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Conclusiones Clave Pon a prueba qué está dispuesto a delegar realmente el fundador. Lo que un fundador dice que va a delegar no siempre coincide con lo que está dispuesto a soltar.

Identifica el círculo de confianza del fundador. Casi todas las empresas dirigidas por sus fundadores tienen un pequeño grupo de amigos y colegas cuya opinión tiene mucho peso.

Traduce la forma de pensar del fundador para tu equipo. La manera en que un fundador se expresa no siempre refleja lo que realmente quiere decir. Saber interpretar sus mensajes depende del tipo de fundador con el que trabajes.

Reconoce cuándo el problema es estructural. Las empresas dirigidas por sus fundadores funcionan de manera distinta por diseño, lo que puede dificultar la identificación de las señales de una cultura laboral tóxica.

Durante más de una década, las empresas dirigidas por sus fundadores han generado para sus accionistas más del doble de rendimiento que aquellas que no están bajo el liderazgo de sus fundadores, según Bain. En el sector tecnológico, la diferencia es aún mayor. Los directivos con los que hablo aceptan puestos en empresas de este tipo porque les atraen sus altos rendimientos. Sin embargo, una vez dentro, descubren que el fundador no está dispuesto a soltar las riendas del trabajo que precisamente los contrataron para dirigir.

Como coach, trabajo con ejecutivos de alta dirección que reportan directamente a fundadores y cofundadores, entre ellos directores de operaciones (COO), de producto (CPO) y de tecnología (CTO), jefes de gabinete y responsables de distintas áreas. También asesoro a los propios fundadores, desde empresas con apenas un puñado de empleados hasta gigantes que cotizan en bolsa. La mayoría de los consejos sobre cómo gestionar la relación con tu jefe —incluidos los que yo mismo he dado— parten de la idea de que tu superior ocupa un cargo específico. Sin embargo, esos consejos suelen no funcionar cuando tu jefe es el fundador de una empresa que él mismo construyó.

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No conocer los objetivos del directivo

Influir como líder implica mucho más que ser un buen comunicador. Si quieres que tu mensaje llegue a la otra persona y la impulse a actuar, necesitas comprender a fondo cuáles son sus objetivos. Sin esa base, prácticamente estarás hablándole a alguien, en lugar de establecer un diálogo con esa persona.

Hace poco trabajé con un cliente que se preparaba para una conversación con su nuevo jefe indirecto (el superior de su jefe directo). Mientras desarrollábamos los puntos clave que quería abordar, pronto se dio cuenta de que en realidad no sabía qué era lo más importante para su superior. Así que, en lugar de centrarnos directamente en los temas que él quería plantear, replanteamos toda la conversación para que girara en torno a conocer las prioridades de ese directivo.

Cuando analizamos los resultados en nuestra siguiente sesión de coaching, el impacto de ese trabajo fue evidente. Descubrió que sus esfuerzos no estaban alineados con los de su superior: seguía dedicando tiempo y energía a indicadores clave de desempeño (KPI) que habían dejado de ser relevantes para él. Al tenerlo claro, redirigió sus esfuerzos hacia tareas que respondían directamente a las prioridades de su jefe. Esa conversación lo cambió todo.

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2. No adaptarse al estilo del directivo

Todos tenemos preferencias a la hora de comunicarnos y, cuando no prestamos atención a ello, es natural recurrir a nuestro estilo habitual. Aunque esto puede funcionar en el día a día, no conviene hacerlo durante el poco tiempo que tenemos para hablar con los altos directivos. Necesitas adaptar tu forma de comunicarte a sus necesidades, no esperar que ellos se adapten a las tuyas.

Una de mis clientas trabajaba en un proyecto de transformación con inteligencia artificial (IA) de gran visibilidad para su vicepresidente. Insistía en solicitar reuniones individuales, pero estas se reprogramaban o cancelaban una y otra vez. Al profundizar en el problema, descubrimos que el directivo prefería recibir breves actualizaciones diarias por Slack en lugar de asistir a reuniones programadas.

Cuando se trata de gestionar la relación con un superior, tu tarea es adaptarte a su estilo. Mientras mejor entiendas cómo le gusta recibir información, comunicarse y tomar decisiones, mayor será tu capacidad de influencia. Si no lo sabes, pregúntale. Es una pregunta sencilla que demuestra tanto autoconocimiento como respeto por su tiempo, que es limitado.

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3. Dar demasiados detalles

Los altos directivos pueden tener cientos, incluso miles de colaboradores, tanto directos como indirectos, a su cargo. Cuando te comuniques con ellos, ten presente la enorme cantidad de información que deben procesar en todo momento. Si entierras tu mensaje entre demasiados antecedentes y explicaciones, corres el riesgo de perder su atención.

Hace poco, un cliente me pidió que revisara las diapositivas de su presentación estratégica antes de una reunión individual con su superior. Me sentí abrumado casi de inmediato por la cantidad de contenido que quería presentar. Me perdí entre tantos detalles. Si yo no lograba seguir el hilo, sabía que su jefe difícilmente podría hacerlo.

Empieza por tu recomendación. Los directivos quieren saber qué necesitas de ellos y por qué es importante. Llega con una petición concreta y una justificación breve y clara. Reserva los detalles adicionales para responder las preguntas que puedan surgir.

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4. No comunicar el valor de tu trabajo

Para ganar influencia, necesitas mantener informado a tu superior sobre tus avances. Muchos profesionales de alto desempeño cometen el error de suponer que su jefe sabe en qué están trabajando y comprende el valor que aportan. Esa suposición puede tener un costo muy alto para su crecimiento profesional.

Algunos de los colaboradores más talentosos pasan inadvertidos simplemente porque no comunican el impacto de su trabajo. La humildad suele ser una virtud en el liderazgo, pero puede jugar en tu contra cuando llega el momento de evaluar bonos y promociones, si tu superior no tiene una idea clara de tus logros.

Una de mis clientas se enorgullecía de ser humilde. Era una cualidad que asumía con gusto, hasta que terminó perjudicándola. Su jefe le dijo que no había liderado ningún proyecto de alcance empresarial que justificara un ascenso. La realidad era otra: sí lo había hecho, pero nunca se lo había comunicado porque daba por hecho que su jefe estaba al tanto. No lo estaba.

No necesitas preparar un informe formal ni una presentación impecable para mantenerlo informado. A veces, las estrategias más efectivas son mucho más sencillas: un mensaje breve por Slack, copiarlo en un correo electrónico importante o compartir una actualización durante una reunión individual. La clave está en comunicar de manera constante el valor de tu trabajo, en lugar de suponer que tu superior está al tanto de todo. Tiene muchas responsabilidades y poco tiempo, así que te corresponde facilitarle la tarea de identificar qué aportas y por qué es importante.

Gestionar la relación con tus superiores es una habilidad que, como cualquier otra, mejora con intención y práctica constante. Conoce los objetivos de tu jefe, adapta tu estilo de comunicación al suyo, ve al grano y haz visibles tus contribuciones. ¡Tú puedes!