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Conclusiones Clave Los mejores insights no siempre vienen de expertos, sino de otros fundadores en la misma situación que tú.

Emprender un negocio puede ser una tarea solitaria. No importa lo seguro que estés de tu producto y de ti mismo, siempre habrá momentos en que la duda se infiltre, generalmente justo cuando intentas conciliar el sueño.

Estas crisis de confianza pueden ser fatales para tu visión, pero no tienen por qué serlo. Una forma de ahuyentar esos miedos inherentes a un startup es tener a otros fundadores en tu vida con quienes apoyarte.

Cuando Jotform era una empresa de una sola persona (yo), tenía un amigo cercano que también era fundador en etapas tempranas. Su idea —vender productos de belleza en línea— era conceptualmente completamente distinta a la mía, pero eso no importaba. Enfrentábamos las mismas dificultades, las mismas incertidumbres y muchas de las mismas decisiones complicadas.

Cada semana pasábamos horas caminando por Nueva York, desmenuzando nuestras ideas mientras recorríamos las calles adoquinadas de SoHo hasta los senderos arbolados de Brooklyn Heights. Intercambiábamos ideas de marketing y SEO, trabajábamos sobre productos y estrategias de ventas. Celebrábamos las pequeñas victorias del otro —como conseguir un nuevo cliente o por fin arreglar un error persistente— y desahogábamos las frustraciones por los tropiezos. Esas conversaciones no solo me hicieron sentir menos solo; agudizaron mi pensamiento y me mantuvieron enfocado. En una etapa de la vida donde tanto se sentía incierto, ese tipo de camaradería fue invaluable.

Para los fundadores, especialmente los que trabajan en solitario, tener a alguien que entienda la presión única de construir algo desde cero puede marcar la diferencia. He aquí por qué.

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El poder de los pares vs. los mentores

Creo firmemente en el poder de los mentores y pienso que todos deberían tener uno. Los mentores han estado en tu lugar y pueden ofrecer consejos sabios que provienen de la experiencia y la perspectiva del tiempo. Pero aunque los mentores son indispensables, los pares aportan algo diferente —e igualmente esencial— a la mesa.

Un mentor puede contarte cómo manejó una situación en particular hace cinco o diez años. Un par, en cambio, puede decirte lo que hizo la semana pasada — y si funcionó. El consejo es actual, y el intercambio es mutuo. No solo recibes orientación, también colaboras.

Los pares también brindan algo que los mentores no siempre pueden ofrecer: resonancia emocional. Están en la trinchera contigo, enfrentando el mismo contexto económico, los mismos cambios tecnológicos y las mismas expectativas de los clientes. No hay necesidad de explicar por qué un lanzamiento mal ejecutado o una mala contratación resultan devastadores. Ellos ya lo saben. Ese entendimiento compartido construye confianza rápidamente, y la confianza conduce a lazos duraderos.

En aquellas primeras caminatas con mi amigo fundador, no pretendíamos tener todo resuelto. Estábamos resolviendo problemas en tiempo real, jugando con ideas, haciéndonos preguntas y dándonos el empujón que necesitábamos para seguir adelante. No importaba que nuestros productos fueran distintos — lo que importaba era que nuestros desafíos eran los mismos. También descubrí que trabajar en los problemas de su negocio le daba a mi mente un descanso necesario de estar enfocada solo en los míos. Muchas veces regresaba a mi escritorio con nuevas perspectivas que jamás habría tenido si me hubiera quedado atrapado en mis propios obstáculos.

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Dónde encontrar amigos fundadores

Hoy en día, la mayoría de mis amigos cercanos también son fundadores. Dirigir un negocio absorbe mucho, pero no solo hablamos de estrategia: nuestras conversaciones giran igualmente en torno a las personas que contratamos, la cultura de nuestras empresas y cómo ser líderes motivadores. He aprendido muchísimo en nuestras charlas tomando café o cerveza, cosas que ningún libro o video de YouTube podría haberme enseñado.

Si estás lanzando un negocio pero todavía no cuentas con una comunidad de fundadores, no te desanimes. Actualmente existen muchísimos recursos para conectar con personas afines. Subreddits como r/Entrepreneur y comunidades como Indie Hackers son excelentes puntos de partida, pero no te quedes solo en lo digital. Revisa en tu ciudad si hay encuentros tecnológicos; con las startups más dispersas geográficamente que nunca, ya no es necesario vivir en Nueva York o en el área de la Bahía de San Francisco para encontrar uno cerca. Como en casi todo, tu red de contactos existente es uno de tus recursos más poderosos. Hazle saber a la gente que quieres construir tu comunidad de colegas fundadores. Lo más probable es que conozcas a alguien que conoce a alguien en la misma situación.

Si eres introvertido como yo, todo esto puede parecer intimidante. Pero la verdad es que gran parte de dirigir un negocio consiste en construir relaciones. Recuerda: esos primeros encuentros no tienen que ser formales. Una charla de 20 minutos con un café puede convertirse en años de camaradería.

Una vez que establezcas la conexión, dedica espacio para mantenerla. Mi amigo y yo teníamos nuestras caminatas semanales en Nueva York. Tal vez tú tengas una videollamada de 30 minutos cada dos viernes o un grupo de WhatsApp donde compartan actualizaciones y se animen mutuamente. La clave es la constancia. Estas conversaciones son más poderosas cuando se convierten en un hábito, no en algo aislado.

Y, finalmente, sé honesto. Esto no es una entrevista. No necesitas aparentar ni fingir. Habla de la idea que no funcionó. Sé real sobre tus problemas para escalar. La vulnerabilidad es lo que hace que las relaciones sean significativas. También es lo que las hace útiles. Porque el objetivo no es impresionar, es crecer.

Construir un negocio siempre traerá momentos de duda. Pero contar con personas a tu alrededor que realmente entienden lo que estás viviendo puede hacer que el camino se sienta mucho menos solitario.

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