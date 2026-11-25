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Conclusiones Clave Antes de responsabilizar a un empleado por sus resultados, los líderes deben evaluar si han proporcionado las herramientas, la orientación y el acompañamiento necesarios para que pueda desarrollar su potencial.

Cuando una persona no está dando los resultados esperados, la conclusión suele llegar rápido: no tiene el perfil, no se compromete, no entiende la cultura o simplemente no funciona para la empresa.

Antes de llegar a esa conclusión, hay una pregunta que el líder debería hacerse:

¿Qué he hecho para crear las condiciones que esta persona necesita para hacer bien su trabajo?

No siempre es una pregunta cómoda.

Contratar a alguien implica mucho más que encontrar a la persona adecuada para un puesto. Después de firmar un contrato viene un proceso constante de retroalimentación, de acompañamiento y de conversaciones necesarias cuando algo no está funcionando.

Recursos humanos puede ayudar a construir ese proceso, pero hay una parte que no se delega y es la responsabilidad diaria del líder sobre las personas que tiene a su cargo.

Un colaborador puede llegar con experiencia y capacidades, pero encontrarse con prioridades que cambian constantemente, poca claridad sobre sus responsabilidades o un jefe que solo aparece para señalar errores.

Con el tiempo, incluso, una persona que llegó con iniciativa puede comenzar a limitarse. Por eso, antes de calificar a alguien como un mal colaborador, vale la pena revisar qué condiciones se han creado alrededor de esa persona.

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El desempeño no se construye solo

He visto casos en los que una empresa invierte tiempo en reclutar, evaluar y contratar a alguien que parece tener todo lo necesario para destacar. Sin embargo, meses después esa misma persona es considerada un problema.

A veces la pregunta no debería ser qué pasó con ese colaborador entre la contratación y ese momento, sino qué ocurrió alrededor.

El liderazgo tiene una responsabilidad directa en ese proceso. Dar contexto, establecer expectativas, detectar obstáculos, reconocer avances y tener conversaciones difíciles a tiempo también forma parte de dirigir.

Esto no significa justificar un bajo desempeño ni eliminar la responsabilidad individual; se trata de asegurarse de que el líder haya hecho su parte antes de atribuir todo el resultado a la persona.

Exigir resultados también implica crear las condiciones para alcanzarlos. Y eso cambia la manera en que se entiende la cultura.

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Entre quedarse o irse

Una empresa puede tener grandes valores, un buen proceso de selección y una propuesta atractiva para trabajar. Pero la experiencia cotidiana de un colaborador estará determinada, en buena medida, por el líder con quien trabaja.

En el sondeo Termómetro Laboral de OCC realizado en octubre de 2025 entre trabajadores en México, cuatro de cada diez señalaron que el mal liderazgo debería desaparecer de las empresas para construir relaciones laborales más sanas.

La permanencia, entonces, no depende únicamente de la empresa o de su cultura. Una parte importante se define en la relación cotidiana con el líder.

El liderazgo aparece en los momentos más simples, cuando alguien se equivoca, cuando necesita ayuda, cuando no comprende algo, cuando plantea una idea diferente o cuando su desempeño comienza a bajar.

Ahí es donde un jefe puede limitar a una persona o ayudarla a crecer.

Antes de decidir que alguien no funciona, conviene revisar si hubo claridad sobre lo que se esperaba, si tuvo las herramientas necesarias, si recibió retroalimentación a tiempo, si se preguntó qué estaba impidiendo el resultado y si ocurrieron las conversaciones que eran necesarias.

Si todo eso ocurrió, quizá llegó el momento de tomar una decisión sobre esa persona. Pero si varias de esas condiciones faltaron, todavía hay una parte del trabajo que corresponde al liderazgo.

El talento que una empresa logra atraer importa. Pero contratar bien no resuelve lo que ocurre después. La forma en que una persona crece, responde y obtiene resultados también refleja las condiciones que encuentra en su equipo. Por eso, antes de concluir que alguien no funciona, vale la pena mirar al otro lado del espejo: el liderazgo que lo acompaña.