencia vuelva a ocurrir, el gerente puede prever suficiente personal para recibir y acomodar la mercancía sin dejar de contar con empleados disponibles para atender a los clientes. La programación de turnos asistida por inteligencia artificial también puede ayudar a identificar a los empleados que tienen las habilidades y la disponibilidad necesarias, reduciendo el tiempo que el gerente dedica a evaluar posibles cambios.

La ventaja es que el equipo del turno de cierre deja de cargar noche tras noche con el mismo trabajo pendiente. Resolver el cuello de botella con anticipación permite que los empleados terminen sus jornadas a la hora prevista con mayor regularidad y tengan más certeza sobre sus horarios. Para el dueño, también ofrece mejores elementos para decidir si conviene redistribuir el personal disponible o invertir en horas de trabajo adicionales.

Relacionado: Si el crecimiento te cuesta la cordura, es demasiado caro. Estos son los principios para escalar sin quemarme

La flexibilidad funciona cuando los empleados realmente pueden aprovecharla

Contar con mejores datos también permite que las conversaciones con los empleados sean más productivas. Si un gerente detecta que alguien acumula turnos adicionales de manera recurrente, puede preguntarle cómo está funcionando esa dinámica y qué necesitaría para sobrellevar las próximas semanas. Quizá la solución sea tener un día de descanso fijo, cambiar la hora de entrada o mantener la posibilidad de trabajar horas adicionales.

Esta distinción es importante durante una temporada en la que los empleados pueden estar haciendo malabares entre los gastos de las fiestas y sus responsabilidades familiares. Reducirles automáticamente las horas de trabajo podría generarles otra fuente de estrés. Conocer su disponibilidad actual y sus preferencias permite a los gerentes responder a las necesidades reales de cada persona.

En la encuesta de UKG de 2025 sobre el sector minorista, 86% de las empresas afirmó que sus empleados de primera línea querían más flexibilidad de la que sus organizaciones les ofrecían. Para las pequeñas empresas, proporcionar esa flexibilidad puede ser complicado cuando cada cambio requiere llamadas telefónicas, mensajes grupales y la intervención de un gerente para coordinar los ajustes.

Las herramientas móviles de autogestión de horarios reducen esas complicaciones al permitir que los empleados consulten sus turnos, soliciten días libres e intercambien jornadas desde un mismo lugar. Las reglas de programación ayudan a comprobar que quien cubra un turno tenga las habilidades necesarias y a detectar posibles horas extra. Los empleados cuentan con una manera práctica de resolver conflictos de horario, mientras que los gerentes dedican menos tiempo a perseguir respuestas y coordinar cambios.

El beneficio va más allá de la comodidad. Quien puede resolver un conflicto de horarios tiene mayor control sobre cómo compagina el trabajo con su vida fuera de él. Cuando los empleados comprueban que la tecnología les facilita esos ajustes, tienen una razón concreta para confiar en su utilidad dentro del entorno laboral.

Relacionado: Tu lenguaje importa más de lo que crees. Así es como puedes usar tus palabras para construir la cultura que quieres

Los gerentes también necesitan margen de maniobra

En las pequeñas empresas rara vez hay alguien que pueda dedicar varias horas a analizar informes sobre la gestión del personal. La tecnología resulta más útil cuando alerta a los gerentes sobre un problema que empieza a desarrollarse y facilita la siguiente decisión. Por ejemplo, puede mostrar un turno sin cubrir junto con una lista de empleados capacitados y disponibles para trabajar.

El momento en que se detecta el problema determina cuántas alternativas quedan. Si se identifica un turno descubierto antes de publicar los horarios de la semana siguiente, es posible resolverlo mediante un intercambio voluntario de turnos o la contratación de personal adicional. En cambio, si el problema sale a la luz durante las horas de mayor actividad, lo más probable es que termine recayendo en quienes ya están trabajando.

Los propios gerentes también necesitan ese respaldo. El informe de UKG sobre el sector minorista encontró que 31% de las empresas afirmó que sus gerentes cubrían turnos adicionales cuando faltaba personal. Un supervisor que tiene que atender directamente la operación dispone de menos tiempo para organizar la cobertura de los siguientes turnos o ayudar a un empleado nuevo a aprender sus funciones. Esto puede hacer que el equipo vuelva a depender de las mismas personas con más experiencia.

También es importante mantener conectados los pronósticos de demanda y los horarios una vez que termina la temporada de mayores ventas. Las devoluciones y las tareas de control de inventario pueden prolongarse hasta enero, y un equipo más reducido todavía puede enfrentar una carga de trabajo considerable. Tener visibilidad sobre esas tareas permite a los dueños de negocios decidir con mayor fundamento cuándo pueden reducir la plantilla.

Una buena temporada navideña depende de contar con un equipo capaz de sostener el ritmo de trabajo y con las herramientas necesarias para supervisar la operación. El agotamiento laboral, el ausentismo, las horas extra, los conflictos de horarios y la falta de personal suelen tratarse como problemas independientes, pero todos son señales relacionadas con la gestión de la fuerza laboral.

Cuando las pequeñas empresas integran esas señales, obtienen una visión más clara de cómo se distribuye el trabajo en toda la organización. La tecnología para gestionar al personal proporciona la información necesaria para detectar a tiempo la sobrecarga laboral, ajustar la plantilla a la demanda y actuar antes de que la presión sobre los empleados se convierta en un problema operativo.

En última instancia, las empresas que gestionan eficazmente a su personal están mejor preparadas para cuidar a sus empleados, ofrecer un servicio consistente a sus clientes y mantener su desempeño durante los periodos de mayor actividad del año.