Seamos honestos: ser rechazado apesta. A todos nos rechazan en algún momento, ya sea para un trabajo, una relación romántica o incluso una invitación social.

Sin embargo, es importante recordar que el rechazo no es el fin del mundo, aunque pueda ser doloroso y desalentador. La buena noticia es que hay varias estrategias que puedes usar para superar el rechazo más rápidamente. Como emprendedor y líder empresarial con experiencia, he aprendido las formas más productivas y saludables de enfrentar el rechazo.

Existen muchos tipos de rechazo.

El rechazo social puede destrozar tu autoestima y afectar tu bienestar.

El rechazo romántico ocurre cuando alguien no te corresponde.

El rechazo profesional se da cuando no te ofrecen una entrevista de trabajo, te niegan un ascenso o te despiden.

Es normal que el rechazo provoque emociones dolorosas. Hay evidencia de que el rechazo activa múltiples regiones del cerebro relacionadas con el dolor físico. De hecho, los investigadores han documentado más de una docena de idiomas que asocian el rechazo con el dolor, utilizando términos como “destrozado” o “con el corazón roto.”

Así es como puedes enfrentarlo con éxito

Para lidiar con el rechazo de manera efectiva, la resiliencia y los mecanismos de afrontamiento son esenciales. Aquí tienes algunos puntos clave que debes tener en cuenta:

Entiende que el dolor del rechazo tiene una razón de ser

Una expresión apropiada para describir los sentimientos heridos es el “aguijón del rechazo”. Como se mencionó antes, tu cerebro lo percibe como una lesión física. Esto se teoriza porque los lazos sociales son esenciales para la supervivencia. Dicho de otra forma, dependemos los unos de los otros. En un sentido primitivo, ser expulsado del grupo era prácticamente una sentencia de muerte.

Además de la evolución, nuestros estilos de apego —o cómo nos relacionamos con los demás en una relación— también influyen en cómo reaccionamos al rechazo. En la infancia, desarrollamos la capacidad de apegarnos y desapegarnos con confianza. Diferentes estilos de apego pueden afectar la intensidad con la que experimentamos el rechazo; por ejemplo, las personas con apego ansioso pueden sentir el rechazo de manera más aguda debido a su mayor sensibilidad al abandono percibido. La terapia puede ayudar a aliviar este dolor intenso al proporcionar herramientas para comprender y manejar mejor las respuestas emocionales. Sin embargo, esa sensación de un pequeño “aguijón” clavado es normal.

Acepta el rechazo como parte de la vida

A veces, las cosas simplemente no funcionan.

Dicho esto, el rechazo puede ser un catalizador para un cambio positivo. Incluso si no obtienes la respuesta que deseas, estás tomando riesgos y saliendo de tu zona de confort.

Una vida sin rechazo probablemente no sea una vida que valga la pena vivir. Elimina la oportunidad de crecer y descubrirte a ti mismo. El rechazo nos obliga a enfrentar nuestras vulnerabilidades y a adaptarnos. Como dijo Kevin Feige, presidente de Marvel Studios: “El rechazo es algo común. Aprenderlo temprano y con frecuencia te ayudará a desarrollar la tolerancia y la resistencia necesarias para seguir adelante e intentarlo una y otra vez”.

Date permiso de sentir tus emociones

Ya sea tristeza, enojo o desilusión, es importante permitirte sentir tus emociones después de un rechazo. Abraza tus sentimientos, no los suprimas.

Reprimir tus emociones impacta negativamente en tu confianza en ti mismo. Además, puede hacer que te sientas más estresado, deprimido o ansioso con el tiempo. Algunas personas incluso pueden desarrollar resentimiento hacia los demás cuando sienten enojo o rabia.

Si analizas demasiado una situación y la repasas una y otra vez, estás rumiando. La rumia es perjudicial porque te atrapa en un ciclo de pensamientos negativos, impidiéndote avanzar y encontrar soluciones constructivas. También puede disminuir tu disposición a asumir riesgos en el futuro. Además, intensifica sentimientos de tristeza y ansiedad, dificultando obtener perspectiva y sanar del rechazo. Métodos como la distracción o la diversificación pueden ser útiles para detener la rumia.

Recuerda que generalmente no es algo personal

Aunque puede ser difícil considerar la perspectiva del otro frente a tu rechazo, a largo plazo puede ser útil. Cuando alguien te rechaza, rara vez lo hace con la intención de lastimarte. En la mayoría de los casos, simplemente están haciendo lo que consideran mejor.

Por ejemplo, si no obtuviste el trabajo al que aplicaste, es probable que no haya sido una decisión intencional para rechazarte, sino que encontraron a alguien con una experiencia más adecuada para el puesto. Tomaron la mejor decisión para sus necesidades y objetivos organizacionales específicos. Entender que el rechazo generalmente se trata de encaje y no de un juicio personal puede ayudarte a replantear la experiencia.

También es una oportunidad para enfocarte en tu propio crecimiento y explorar otros caminos que se alineen mejor con tus fortalezas y aspiraciones.

Concéntrate en lo positivo

Sin importar su magnitud, el rechazo puede afectar negativamente tu autoestima, ya sea en tu vida personal o profesional. Tómate un momento para recordarte tus fortalezas, lo cual puede ayudarte a afrontar esta situación. Muchos estudios han encontrado que las afirmaciones positivas pueden reducir el estrés, aumentar el bienestar, mejorar el desempeño académico y facilitar cambios de comportamiento. Además, pueden aliviar la rumia problemática mencionada anteriormente.

Involúcrate en actividades que eleven tu estado de ánimo, afiancen tu autoestima y te permitan pasar tiempo con personas importantes para ti. Y definitivamente, rodéate de personas que te apoyen en lugar de aquellas que sean tóxicas.

Responde al rechazo con soluciones posibles

El afrontamiento centrado en el problema consiste en considerar posibles soluciones después del rechazo. Esto podría implicar reparar relaciones, adaptarte al rechazo o cultivar nuevas oportunidades. Luego, debes comenzar a dar pasos concretos hacia esas soluciones.

Al ser rechazado, esto puede ayudarte a evitar reacciones emocionales como aislarte de actividades sociales o reaccionar de manera agresiva. Aunque estas respuestas son comprensibles, alejarte de las personas o entrar en conflicto con ellas resulta contraproducente cuando lo que buscas es sentirte aceptado.

Como guía, aquí tienes el modelo que puedes usar:

Aclarar el problema. Generar una variedad de soluciones potenciales para abordarlo. Considerar los pros y contras de cada opción. Identificar la mejor opción y los pasos concretos para lograrla. Ponerse en marcha.

Nombrar el problema hará que identificar y reducir las posibles soluciones sea más fácil. Después de eso, necesitas hacer una lluvia de ideas con todas las soluciones posibles. Siempre pienso que es bueno escribir tus ideas. Luego, puedes analizar las ventajas y desventajas de cada opción. Date el tiempo para evaluar cada opción a fondo y determinar cuál abordará mejor el problema y te ayudará a avanzar. Al final, superar el rechazo es el objetivo principal.

Haz del autocuidado una prioridad

Evitar el dolor solo prolonga el proceso de duelo. Por lo tanto, puede ser útil cuidar de ti mismo después de un rechazo. Considera tratarte como si estuvieras ayudando a alguien que acaba de pasar por la misma situación. Esto podría significar:

Pasar tiempo descansando.

Usar palabras amables para hablar contigo mismo.

Consentirte con algo que te guste.

Escribir en un diario.

Hacer ejercicio.

Platicarlo con alguien.

Nuevamente, permítete sentir decepción, dolor, enojo, tristeza o cualquier otra emoción que puedas estar experimentando. Al hacerlo, podrás superarlas.

Si te rechazan, demuestra que están equivocados

El rechazo puede inspirar humildad, resiliencia y coraje, y puede fortalecer tu determinación de tener éxito a largo plazo. ¡Existen muchos ejemplos reales de esto! Oprah Winfrey fue despedida como reportera de noticias nocturnas porque no podía separar sus emociones de sus historias. El primer libro de Stephen King, Carrie, fue rechazado 30 veces. Su esposa rescató el manuscrito después de que él lo arrojara a la basura y lo persuadió para enviarlo nuevamente.

Lamentablemente, algunas personas te rechazarán sin entender tu potencial. Lo mejor en estos casos es usar el rechazo como combustible. Úsalo para impulsarte a trabajar más duro y alcanzar tus metas.

