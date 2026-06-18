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Conclusiones Clave El liderazgo maduro no solo impulsa resultados, también construye sistemas sostenibles que permiten escalar sin normalizar el desgaste.

Las organizaciones sostenibles saben cuándo detenerse, ajustar prioridades y rediseñar su operación.

Hay empresas que presumen crecimiento récord mientras sus equipos operan como si estuvieran resolviendo una emergencia todos los días.

Desde afuera, la historia parece exitosa, hay más clientes, expansión acelerada, nuevas contrataciones, métricas positivas. Por dentro, la realidad suele verse distinta: líderes agotados, decisiones tomadas bajo presión constante y equipos que dejaron de planear porque toda la energía se consume reaccionando.

El problema es que muchas organizaciones aprendieron a confundir desgaste con alto desempeño.

Todavía existen lugares donde trabajar al límite se interpreta como compromiso, disponibilidad absoluta o liderazgo. La presión permanente deja de verse como una señal de falla en la operación y empieza a celebrarse como parte del crecimiento.

Como líderes, además, nos han vendido la idea de que el éxito depende de tener respuestas rápidas y apagar fuegos en tiempo récord. Bajo esa presión constante, lo que llamo un “régimen normal”, escuchar deja de ser un ejercicio de entendimiento y se convierte apenas en una pausa obligatoria antes de volver a imponer decisiones.

El problema es que reaccionar sin escuchar realmente suele tener un costo mucho más alto: recursos desperdiciados, desgaste del equipo y decisiones tomadas desde la urgencia permanente.

Durante un tiempo, ese modelo puede funcionar. Hay empresas que logran resultados extraordinarios sostenidos por personas que absorben cargas imposibles, directores que centralizan decisiones y equipos que viven apagando urgencias. El problema es que ningún sistema basado en el agotamiento permanente escala de forma saludable.

El desgaste se nota: en la calidad de las decisiones, en líderes saturados y en equipos que pierden capacidad de ejecución porque operan en modo supervivencia.

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El mito del liderazgo bajo presión

Existe una idea profundamente arraigada en muchas organizaciones, que consiste en pensar que los equipos más valiosos son aquellos que soportan cualquier nivel de presión sin detenerse.

Bajo esa premisa, trabajar jornadas interminables se convierte en símbolo de compromiso y reaccionar a todo en tiempo real se interpreta como capacidad de liderazgo; el problema es que la presión sostenida no vuelve más sólidos a los equipos, solo los vuelve más reactivos.

Con el tiempo, el criterio se deteriora, las prioridades se distorsionan y la colaboración entre áreas empieza a romperse. La ejecución deja de ser consistente y los errores dejan de ser excepciones para convertirse en regla.

Muchos siguen tratando este desgaste como un problema individual cuando en realidad suele ser consecuencia directa de cómo está diseñada la organización y de cómo se ejerce el liderazgo.

He visto compañías exigir velocidad mientras mantienen estructuras incapaces de soportar; equipos comerciales con metas agresivas, pero sin herramientas suficientes; líderes que supervisan absolutamente todo porque nunca aprendieron a construir autonomía dentro de sus equipos.

Escalar una empresa también implica evolucionar la manera de dirigirla

Hay líderes que siguen intentando controlar cada decisión incluso cuando el tamaño de la organización ya requiere otra lógica. Lo que en una etapa inicial parecía involucramiento termina convirtiéndose en saturación operativa y cuando todo depende de unas cuantas personas, el crecimiento deja de ser fortaleza y empieza a convertirse en fragilidad.

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Crecer también requiere saber detenerse

Las organizaciones más sanas no son aquellas donde nadie se detiene, son aquellas donde existe claridad suficiente para reconocer cuándo una dinámica dejó de ser sostenible.

Eso requiere de un liderazgo más maduro y conversaciones incómodas. Equipos que puedan decir “esto ya no está funcionando” antes de llegar al agotamiento crónico. Directores capaces de ajustar prioridades antes de normalizar el desgaste como parte de la cultura laboral. También demanda construir capacidad operativa antes de exigir más velocidad.

En muchos casos, ajustes aparentemente simples transforman por completo la operación: definir prioridades trimestrales más precisas, eliminar reuniones innecesarias, delegar decisiones que antes dependían exclusivamente de un director saturado y establecer métricas alcanzables en lugar de objetivos diseñados desde la urgencia permanente.

La diferencia aparece cuando los equipos recuperan claridad para decidir y capacidad de ejecución.

El problema es que muchas compañías y líderes siguen confundiendo compromiso con tolerancia al desgaste y eso termina por dañar exactamente aquello que intentaban fortalecer: la capacidad de crecer de manera consciente y hacer de ese crecimiento algo sostenible.

La próxima vez que una empresa celebre resultados extraordinarios, quizá vale la pena hacer una pregunta, aunque sea menos cómoda: ¿el equipo que hizo posible ese crecimiento podría sostener ese ritmo, sin quemarse, durante los próximos años? Porque cuando una organización necesita agotamiento permanente para crecer, el problema ya no es operativo, es del sistema.