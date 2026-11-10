Los primeros reportes de una supuesta espía china relacionada con Nvidia, la empresa detrás del diseño de los chips que hacen posible el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), aparecieron en diversos medios de comunicación el 29 de octubre.

Ese día The New York Times publicó un perfil en torno a Alice Huang (también conocida como Huang Le), una alta ejecutiva china que trabaja para Megaspeed International, una empresa de centros de datos.

El texto indica que la mujer desarrolló una relación cercana con Jensen Huang, CEO de Nvidia, y que compartía información confidencial con el gobierno chino.

Según The New York Times, hace un año Donald Trump fue notificado acerca de esta situación, pero decidió no tomar ninguna medida preocupado de que hacerlo podría impactar en las ventas de Nvidia, empresa cercana al mandatario y que juega un rol estratégico en el desarrollo de la IA en Estados Unidos.

El texto publicado por The New York Times menciona que hasta ese momento Jensen Huang no respondió al ser buscado para declarar en torno al caso.

El domingo 8 de noviembre esto cambió.

El ejecutivo de 63 años envió un memorándum a todos los empleados de la empresa reconociendo la relación extramarital que los reportes periodísticos vinculan con Alice Huang (aunque comparten apellido, no son familiares). En el texto, el ejecutivo le pide una disculpa a su esposa, a su familia y a los empleados de la compañía. Se muestra arrepentido de sus actos y manifiesta su deseo de poder recuperar la confianza.

Al referirse al caso de espionaje Huang escribe: “En cuanto a las preocupaciones de seguridad nacional planteadas en los reportes de prensa, el consejo de administración de NVIDIA ha iniciado una investigación independiente. Apoyo esta investigación y cooperaré plenamente. Amo a nuestro país y a nuestra empresa. Estoy comprometido con proteger a NVIDIA y respaldar la seguridad nacional de Estados Unidos. Me siento orgulloso y agradecido de ser estadounidense”.

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¿Qué sigue para Jensen Huang y Nvidia?

Aunque todavía existen interrogantes sobre la presunta participación de Alice Huang en actividades de espionaje para el gobierno chino, el daño reputacional para Jensen Huang es innegable.

Hace tan solo unas semanas era impensable imaginar un escenario en el que el ejecutivo no fuera la cabeza de Nvidia y una pieza central en el desarrollo de la industria. Hoy, conforme avanzan las investigaciones y emergen nuevos detalles, el futuro de Jensen Huang al frente de Nvidia se encuentra bajo el escrutinio público. Sin embargo, la compañía ha manifestado su respaldo al ejecutivo y confirmado que continuará como CEO mientras se desarrolla la investigación.

Ayer las acciones de Nvidia cayeron 8.8% (al cierre perdieron alrededor de 4.3%) y la empresa confirmó la creación de un comité de consejeros independientes asesorados por abogados externos para investigar el caso y tomar una determinación.

El escándalo que involucra a Jensen Huang no solo representa una turbulencia para la empresa que él cofundó hace 33 años, sino que también pone bajo presión a una industria pujante pero rodeada de dudas, polémicas e inquietudes.