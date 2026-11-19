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Conclusiones Clave Hay una lección para los fundadores y sus consejos de administración: incluso los ejecutivos más exitosos necesitan límites, contrapesos y un plan para cuando las cosas salgan mal.

“Nunca habrá otro como yo”, declaró Jensen Huang durante una entrevista en enero de este año. Su argumento era que había crecido profesionalmente junto con Nvidia, la empresa que cofundó en 1993 y que convirtió en una de las compañías más valiosas del planeta.

Diez meses después, Huang tuvo que renunciar a la dirección general en medio de un escándalo que ha puesto en duda su criterio, sus relaciones comerciales y los mecanismos de supervisión de la compañía. Ahora, el consejo de administración tiene la desagradable tarea de encontrar a alguien capaz de reemplazar a un hombre que llevaba años convenciendo al mundo de que era prácticamente irremplazable.

Si eres fundador o director general de una empresa, te recomendaría prestar mucha atención a lo ocurrido. Especialmente si también crees que nadie podría hacer tu trabajo tan bien como tú.

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El problema no es la infidelidad de Jensen Huang

El escándalo que provocó la salida de Huang el pasado 12 de noviembre va mucho más allá de sus relaciones extramaritales.

Además de revelaciones sobre relaciones con empleadas de Nvidia, la controversia involucra a Alice Huang, una empresaria que las autoridades estadounidenses sospechan que podría tener vínculos con los servicios de inteligencia chinos y que estuvo al frente de Megaspeed, una empresa de Singapur investigada por posibles violaciones a las restricciones de exportación de semiconductores avanzados a China.

La investigación sobre Megaspeed comenzó en 2024, según confirmaron los departamentos de Justicia y Comercio de Estados Unidos el pasado 16 de noviembre. Las autoridades investigan si la compañía facilitó el desvío de chips sujetos a restricciones de exportación. Nvidia había incluido a Megaspeed en su lista de clientes a los que no vendería en junio de 2025.

También han surgido preguntas sobre el conocimiento que Huang y otros ejecutivos de Nvidia tenían de estas operaciones y sobre si las relaciones personales del entonces CEO pudieron haber comprometido su criterio o los intereses de la compañía.

Es importante aclarar que las acusaciones de espionaje y posibles violaciones de los controles de exportación siguen bajo investigación. No se ha demostrado públicamente que Huang haya participado en actividades de espionaje o en el tráfico ilegal de chips hasta ahora.

Pero desde el punto de vista empresarial, las consecuencias ya son bastante serias.

En cuestión de días, Nvidia perdió cientos de miles de millones de dólares de capitalización bursátil, su fundador abandonó la empresa y el consejo tuvo que defender la capacidad de la compañía para seguir operando sin él.

Lo más interesante es que el negocio sigue creciendo a una velocidad extraordinaria. El 17 de noviembre, Nvidia reportó ingresos trimestrales de $115,800 millones de dólares, un incremento de 103% respecto al año anterior.

Piénsalo: una empresa puede estar registrando resultados financieros espectaculares y, al mismo tiempo, atravesar una crisis de confianza capaz de poner en riesgo su futuro. No todos los movimientos de su acción pueden atribuirse al escándalo, pero resulta difícil ignorar la magnitud del problema.

Lo que ocurrió en Nvidia deja una lección que muchos emprendedores deberían aprender antes de que les toque enfrentar una situación similar: cuando la identidad, las relaciones estratégicas y las decisiones más importantes de una empresa dependen en exceso de su fundador, cualquier problema personal puede convertirse rápidamente en un problema corporativo.

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Tu empresa no debería necesitarte para sobrevivir

Silicon Valley tiene una obsesión casi religiosa con los genios excéntricos. Desde Steve Jobs, pareciera que todo fundador tecnológico exitoso necesita cultivar una personalidad extraordinaria, adoptar alguna peculiaridad reconocible y convencer al mundo de que posee una capacidad intelectual que nadie más podría igualar.

A los inversionistas les encanta. Los periodistas encuentran personajes interesantes para sus historias y los profesionales de las relaciones públicas hemos contribuido en gran medida a fabricar esa mitología.

Personalmente, cada vez me parece más ridículo este culto a la personalidad. Después de los escándalos de Elizabeth Holmes, Adam Neumann y Sam Bankman-Fried, uno pensaría que habríamos aprendido a desconfiar un poco más de los empresarios que se presentan como visionarios infalibles.

No quiero decir con esto que todos los fundadores carismáticos sean irresponsables ni que sus circunstancias sean comparables. Mi crítica va dirigida a una cultura empresarial que recompensa la concentración de poder y celebra la supuesta genialidad de individuos por encima de los resultados colectivos de sus organizaciones.

Huang es un ejemplo particularmente interesante porque él mismo contribuyó a construir esa imagen de hombre indispensable.

De acuerdo con una investigación de The Washington Post, Nvidia llegó a tener una estructura en la que aproximadamente 60 ejecutivos le reportaban directamente a Huang. La concentración de decisiones en su persona era extraordinaria, y la empresa no había dado a conocer a un sucesor claramente preparado para reemplazarlo.

Durante años, el éxito espectacular de Nvidia hizo que esa forma de dirigir pareciera una virtud. Ahora es una de las principales complicaciones que enfrenta su consejo de administración.

Por supuesto, nadie puede negar las contribuciones de Huang. Sus decisiones ayudaron a transformar a Nvidia en un actor fundamental de la economía de la inteligencia artificial (IA). Pero una cosa es ser un ejecutivo extraordinario y otra muy distinta es construir una empresa que no pueda funcionar adecuadamente sin ti.

Si eres CEO, una de tus principales responsabilidades es desarrollar un equipo directivo lo suficientemente competente como para que el negocio siga funcionando cuando ya no estés. Porque, eventualmente, vas a dejar de estar, aunque no te metas en ningún escándalo.

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Tu consejo de administración no puede ser un club de fans

Aquí es donde creo que los fundadores y sus inversionistas tienen que hacerse algunas preguntas bastante incómodas.

¿Quién tiene autoridad para cuestionarte cuando tomas una mala decisión? ¿Tu consejo de administración conoce los principales riesgos asociados a tus relaciones comerciales? ¿Existe un plan de sucesión que pueda ponerse en marcha inmediatamente si mañana tienes que abandonar la empresa?

Y, quizá más importante, ¿tus consejeros se atreverían a decirte que estás equivocado?

Cuando un fundador concentra demasiado poder, existe el riesgo de que los mecanismos de supervisión terminen funcionando como meras formalidades. Las decisiones del CEO se convierten en órdenes, sus opiniones se aceptan como verdades y quienes deberían cuestionarlo aprenden que llevarle la contraria puede resultar bastante inconveniente.

No estoy diciendo que esa fuera necesariamente la situación de Nvidia. No conocemos todas las discusiones internas de su consejo ni los mecanismos de sucesión que pudiera tener preparados. Pero sí sabemos que la empresa llegó a depender en exceso de Huang y que ha tenido que reorganizar su liderazgo en circunstancias muy difíciles.

Un consejo de administración debe tener la capacidad real de supervisar al CEO, investigar posibles conflictos de interés y tomar decisiones que protejan a la compañía, incluso cuando estas resulten contrarias a los intereses de su fundador.

Eso requiere independencia, acceso a información y procedimientos claros para manejar situaciones delicadas.

Por ejemplo, una relación personal entre un director general y una persona con intereses comerciales vinculados a la empresa puede generar conflictos de interés que deben evaluarse formalmente. Lo mismo ocurre con las relaciones sentimentales dentro de la organización cuando existe una diferencia jerárquica que pueda afectar las decisiones laborales.

El consejo también debe asegurarse de que los responsables de cumplimiento normativo y asuntos legales puedan escalar preocupaciones sin depender exclusivamente de la autorización del ejecutivo al que podrían tener que investigar.

Y debería revisar periódicamente su plan de sucesión, identificar candidatos internos y evaluar qué capacidades deben fortalecerse para preparar a la próxima generación de líderes.

Si tu consejo no tiene la autoridad para cuestionarte ni está dispuesto a preparar tu reemplazo, tienes un problema de gobierno corporativo, aunque tu empresa esté rompiendo récords de facturación.

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Deja de acaparar los reflectores

Hay otra decisión que los fundadores deberían considerar mucho antes de enfrentar una crisis: dejar de ser la única persona que representa públicamente a la empresa.

He dedicado buena parte de mi carrera a trabajar directamente con emprendedores y suelo recomendar estrategias de comunicación centradas en sus fundadores, especialmente cuando hablamos de startups en etapas tempranas.

Una empresa que acaba de iniciar operaciones necesita diferenciarse. Muchas veces, su fundador tiene una historia más interesante que el producto que está desarrollando, especialmente cuando aún no cuenta con suficientes clientes, resultados o reconocimiento de marca.

El problema comienza cuando la empresa crece y su estrategia de comunicación sigue siendo exactamente la misma. Alrededor de una Serie C, o cuando una startup comienza a crecer aceleradamente, generalmente recomiendo desarrollar un grupo más amplio de voceros y empezar a construir la reputación de otros miembros del equipo directivo.

Esto tiene ventajas bastante evidentes que van más allá de la reducción del riesgo reputacional.

Si Bloomberg quiere entrevistarte sobre la estrategia y el crecimiento de tu empresa, probablemente seas la persona indicada. Pero si TechCrunch está interesado en los detalles técnicos de un producto, tu CTO podría tener mucho más que aportar. Y si un periodista quiere analizar el impacto de una nueva regulación, tu chief legal officer quizá sea una fuente mucho más relevante.

En mi experiencia, a los periodistas les importa mucho más contar con una buena historia y hablar con alguien que realmente conozca el tema que entrevistar a la persona con el cargo más alto de la organización.

También hay una limitación bastante obvia: no puedes estar en todas partes. Si insistes en participar personalmente en cada entrevista, conferencia y evento, seguramente estás desaprovechando oportunidades que otros ejecutivos podrían aprovechar.

Identifica a las personas con mayor capacidad para representar a tu empresa, invierte en su preparación y permíteles construir relaciones con los medios, los clientes y otros actores relevantes de tu industria.

Apple ofrece un ejemplo de cómo puede funcionar esta estrategia cuando se acompaña de una verdadera planificación de liderazgo. Steve Jobs era prácticamente sinónimo de la marca, pero Tim Cook había demostrado durante años su capacidad para dirigir las operaciones de la compañía. Cuando Jobs renunció en 2011, Apple contaba con un plan de sucesión y con un ejecutivo que ya tenía suficiente experiencia para asumir la responsabilidad.

La empresa había invertido en desarrollar a sus líderes antes de necesitarlos.

Eso es mucho más valioso que presentar apresuradamente a un desconocido como tu nuevo CEO cuando las cosas ya salieron mal.

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¿Qué hacer cuando el escándalo ya ha estallado?

A estas alturas, Nvidia no puede volver atrás para corregir los errores que pudo haber cometido en los últimos años. Pero sí puede tomar decisiones que reduzcan el daño y fortalezcan la confianza en la organización.

Hay que reconocer que su consejo de administración ha comenzado a hacerlo.

La empresa nombró a Colette Kress, su directora financiera desde 2013, como CEO interina; designó a Harvey Jones como presidente del consejo y puso en marcha una investigación independiente. También creó un comité especializado para supervisar los riesgos de seguridad nacional y el cumplimiento de las restricciones de las exportaciones, que contará con asesores externos.

Son decisiones acertadas, aunque habría sido preferible fortalecer algunos de esos mecanismos antes de que estallara la crisis.

Otra decisión importante fue dejar claro que Nvidia no pretende reincorporar a Huang como director general. Durante la presentación de resultados del 17 de noviembre, Jones confirmó esa postura y expresó su confianza en Kress y en el resto del equipo directivo.

Personalmente, considero que la empresa debe evitar involucrarse en la defensa de la reputación personal de su fundador. La investigación debe seguir su curso, los posibles conflictos deben examinarse de manera independiente y el consejo debe colaborar con las autoridades correspondientes.

No recomendaría divulgar todos los detalles de una investigación en curso. La transparencia excesiva también puede generar riesgos legales. Lo importante es comunicar información verificada, establecer responsabilidades y demostrar, con decisiones concretas, que los mecanismos de supervisión funcionan.

Mientras tanto, la prioridad debe ser convencer a empleados, inversionistas y clientes de que el futuro de Nvidia no depende de Huang.

Durante su presentación de resultados, Kress estuvo acompañada por Ian Buck, uno de los principales ejecutivos técnicos de Nvidia. Me parece una decisión inteligente porque permitió que los inversionistas escucharan a distintas personas explicar el desempeño financiero y tecnológico de la compañía.

Al día siguiente, Kress encabezó una reunión con los empleados en la que anunció que la empresa adelantaría incrementos salariales y nuevas compensaciones en acciones. Según WIRED, las preocupaciones sobre las remuneraciones fueron las más frecuentes entre las aproximadamente 700 preguntas enviadas antes del encuentro.

El dato es revelador. Mientras buena parte de Silicon Valley discutía si Huang debía regresar, muchos empleados estaban preocupados por algo mucho más concreto: sus ingresos y el futuro de sus empleos.

Esa es precisamente la clase de problemas que el nuevo liderazgo necesita atender.

Nvidia también debería aprovechar sus canales de comunicación para dar mayor visibilidad al talento que hizo posible su éxito. Después de todo, estamos hablando de una organización con decenas de miles de empleados, no de un proyecto personal de Jensen Huang.

Tras la salida de John Schnatter en 2018, Papa John’s lanzó una campaña llamada Voices of Papa John’s, en la que empleados y franquiciatarios se convirtieron en protagonistas de la comunicación corporativa. La empresa buscó recuperar la confianza de los consumidores mostrando a quienes hacían posible su operación diaria. Los primeros estudios de percepción citados por su dirección mostraron una mejora, aunque no resolvieron todos sus problemas comerciales.

Nvidia podría desarrollar una estrategia similar, respaldada por entrevistas con Kress y otros ejecutivos, para demostrar la solidez de su equipo directivo. No necesita inventar otra celebridad corporativa. Necesita demostrar que detrás de su extraordinario éxito hay una organización capaz de seguir innovando sin depender de una sola persona.

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El ejercicio que todo CEO debería hacer con su consejo

Si diriges una empresa, te propongo un ejercicio bastante sencillo para la próxima reunión de tu consejo de administración.

Imagina que mañana no puedes regresar a trabajar. Podría deberse a una enfermedad, un accidente, una investigación o cualquier otra circunstancia que te obligue a abandonar temporal o permanentemente tu puesto.

¿Quién asumiría tus responsabilidades? ¿Esa persona conoce suficientemente bien el negocio? ¿Tiene la autoridad necesaria para tomar decisiones? ¿Tus inversionistas, clientes y empleados confiarían en ella?

Ahora imagina una situación aún más incómoda: eres tú quien está siendo investigado por una conducta que podría perjudicar a la empresa.

¿Quién tiene la autoridad para ordenar una investigación independiente? ¿Quién de tus ejecutivos podría comunicar un problema al consejo sin pedirte permiso? ¿Existe un procedimiento para decidir cuándo debes apartarte de tus responsabilidades? ¿Quién puede hablar públicamente en nombre de la compañía sin que tú apruebes personalmente cada palabra?

Estas preguntas deberían tener respuestas claras mucho antes de que se produzca una crisis.

También te recomendaría escuchar con más atención a las personas que te contradigan.

Trabajo directamente con fundadores y cuestionar sus decisiones forma parte habitual de mi trabajo. Por experiencia, los mejores CEO suelen valorar ese tipo de relaciones. Pueden estar en desacuerdo con sus asesores, pero están dispuestos a escuchar cuando presentamos argumentos sólidos y estrategias bien fundamentadas.

Si has contratado a profesionales con experiencia para dirigir distintas áreas de tu compañía, permíteles hacer su trabajo. Eso implica aceptar que, ocasionalmente, alguien te explique por qué una de tus ideas podría ser una estupidez.

No tiene demasiado sentido rodearte de expertos si al final eres tú quien toma todas las decisiones, independientemente de cuánto sepas sobre el tema.

Cuando tengo que convencer a un fundador de que comparta el protagonismo con otros ejecutivos, utilizo un argumento muy sencillo: para que tu empresa tenga éxito a largo plazo, tiene que llegar a ser más importante que tu marca personal.

He visto cómo algunos emprendedores confunden el éxito de sus negocios con la idea de que siempre tienen la razón. Cuanto más crece la empresa, más difícil parece volverse para ellos aceptar que otras personas también pueden tener buenas ideas, tomar decisiones acertadas y representar adecuadamente a la organización.

Si nadie a tu alrededor se atreve a cuestionarte, probablemente el problema no es que seas un genio incomprendido.

Seguiré recomendando estrategias de comunicación centradas en los fundadores cuando tengan sentido. Conozco sus ventajas y he visto los resultados que pueden generar. Pero también creo que los emprendedores deberían preocuparse más por construir empresas capaces de sobrevivir a sus propios errores.

Nvidia lleva décadas convenciendo al mundo de que Jensen Huang es un ejecutivo extraordinario. Ahora tiene que hacer un esfuerzo considerable para demostrar que no era la única persona extraordinaria que trabajaba ahí. Si mañana tuvieras que abandonar tu empresa y nadie supiera cómo continuar sin ti, no deberías sentirte demasiado orgulloso de ser indispensable. Deberías preguntarte qué tan buen CEO has sido realmente.