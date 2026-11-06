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Conclusiones Clave Identifica las habilidades y los valores que se mantienen constantes en todos los puestos que has ocupado. Ese núcleo, y no el cargo que desempeñas, es lo que te permitirá salir adelante cuando tu carrera dé un giro inesperado.

En lugar de intentar tomar todas las decisiones de una sola vez, haz una pequeña prueba sin demasiados riesgos (como tener una conversación o emprender un proyecto paralelo) para encontrar claridad en medio de una transición profesional.

Estuve a punto de desmayarme en el trabajo antes de admitir que algo no estaba bien. No es que no me diera cuenta de la gravedad de mis síntomas. Lo que ocurría era que dejar mi carrera me parecía más aterrador que los problemas de salud que estaba enfrentando.

Esa es la parte de mi historia que solía omitir porque era la más difícil de reconocer: mi cuerpo me estaba diciendo que me detuviera, pero yo seguía ignorándolo porque había construido toda mi identidad alrededor de la idea de ser imparable y de mi trabajo como terapeuta. Había estudiado y recibido una amplia formación para obtener mi licencia como terapeuta ocupacional. Había creado vínculos muy estrechos con mis colegas. Dependía de ese ingreso. Y, aunque nunca lo decía abiertamente, creía que ser terapeuta ocupacional era lo que me daba valor como persona. Con el tiempo, mi salud se deterioró aún más y alguien tomó por mí la decisión que yo no había sido capaz de tomar: tuve que jubilarme por motivos de salud.

Al principio, me dolió perder la vida que había conocido. Me angustiaba el cambio repentino en las finanzas de nuestra familia, la alteración de nuestras rutinas y la sensación de haber perdido mi identidad al dejar mi profesión. Esas emociones eran previsibles. Lo que no esperaba era sentir alivio.

Ese alivio me desconcertó incluso más que mis diagnósticos. Si trabajar como terapeuta ocupacional era realmente mi propósito, ¿por qué perderlo se sentía como quitarme un peso de encima? ¿Por qué experimentaba una nueva sensación de libertad? Durante años les había dicho a mis pacientes que su identidad iba mucho más allá de cualquier función o profesión. Resulta que yo misma no lo había creído de verdad hasta que no tuve otra opción.

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Por qué los profesionales confunden su trabajo con su propósito

Creo que la mayoría de los profesionales y emprendedores confunden su trabajo con su propósito porque una carrera profesional nos ofrece algo que el propósito, por sí solo, no puede darnos: pruebas tangibles de nuestro valor. Un puesto de trabajo es una prueba. Un sueldo también. El propósito, en cambio, no lo es. No puedes incluir el sentido de tu vida en un currículum, así que dejamos que aquello que podemos medir ocupe el lugar de lo que no podemos cuantificar. Mientras más tiempo permanecemos en un puesto, más giran nuestras rutinas, relaciones y autoestima en torno a él, hasta que resulta difícil distinguir entre lo que hacemos y lo que somos.

Eso no es un defecto de carácter. Es una respuesta lógica a la manera en que funciona la mayoría de los entornos laborales. Se recompensa el ascenso profesional, pero no cuestionar el camino elegido. Así que posponemos la reflexión hasta que algo nos obliga a hacerla: una enfermedad, un despido, una reestructuración, una pérdida o un cambio en una relación. Cuando finalmente nos preguntamos cuál es nuestro propósito, rara vez lo hacemos por simple curiosidad. Lo hacemos porque estamos atravesando una crisis.

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Qué se necesita realmente para reconstruir nuestra identidad

Esto es lo que nadie me dijo: reconstruir nuestra identidad no comienza por encontrar un nuevo propósito. Comienza por descubrir qué partes de nuestra identidad nos pertenecen de verdad y cuáles hemos adoptado de nuestro trabajo. Distinguir unas de otras lleva más tiempo de lo que la mayoría imagina, porque podemos acabar asumiendo una identidad profesional sin siquiera darnos cuenta.

Yo comencé a reconstruirme buscando aquello que se había mantenido constante en todas las etapas de mi vida profesional, antes, durante y después de ejercer como terapeuta ocupacional. Encontré varios rasgos. Tenía facilidad para explicar temas complejos de manera sencilla. Me motivaba ayudar a las personas a comprender mejor sus propias circunstancias. Siempre me había dado más energía conectar con los demás que acumular credenciales. Esas características estaban presentes tanto cuando trabajaba en una clínica como cuando escribía un blog de cocina o hablaba frente a una cámara. Mi cargo cambió varias veces, pero el hilo conductor siempre fue el mismo.

Ese es el verdadero trabajo de reajustar el rumbo: distinguir las fortalezas que puedes llevar contigo de las funciones específicas de tu puesto. La mayoría de las personas se salta este paso porque implica aceptar la incertidumbre, y eso resulta incómodo. Es natural querer reemplazar cuanto antes aquello que hemos perdido para recuperar cierta estabilidad. Pero apresurarse puede llevarnos directamente a la misma trampa: vincular nuestra identidad a un nuevo cargo antes de descubrir qué es lo que realmente encaja con nosotros.

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Redefinir el éxito a partir de nuestro propósito, no de las circunstancias

Antes medía el éxito en función de cuánto lograba avanzar en una misma trayectoria profesional. Ahora, antes de tomar cualquier decisión sobre mi carrera, ya sea porque quiero cambiar de rumbo o porque las circunstancias me obligan a hacerlo, me planteo tres preguntas.

¿Qué habilidades son realmente mías, independientemente del cargo que ocupe? No me refiero al puesto, sino a las capacidades que hay detrás de él: aquello que seguiría haciendo bien incluso si mi trabajo desapareciera mañana. En mi caso, era la facilidad para explicar temas complejos de manera sencilla. Cuando empecé a escribir un blog de cocina, pensé que estaba tomando un camino completamente distinto al de la terapia ocupacional. Pero entonces comencé a notar las similitudes. Seguía enseñando, seguía comunicando, seguía transformando información en algo útil para la vida cotidiana de las personas. El entorno y mi cargo habían cambiado, pero mis habilidades seguían siendo las mismas, incluso fuera de una clínica.

¿Lo que siento es inquietud o miedo? La inquietud puede ser una señal de que has superado una etapa y necesitas algo más. El miedo a perder la estabilidad también es una señal, pero de otro tipo. Aprender a distinguirlos te ayuda a evitar que te quedes atrapado en puestos que ya no encajan contigo.

¿Cuál es la prueba más sencilla que puedo hacer este mes? Puede ser una conversación, un curso o un pequeño proyecto, sin ninguna garantía de que vaya a convertirse en algo más. La claridad llega cuando hacemos pequeños ajustes en nuestro camino, no cuando intentamos tenerlo todo resuelto de antemano.

Hoy he vuelto a ejercer como terapeuta ocupacional, pero de una manera distinta y bajo condiciones que yo misma elegí, en lugar de aceptar las que me venían impuestas. Regresar no significó dar marcha atrás en mi cambio de rumbo. Fue una forma de volver a alinear mi trabajo con lo que realmente me importa, porque lo que siempre se mantuvo constante no fue mi profesión, sino los valores que me acompañaron a lo largo de cada transformación.

Un cargo puede desaparecer de un día para otro, pero las capacidades que hemos desarrollado rara vez desaparecen con él. Cualquiera que enfrente un cambio inesperado en su carrera puede hacerse la misma pregunta: si mañana perdiera mi trabajo, ¿qué seguiría siendo cierto acerca de mis habilidades, mis valores y mi manera de relacionarme con los demás? Vale la pena construir nuestro futuro a partir de esa respuesta mucho antes de que una crisis nos obligue a plantearnos la pregunta. El propósito nunca estuvo destinado a caber dentro de la descripción de un solo puesto de trabajo. Está hecho para acompañarnos, sin importar cuál sea nuestra siguiente etapa profesional.